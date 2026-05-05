ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง
วงการพระเครื่องอาจมีสะเทือน ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก “ทนายคลายทุกข์” ของทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆ แต่ทำเอาชาวเน็ตและคนในวงการหูผึ่งไปตามๆ กัน
ทางเพจได้โพสต์ภาพข้อความที่ระบุว่า “#มีข่าวลือว่าอาจจะมีการออกหมายจับเซียนพระถึง 8 คน ร่วมกันฉ้อโกง #ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า”
แม้ทางเพจจะยังไม่ได้ยืนยันแน่ชัดว่าข่าวลือนี้เป็นความจริงหรือไม่ หรือกลุ่มเซียนพระทั้ง 8 คนนี้เป็นใครและพัวพันกับคดีใด แต่โพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจและถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์
ต่อมาทางทนายเดชาได้ปล่อยคลิปมาเล่าเพิ่มเติมว่า เหยื่อที่อ้างคือเศรษฐีหญิง โดนโกงเป็นพันล้าน เอาความศรัทธาไปหลอกลวงคนนอก ทนายเดชา ไม่อยากให้เอาความศรัทธามาหาเงิน เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ต้องดูที่แก่นสารธรรมะ บางส่วนเอาพระเครื่องมาวิ่งเต้น ซื้อขายตำแหน่งก็เยอะ เอาพระมาฟอกเงิน อยากฝากนายก รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เอากฎหมายมาควบคุม พวกเอาพระเครื่องมาหากิน เซียนพระดีๆ ก็มีเยอะ หลอกก็มี อยากให้คนดูกันที่แก่นธรรม
คงต้องรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่าข่าวลือประเด็นการฉ้อโกงครั้งนี้จะมีมูลความจริงหรือไม่ และจะมีการนำไปสู่การออกหมายจับจริงตามที่ลือกันหรือเปล่าครับ
