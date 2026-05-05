กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 11:33 น.
กรมการแพทย์ เตือนอย่าหลงเชื่อ ข่าวลวงแชร์ว่อนโซเชียล วิธีรักษา “แมงกินฟัน” ชี้สาเหตุฟันผุเกิดจากแบคทีเรีย แนะวิธีดูแลช่องปาก

5 พ.ค. 2569 กรมการแพทย์ โพสต์เตือนประชาชนและชี้แจงขอเท็จจริง จากกรณีที่มีการแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดฟันและฟันผุด้วยการรมควัน พร้อมอ้างว่าพบแมงกินฟันหลุดออกมาเป็นจำนวนมากว่า

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ข่าวลวง ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการรักษาฟันผุด้วยวิธีการต่างๆ โดยอ้างว่ารักษา “แมงกินฟัน” ได้

สาเหตุของฟันผุที่แท้จริงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่พยาธิหรือแมลง ฟันผุเกิดจากแบคทีเรียชนิด Streptococcus mutans ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียหลักที่พบในคราบจุลินทรีย์และเป็นสาเหตุสำคัญของฟันผุ เมื่อแบคทีเรียเหล่านี้ย่อยสลายแป้งและน้ำตาลจากอาหาร จะสร้างกรดที่ค่อย ๆ ทำลายเคลือบฟันและเนื้อฟัน จนทำให้เกิดรูผุ หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา อาจลุกลามถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดฟันรุนแรง หรือติดเชื้อเป็นหนองได้

แนวทางป้องกันฟันผุที่ถูกต้อง

  • แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  • ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ตามซอกฟัน
  • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันและขูดหินปูนทุก 6 เดือน

ขอให้ประชาชนอย่าแชร์หรือส่งต่อข่าวที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และควรติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก สามารถปรึกษาได้ที่ Facebook : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ หรือ Line OA : @iodforfun

อินโฟกราฟิก ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ แมงกินฟัน
FB/ กรมการแพทย์

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

