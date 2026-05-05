กาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำภาพลักษณ์เสียหาย
บริษัทกาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด เบิร์ด วันว่างๆ ทำภาพลักษณ์บริษัทเสียหาย จากคลิปใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์ ตำรวจนัดเจ้าตัวพรุ่งนี้
จากกรณีที่ เบิร์ด วันว่างว่าง อัดคลิปนำกาวยาแนวมาผสมน้ำปะหน้าผู้คน ขณะเล่นสงกรานต์พระประแดงที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเป็นข่าวดังตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทจระเข้ ซึ่งเป็นถุงกาวยาแนวที่ถูกใช้ในคลิปของเบิร์ด วันว่างว่าง ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สอท.2 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดี เนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเปิดเผยก่อนการเข้าพบว่า วันนี้จะขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่หากเข้าข่าย ทางบริษัทยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
แม้ว่าทาง เบิร์ด วันว่างว่าง จะออกมาชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์ และในถุงเป็นแค่แป้งก็ตาม ก็เป็นสิทธิ์ที่ เบิร์ด วันว่างว่าง จะทำได้ แต่ทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย เพราะพบหลักฐานปรากฎหลายคลิป และมีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจน ทำให้ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายย้ำว่า ทางบริษัทมีนโยบายชัดเจนในการปกป้องภาพลักษณ์องค์กรและมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดทางคดี
ทั้งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวน สอท.2 ได้นัดหมายให้ เบิร์ด วันว่างว่าง เข้าให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้ (6 พ.ค. 69) เวลาประมาณ 11.00 น.
