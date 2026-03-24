คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:57 น.
คุมตัว เซียนพระชื่อดัง อักษรย่อ บ. ฝากขังศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ จนทวารฉีก

ความคืบหน้ากรณี เซียนพระ บ. อายุ 34 ปี ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายวัย 4 ขวบ จนทำให้ทวารฉีก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ บ้านพักของผู้ต้องหา ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อกล่าวหาตามหมายจับศาลจังหวัดเลย 3 ข้อกล่าวหา ประกอบด้วย

  1. ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น
  2. ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
  3. พรากผู้เยาว์

เบื้องต้น เซียนพระชื่อดัง อักษรย่อ บ. ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่า ไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมอ้างว่า รักเหมือนกับลูกหลาน และขอสู้คดีในชั้นศาลต่อไป

ล่าสุดช่วงสายวันนี้ (23 มี.ค. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ภูกระดึง ได้นำตัวเซียนพระชื่อดังขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหา เพื่อนำตัวไปขอฝากขังต่อศาล

อ้างอิงจาก : honekrasae

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

