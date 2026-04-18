ไรเดอร์หัวร้อน เตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. หลังถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ท้าฟ้องมั่นใจไม่ผิด
ไรเดอร์หัวร้อนฟิวขาด เตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. หลังถูกให้แลกบัตรก่อนเข้าหมู่บ้าน ท้าฟ้องมั่นใจตัวเองไม่ผิด ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เพจ เฮียขับรถ โพสค์คลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดบริเวณป้อมรปภ.หน้าทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เผยให้เห็นนาที ไรเดอร์หัวร้อน ไม่พอใจ รปภ. ให้แลกบัตรก่อนเข้าไปส่งอาหารภายในหมู่บ้าน ก่อเหตุทำลายไม้กั้นทาง ทั้งยังตะโกนด่าทอข่มขู่ รปภ. ท้าให้ไปฟ้องด้วยท่าทีมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด
“ทำไมล่ะ ถ้าอยากได้ไปฟ้องเอา มึงละเมิดกฎหมายกูก็ละเมิดได้ ไปเรียกตำรวจมาเลย เดี๋ยวรอตรงนี้ เดี๋ยวผมแจ้งคืนด้วย เอาใบขับขี่ผมไป เดี๋ยวก็รู้ใครโดนกฎหมาย ของผมทำลายไม้กั้นโดนแค่คดีแพ่ง แต่มึงยึดบัตรประชาชนกู อาญา”
หลังคลิปถูกเผยแพร่ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย หลายคนมองว่าทำไปเพื่ออะไร ทำทรงเหมือนรู้กฎหมาย แต่คนที่เขารู้กฎหมายก็ยอมแลกบัตรกันหมด อยู่ดีไม่ว่าดีราคาไม้กั้นอันละเป็นหลักหมื่น ต้องวิ่งงานฟรีกี่วันถึงจะจ่ายได้หมด
อ้างอิงจาก : FB เฮียขับรถ
