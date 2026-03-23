จับแล้ว! เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างรักเหมือนลูกหลาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 17:48 น.
จับแล้ว! เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดทางเพศ เด็กชายวัย 4 ขวบ พร้อมแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ด้านผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ อ้างรักเหมือนลูกหลาน

จากกรณีที่ น.ส.แก้ว อายุ 34 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจดัง หลังจากที่ลูกชายวัย 4 ขวบ ถูกเซียนพระชื่อดัง อักษรย่อ บ. ล่วงละเมิดทางทวารหนักจนได้รับบาดเจ็บ ต่อมาคู่กรณีได้พยายามเจรจา แต่ทางครอบครัวของเด็กไม่ยอม พร้อมเตรียมดำเนินคดีให้ถึงที่สุด จากนั้นได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูกระดึง ก่อนสอบสวนและขอศาลออกหมายจับ

ล่าสุด วันที่ 23 มี.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ภูกระดึง นำหมายจับจากศาลจังหวัดเลย เข้าควบคุมตัวเซียนพระชื่อดังอักษรย่อ บ. ที่โรงพัก ขณะที่ผู้ต้องหากำลังรอรับทราบข้อกล่าวหา โดยได้แจ้งข้อกล่าวหารวม 3 ข้อหา ประกอบด้วย ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และพรากผู้เยาว์

จากการสอบสวนเบื้องต้น เซียนพระชื่อดังอักษรย่อ บ. ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่า ไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด พร้อมให้เหตุผลว่ารักเหมือนกับลูกหลาน และขอสู้คดีในชั้นศาลต่อไป

ขณะที่เพจ Survive – สายไหมต้องรอด ได้รายงานเช่นกันว่า “ด่วน! จับแล้วเซียนพระดัง ลือ! ปฏิเสธลั่น! อ้างพอดีเด็กตัวเหม็น พอดีชวนอาบน้ำ พอดีเห็นเด็กอึไม่ออก พอดีพกที่สวนก้นมา พอดีเลยทำให้!”

เพจสายไหมต้องรอด โพสต์
FB/ Survive – สายไหมต้องรอด

สรุปเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 เม.ย. 69 เจาะลึกแนวทาง 3 ตัว 2 ตัว เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 เม.ย. 69 เจาะลึกแนวทาง 3 ตัว 2 ตัว

32 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด เด็กกำพร้าวัย 13 ทนพิษบูลลี่ไม่ไหว จบชีวิตหลังวันเกิดเพียงสัปดาห์เดียว

31 นาที ที่แล้ว
แซ่บยกสวน &quot;แม่ตั๊ก&quot; องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก! บันเทิง

แซ่บยกสวน “แม่ตั๊ก” องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่น 9 เลขท้ายครบชุด รีบจดก่อนหมดแผง Line News

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่น 9 เลขท้ายครบชุด รีบจดก่อนหมดแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เถื่อนมาก ส.จ.ญี่ปุ่นโดยชาวเคิร์ดอพยพ ต่อยกลางงานเทศกาล หามส่งรพ. คลิปว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

เถื่อนมาก ส.จ.ญี่ปุ่นโดยชาวเคิร์ดอพยพ ต่อยกลางงานเทศกาล หามส่งรพ. คลิปว่อนเน็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 23 รับงวด 23 มี.ค. 69 ส่องเลขเด่นรับฤกษ์เศรษฐี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูพละบุรีรัมย์ อายุ 54 ปี ชื่อ ข่าวอาชญากรรม

ชาวบ้านแฉพฤติกรรม “ครูพละบุรีรัมย์” ช็อก! เหยื่อรอเรื่องแดงมากว่า 19 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 มี.ค. 69 เบนซินพุ่ง 1 บาท ดีเซลขยับ 90 สต. เศรษฐกิจ

ด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 มี.ค. 69 เบนซินพุ่ง 1 บาท ดีเซลขยับ 90 สต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว! เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างรักเหมือนลูกหลาน ข่าว

จับแล้ว! เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างรักเหมือนลูกหลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอย โต้มือที่ 3 ไฮโซอาร์ท เกรซ งง เคยเคลียร์ใจแล้ว ทำไมโดนโยนบาป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนพร รายชื่อรมต ข่าวการเมือง

“มนพร” ปัดลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เอย ธัญวรรณ&quot; ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง บันเทิง

ประวัติ “เอย ธัญวรรณ” ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊พัช กฤษอนงค์ กองทุนการด่าแห่งชาติ ข่าวอาชญากรรม

“เจ๊พัช” คัมแบ็ก! ขึ้นศาลเบิกความฟ้องกลับ “ดิไอคอน” หลังติดคุกฟรี 267 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โน้ต ชาคริยา&quot; อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา บันเทิง

“โน้ต ชาคริยา” อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสแซมบอสมิน สั่งฟ้องคดีดิไอคอน บันเทิง

ลุ้น 26 มี.ค.นี้ นัดส่งตัว บอสแซม-บอสมิน ยื่นฟ้องคดีดิไอคอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสซาเบลลา จำคุกดูไบ ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษวัย 22 ได้กลับบ้านหลังติดคุกฟรีเกือบปี เซ่นคดียาเสพติดฉาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; เตรียมพบอัยการ ซัดแรง &quot;ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย&quot; ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง บันเทิง

“ปู มัณฑนา” เตรียมพบอัยการ ซัด “ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย” ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับ 21 ครั้งรวด ลดลงรวม 2,150 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 3,550 บาท สมาคมฯ ปรับ 106 ครั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัว เศรษฐกิจ

อ่วมสงคราม ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัววูบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว ข่าว

คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เนเน่ ณัฐไพลิน นางสาวไทยกาฬสินธุ์ หลังออกโหนกระแสแฉหมอดู บันเทิง

เปิดวาร์ป เนเน่ ณัฐไพลิน นางสาวไทยกาฬสินธุ์ หลังออกโหนกระแสแฉหมอดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โผล่มอบตัวแล้ว เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ช็อกเป็นญาติแท้ๆ แม่เอาเรื่องให้ถึงคุก ข่าวอาชญากรรม

โผล่มอบตัว เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ช็อกเป็นญาติแท้ๆ แม่เอาเรื่องให้ถึงคุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดโผ 35 รายชื่อ ครม. สะเด็ดน้ำ “อนุทิน” ไร้ชื่อพรรคพลังประชารัฐ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเสรี โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ข่าว

เชือดครูโหด! เทศบาลเมืองชลบุรีสั่งเด้งพ้นโรงเรียน เล็งให้ออกราชการไว้ก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 เม.ย. 69 เจาะลึกแนวทาง 3 ตัว 2 ตัว

สรุปเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 เม.ย. 69 เจาะลึกแนวทาง 3 ตัว 2 ตัว

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569

สลด เด็กกำพร้าวัย 13 ทนพิษบูลลี่ไม่ไหว จบชีวิตหลังวันเกิดเพียงสัปดาห์เดียว

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
แซ่บยกสวน &quot;แม่ตั๊ก&quot; องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก!

แซ่บยกสวน “แม่ตั๊ก” องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก!

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่น 9 เลขท้ายครบชุด รีบจดก่อนหมดแผง

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่น 9 เลขท้ายครบชุด รีบจดก่อนหมดแผง

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
