จับแล้ว! เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างรักเหมือนลูกหลาน

จับแล้ว! เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดทางเพศ เด็กชายวัย 4 ขวบ พร้อมแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ด้านผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ อ้างรักเหมือนลูกหลาน
จากกรณีที่ น.ส.แก้ว อายุ 34 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจดัง หลังจากที่ลูกชายวัย 4 ขวบ ถูกเซียนพระชื่อดัง อักษรย่อ บ. ล่วงละเมิดทางทวารหนักจนได้รับบาดเจ็บ ต่อมาคู่กรณีได้พยายามเจรจา แต่ทางครอบครัวของเด็กไม่ยอม พร้อมเตรียมดำเนินคดีให้ถึงที่สุด จากนั้นได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูกระดึง ก่อนสอบสวนและขอศาลออกหมายจับ
ล่าสุด วันที่ 23 มี.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ภูกระดึง นำหมายจับจากศาลจังหวัดเลย เข้าควบคุมตัวเซียนพระชื่อดังอักษรย่อ บ. ที่โรงพัก ขณะที่ผู้ต้องหากำลังรอรับทราบข้อกล่าวหา โดยได้แจ้งข้อกล่าวหารวม 3 ข้อหา ประกอบด้วย ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และพรากผู้เยาว์
จากการสอบสวนเบื้องต้น เซียนพระชื่อดังอักษรย่อ บ. ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่า ไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด พร้อมให้เหตุผลว่ารักเหมือนกับลูกหลาน และขอสู้คดีในชั้นศาลต่อไป
ขณะที่เพจ Survive – สายไหมต้องรอด ได้รายงานเช่นกันว่า “ด่วน! จับแล้วเซียนพระดัง ลือ! ปฏิเสธลั่น! อ้างพอดีเด็กตัวเหม็น พอดีชวนอาบน้ำ พอดีเห็นเด็กอึไม่ออก พอดีพกที่สวนก้นมา พอดีเลยทำให้!”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: