คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ
คุมตัว เซียนพระชื่อดัง อักษรย่อ บ. ฝากขังศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ จนทวารฉีก
ความคืบหน้ากรณี เซียนพระ บ. อายุ 34 ปี ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายวัย 4 ขวบ จนทำให้ทวารฉีก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ บ้านพักของผู้ต้องหา ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อกล่าวหาตามหมายจับศาลจังหวัดเลย 3 ข้อกล่าวหา ประกอบด้วย
- ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น
- ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
- พรากผู้เยาว์
เบื้องต้น เซียนพระชื่อดัง อักษรย่อ บ. ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่า ไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมอ้างว่า รักเหมือนกับลูกหลาน และขอสู้คดีในชั้นศาลต่อไป
ล่าสุดช่วงสายวันนี้ (23 มี.ค. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ภูกระดึง ได้นำตัวเซียนพระชื่อดังขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหา เพื่อนำตัวไปขอฝากขังต่อศาล
อ้างอิงจาก : honekrasae
