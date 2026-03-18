สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 14:32 น.
ฉาววงการสีกากี! หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะลูกน้องน่วมปมถูกเตือนทำผิดกฎ
ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แฉคลิปวงจรปิด หัวหน้า รปภ.ชุดยามหมู่บ้านหรู ผลักคอ-เตะลูกน้องซ้ำหลายครั้งกลางพื้นที่โครงการ หลังลูกน้องทักว่าทำไม่ถูกกฎ

วันที่ 18 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่คลิปวงจรปิดความยาว 56 วินาที บันทึกเหตุการณ์ที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของหมู่บ้านจัดสรรหรูแห่งหนึ่ง ใช้กำลังทำร้ายร่างกายลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา

เพจระบุว่าสาเหตุเกิดจากลูกน้องเดินเข้าไปเตือนหัวหน้าว่าการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างไม่ถูกต้องตามกฎ หัวหน้าชุดไม่พอใจที่ถูกลูกน้องทักท้วง

คลิปแสดงให้เห็นลูกน้อง รปภ. สวมหน้ากากอนามัย แต่งกายในชุดเครื่องแบบ เดินเข้าไปหาหัวหน้าภายในพื้นที่โครงการ จากนั้นชายที่คาดว่าเป็นหัวหน้าชุดสวมหมวก เดินออกมาและเริ่มใช้มือผลักบริเวณคอและลำตัวของลูกน้องซ้ำหลายครั้ง จนลูกน้องถูกดันจนมุม

หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเตะเข้าที่กลางลำตัวของลูกน้องหลายครั้ง แม้จะมี รปภ. อีกคนเข้ามาพยายามห้าม แต่ตามคลิป ผู้ก่อเหตุยังคงปรี่เข้าต่อยซ้ำ

ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานจากสำนักข่าวหลักหรือหน่วยงานตำรวจยืนยันชื่อผู้เกี่ยวข้อง สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน หรือสถานะการแจ้งความ The Thaiger กำลังติดตามความคืบหน้า

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์ บันเทิง

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

21 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต หัวใจวายดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

31 นาที ที่แล้ว
น้ำมันขึ้น 1 บาท บ้านแพงขึ้นกี่แสน? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้ เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้น 1 บาท บ้านแพงขึ้นกี่แสน? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

36 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกรับเรื่องเจ้าดำ หมาจรถูกวางยาเสียชีวิต ข่าว

อำมหิต! เจ้าดำ หมาจรใจดี กินไส้กรอก ดิ้นทุรนทุราย ก่อนตายทรมาน คาดถูกวางยา

48 นาที ที่แล้ว
กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก ข่าว

กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก

56 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาววงการสีกากี! หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะลูกน้องน่วมปมถูกเตือนทำผิดกฎ ข่าว

สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่หนุ่ม ของขึ้น! หลังอ่านข่าว ครูดีเด่นกระทืบเด็กป.5 ลั่น อยากเตะปาก คนอย่างมึงเป็นครูได้ไง ข่าว

พี่หนุ่ม ของขึ้น! ครูดีเด่นกระทืบเด็กป.5 ลั่น “อยากเตะปาก คนอย่างxึงเป็นครูได้ไง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายได้ เซลล์ขายบ้าน คอนโด เงินดีไหม เจาะค่าคอมอสังหาฯ ทักษะปั้นยอดทะลุเป้า เศรษฐกิจ

รายได้ เซลล์ขายบ้าน คอนโด เงินดีไหม เจาะค่าคอมอสังหาฯ ทักษะปั้นยอดทะลุเป้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเล่า หลวงพี่จีวรบิน ควัก 600 เช่าคาร์โบตโต้คลื่นเอง ลั่น &quot;เกิดมาชาติเดียวขอขี่สักครั้ง&quot; นะโยม ข่าว

เจ้าของเล่า หลวงพี่จีวรบิน ยอมจ่าย 600 เช่าคาร์โบตเล่นเอง ลั่น “เกิดมาชาติเดียวขอขี่สักครั้ง” นะโยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับรถบรรทุกอัดคลิปเตือนสติคนไทยเลือกนักการเมืองเห็นแก่เงิน ข่าว

คลิปไวรัล! คนขับรถ ซัดแรง ปมเลือกนักการเมือง เงินมาก็กาให้ รับกรรมไปอีก 4 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่ออิหร่าน ยืนยัน &quot;อาลี ลาริจานี&quot; เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิหร่าน ยืนยัน “อาลี ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญมติ 6:3 รับคำร้อง ปมคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง สั่ง กกต. แจง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ไม่โอเค! โชว์ใบผลการเรียนลูก เกรด 3.77 บอกไม่ถึงเป้า ต้องบ่นให้ฟัง 3 ชั่วโมง ข่าว

แม่ไม่โอเค! โชว์ใบเกรด 3.77 ยังไม่ถึงเป้า ต้องบ่นให้ฟัง 3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับพุ่ง 2 ศพ เทศกาลเปลือยญี่ปุ่น เบียดเสียดแย่ง ท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 2 ศพ เทศกาลเปลือยญี่ปุ่น เบียดเสียดแย่ง ท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว &quot;ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก&quot; คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้ บันเทิง

ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉลองพระองค์ พระราชินี เสด็จฯ เยือนลาว แฟชั่นและความงาม

งามวิจิตร ฉลองพระองค์พระราชินี ผ้าไหมมัดหมี่ไทยประณีต เสด็จฯ เยือนสปป.ลาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก ข่าว

วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่เพียงพอ วอนประชาชนอย่ากักตุน ข่าว

ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่พอ วอนปชช.อย่ากักตุน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday ก้มกราบแฟนเพลงกลางคอนเสิร์ต บันเทิง

ธีร์ Only Monday ก้มกราบกลางเวที หลั่งน้ำตาขอบคุณแฟนเพลง หลังมรสุมดราม่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดชู้กลางไอจี ท้าชาวเน็ตถ่ายรูปแฉ ปมวิวาห์ล่ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3 บันเทิง

ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
น้ำมันขึ้น 1 บาท บ้านแพงขึ้นกี่แสน? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

น้ำมันขึ้น 1 บาท บ้านแพงขึ้นกี่แสน? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย

“หนุ่ม กรรชัย” ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
พี่หนุ่ม ของขึ้น! หลังอ่านข่าว ครูดีเด่นกระทืบเด็กป.5 ลั่น อยากเตะปาก คนอย่างมึงเป็นครูได้ไง

พี่หนุ่ม ของขึ้น! ครูดีเด่นกระทืบเด็กป.5 ลั่น “อยากเตะปาก คนอย่างxึงเป็นครูได้ไง”

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
