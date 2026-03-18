สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ
ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แฉคลิปวงจรปิด หัวหน้า รปภ.ชุดยามหมู่บ้านหรู ผลักคอ-เตะลูกน้องซ้ำหลายครั้งกลางพื้นที่โครงการ หลังลูกน้องทักว่าทำไม่ถูกกฎ
วันที่ 18 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่คลิปวงจรปิดความยาว 56 วินาที บันทึกเหตุการณ์ที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของหมู่บ้านจัดสรรหรูแห่งหนึ่ง ใช้กำลังทำร้ายร่างกายลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา
เพจระบุว่าสาเหตุเกิดจากลูกน้องเดินเข้าไปเตือนหัวหน้าว่าการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างไม่ถูกต้องตามกฎ หัวหน้าชุดไม่พอใจที่ถูกลูกน้องทักท้วง
คลิปแสดงให้เห็นลูกน้อง รปภ. สวมหน้ากากอนามัย แต่งกายในชุดเครื่องแบบ เดินเข้าไปหาหัวหน้าภายในพื้นที่โครงการ จากนั้นชายที่คาดว่าเป็นหัวหน้าชุดสวมหมวก เดินออกมาและเริ่มใช้มือผลักบริเวณคอและลำตัวของลูกน้องซ้ำหลายครั้ง จนลูกน้องถูกดันจนมุม
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเตะเข้าที่กลางลำตัวของลูกน้องหลายครั้ง แม้จะมี รปภ. อีกคนเข้ามาพยายามห้าม แต่ตามคลิป ผู้ก่อเหตุยังคงปรี่เข้าต่อยซ้ำ
ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานจากสำนักข่าวหลักหรือหน่วยงานตำรวจยืนยันชื่อผู้เกี่ยวข้อง สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน หรือสถานะการแจ้งความ The Thaiger กำลังติดตามความคืบหน้า
- คลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า
- นักโทษบราซิลแก้แค้นโหด ลงมือฆ่าตัดคอ-ควักอวัยวะ คนร้ายคดีฆ่าแม่
- 5 อินเดียโฉด ฉุดเด็กหญิง 16 รุมโทรม ฆ่าทิ้ง แม่ได้ยินเสียงกรีดร้อง แต่ช่วยไม่ทัน
