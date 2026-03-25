เซียนพระดัง บูม จักรเพชร เดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ บอย ท่าพระจันทร์ โผล่เมนต์ ชี้หากผิดก็ว่าตามกฎหมาย

เซียนพระดัง บูม จักรเพชร เดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หลังถูกคุมตัวฝากขังศาล ปมกล่าวหา ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชาย 4 ขวบ บอย ท่าพระจันทร์ ชี้หากผิดก็ว่าตามกฎหมาย
ความคืบหน้าหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูกระดึง ควบคุมตัวเซียพระชื่อดัง อักษรย่อ บ. หรือทราบชื่อภายหลังว่า บูม จักรเพชร ไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงสายวานนี้ (24 มี.ค. 69) พร้อมตั้งข้อกล่าวหา 3 ข้อ หลังถูกแม่ของคู่กรณีแจ้งความเอาผิดฐาน ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ จนทวารฉีกขาด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 24 มี.ค. 69 เพจเฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC ได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น โดยโพสต์ข้อความระบุว่า “อย่างน้อยศาลได้ให้ความเป็นธรรมในเบื้องต้นแก่ผมแล้ว แม้ในวันนี้ ผม และ ครอบครัว จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ผมขอเดินหน้าต่อไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
สำหรับการให้ข้อมูล หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจกระทบต่อคู่กรณี ผมขอสงวนการเปิดเผยข้อเท็จจริงในระยะนี้ เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา และเพื่อความเหมาะสมต่อกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ผมขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องตนเอง ครอบครัว อาชีพ และธุรกิจ โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้มีพฤติการณ์ด่าทอหรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผมและครอบครัว”
ต่อมาทาง บอยท่าพระจันทร์ เซียนพระรุ่นพี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ บูม จักรเพชร ด้วยเช่นกัน ระบุว่า
“#คอมเมนต์นี้อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ผมอยากพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกจากใจจริง
ผมรู้จัก “น้องบูม” มานาน และเท่าที่ผมได้สัมผัส เขาเป็นคนที่นิสัยดี และให้เกียรติทุกคนเสมอ #สำหรับกระแสข่าวที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ผมอยากขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณ อย่าเพิ่งตัดสิน หรือใช้พื้นที่สื่อไปโจมตีใคร ในขณะที่ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจน
#หากสุดท้ายมีความผิด ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา สำหรับผม #เราเป็นพี่น้องในวงการเดียวกัน ผมขอส่งกำลังใจให้น้องบูม ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็ง #บอยท่าพระจันทร์”
ท่ามกลางคอมเมนต์จากทั้งแฟนคลับ พี่น้องในวงการพระเครื่อง ต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับ บูม จักรเพชร เซียนพระชื่อดังกันอย่างล้นหลาม
อ้างอิงจาก : FB บูมจักรเพชร FC
