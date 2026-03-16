“ดิ๊งค์” ลูกสาวคนเล็ก สุรชัย สมบัติเจริญ ฝากถึงพ่อทั้งน้ำตา ขอให้จบเพียงเท่านี้

เผยความรู้สึกสุดเจ็บปวดในวัย 32 ปี ขอบคุณแม่ที่ปกป้องความสุขมาตลอด วอนพ่อหากไม่ปกป้องลูกแล้วก็อย่าทำร้ายกันอีก
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการลูกทุ่ง หลังจากนักร้องรุ่นใหญ่ สุรชัย สมบัติเจริญ ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักที่ปิดบังไว้กว่า 40 ปี พร้อมประกาศ “ทำหน้าที่พ่อและสามีจบสิ้นแล้ว” อีกทั้งยังมีการตั้งคำถามถึง ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ว่าใช่ลูกของตนหรือไม่ สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมและสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมาก
ล่าสุด ร็อคกี้ สุรบดินทร์, ดิ๊งค์ กมลชนก และคุณแม่ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ได้เดินทางไปเปิดใจในรายการ “คุยแซ่บโชว์” เทปที่ออกอากาสเมื่อ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อตอบโต้และระบายความในใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ “ดิ๊งค์” ลูกสาวคนเล็กที่ไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ขณะฝากข้อความถึงพ่อ
ดิ๊งค์ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา เธอเติบโตมาด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมเพราะแม่คอยปกป้องและไม่เคยทำให้รู้สึกขาด อีกทั้งแม่ยังรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของพ่อมาโดยตลอด ทำให้เธอรักพ่อมาก แต่เหตุการณ์ที่ความจริงถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดในครั้งเดียวกลับกลายเป็นสิ่งที่หนักเกินจะรับไหว
“แม่ไม่เคยทำให้หนูมองภาพพ่อไม่ดีเลยสักครั้งเดียว เพราะทุกคนจะรู้ว่าหนูรักพ่อมากๆ หนูขอบคุณแม่ที่ดูแลหนูและพี่ๆ เป็นอย่างดี สำหรับหนูตอนนี้มันเกินจะรับไหวจริงๆ ค่ะ”
ลูกสาวคนเล็กยังได้ฝากคำพูดทิ้งท้ายถึงคุณพ่อสุรชัยอย่างสุดเศร้า โดยระบุว่า หากวันนี้พ่อเลือกที่จะมีความสุขในทางของตนเองและไม่คิดจะปกป้องลูกอีกต่อไป ก็ขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ากลับมาทำร้ายความรู้สึกของแม่และพี่ๆ อีก
เธอยังย้ำถึงความหมายของชื่อ “กมลชนก” ที่พ่อเป็นคนตั้งให้ ซึ่งแปลว่า “ดวงใจของพ่อ” ว่า ในวันนี้หัวใจดวงนั้นแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแล้ว และอยากให้เรื่องราวความขัดแย้งทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้ เพราะไม่อยากต้องเสียใจไปมากกว่าที่เป็นอยู่.
