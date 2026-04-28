เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษใช้แป้ง-ยาแนวทาปากคนเล่นสงกรานต์ น้อมรับผิด ไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ ขอปรับปรุงตัว ยืนยันไม่ได้แถ เตรียมดำเนินการตามกระบวนการ
ความคืบหน้ากรณี เบิร์ด วันว่างๆ ทำคอนเทนต์ใช้แป้งมันใส่ถุงกาวยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์ ล่าสุด ตำรวจไซเบอร์ได้ประสานไปยัง สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เตรียมดำเนินคดีหลังมีผู้เสียหาย 2 รายเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ จ่อปิดแพล็ตฟอร์ม ทั้ง 3 เพจของ เบิร์ด วันว่างๆ สามารถดำเนินการได้เร็วสุดภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้
ล่าสุด เบิร์ด วันว่างๆ เดินทางไปที่ฮ่องกงออกมาอัดคลิปขอโทษ ระบุว่า “ผมต้องของกราบขอโทษด้วยนะครับ พี่ ๆ น้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ เอฟซีที่ผมได้เอาแป้งหรือยาแนวไปทาปากพี่ ๆ น้อง ๆ คนไหน ผมต้องขอโทษด้วยครับ น้อมรับผิดครับ ผิดก็ว่าไปตามผิดตามกระบวนการครับ ผมไม่ได้แถนะครับ ผมไม่อยากพูดเยอะ พอผมออกมาพูดก็หาว่าผมแถ
ผมออกมาครั้งนี้ไม่ได้ขอโอกาส หรืออะไรจากใครทั้งนั้น แต่จะแจ้งให้ทราบว่าเรื่องมันเกิดไปแล้ว คนเราผิดแล้วผิดอีก ผมเข้าใจครับ ถามว่าผมสำนึกผิดไหม ผมสำนึกผิดอยู่แล้ว แต่ทำไมกลับมาทำเหมือนเดิมอีก ผมไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นเรื่องราวใหญ่ขนาดนี้ ทางผู้ใหญ่หรือเพจไหนเอาไปลง ผมไม่ถือโทษ ไม่ถือสานะครับ อันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับ ต้องขออภัยด้วย
ไม่ได้ออกมาขอโทษแล้วมาขออ้อนวอนมาให้โอกาสผม คอนเทนต์ที่ทำเพื่อสร้างความบันเทิง จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ไม่ได้ เรื่องมันเกิดไปแล้ว ผมขอแก้ไขและปรับปรุงตัวเอง ผมไม่ได้ขอโอกาสสังคม จริง ๆ ก่อนหน้านี้ผมก็แก้ไข ปรับปรุงตัวเองแล้วครับ แต่ไม่คิดว่าครั้งนี้เล่นแบบนี้แล้วจะเกิดเรื่องราวบานปลายขนาดนี้ กราบขอโทษ ใครที่กำลังซ้ำเติมอยู่ผมไม่ได้ว่า
ทางเจ้าหน้าที่จะออกมาหมายมาให้ผมรับทราบข้อกล่าวหา หรือหน่วยงานไหน ผมไม่ได้หนีนะครับ ต้องบอกก่อนว่าการทำคอนเทนต์เลี้ยงอาชีพผม ถ้าการทำคอนเทนต์แล้วไปกระทบคนอื่นทำให้เดือดร้อน ผมน้อมรับผิดครับ
คลิปนี้ถ้าวาจาไม่สุภาพ ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับ
ฝากอีกเรื่องถ้าเพจใหญ่ ๆ ไม่ชอบขี้หน้าผมหรือซ้ำเติมก็ไม่ว่า ไม่เป็นไรครับ คนเราผิดแล้วผิดอีกต้องมานั่งขอโทษอีก คอนเทนต์อาจจะเกรียน แต่ถ้าใครรู้จักผม ลึก ๆ แล้วนิสัยและสันดานไม่ได้เป็นอย่างนั้น เข้าใจที่คอนเทนต์มันแชร์ในสื่อออนไลน์แล้วเด็กดูเยอะ ต้องขออภัยด้วยนะครับ ขอโทษจากใจครับ”
