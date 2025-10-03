หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ
ดราม่าเดือด หนุ่มเจอรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรูร้านเดียวกัน สงสัยเงินเดือนเท่าไหร่ เจอชาวเน็ตสวนกลับอย่าดูถูกอาชีพ-คุณค่าคนไม่ได้อยู่ที่ชุด
กลายเป็นดราม่าร้อนทำชาวเน็ตแห่มุง หลังเพจ เจ๊มอย 108 V1 ได้แชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งจากกลุ่มกระทู้ปัดหมุด ออกมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่เขาไปรับประทานอาหารบุฟเฟต์บนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพบกับพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ทำงานบริษัทเดียวกันพาลูกและภรรยามารับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้
พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เงินเยอะขนาดไหนจึงกล้าพาครอบครัวมากิน ทิ้งท้ายว่าร้านไม่เหลือความพรีเมียมอีกต่อไป
“ไปกินบุฟเฟต์บนเรือล่องเจ้าพระยา ดันเจอ รปภ. บริษัทที่ผมทํางานอยู่ พาภรรยากับลูกสาวมาเดินหัวเราะคิกคักในร้านเดียวกันคือผมแอบ ตกใจนะครับ เพราะจําได้ว่าเงินเดือนพวกนี้ก็ไม่กี่บาทเอง อยากถามจริง ๆ ว่าเดี๋ยวนี้ รปภ. ได้เงินเดือนเยอะขนาดนี้แล้วเหรอครับ ถึงกล้าพาครอบครัวมากินในที่แบบนี้? หรือว่าใคร ๆ ก็เข้าถึงหมดแล้ว ไม่เหลือความพรีเมียมของร้านอีกต่อไป”
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันสนั่น ความเห็นจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสวนกลับผู้โพสต์ดังกล่าว มองว่าความคิดดังกล่าวเป็นการเหยียด “ความพรีเมียมมันหายไปตั้งแต่ตอนที่มีคนสันดานอย่างxงเข้าเหยียบแล้วจ๊ะ..แหม ลูกจ้างเหมือนกันเสxอคิดว่าตัวเองเป็นลูกพระยานาหมื่นเหรอ”
“จริง ๆ เงินเดือนเขาเยอะนะคะ รปภ. บางคนเดือนละเกือบ 30,000 บาทเลยนะ เขาทำล่วงเวลาตลอด ทำงานมาหนัก ๆ เขาก็อยากจะพาครอบครัวไปกินอะไรอร่อย ๆ บ้าง จะเป็นไรไป”
“แบบนี้เค้าเรียกเงินเดือนสูงแต่จิตใจต่ำมาก…รปภ.ก็คือคนที่มีมือตีนเท่าคุณ..เค้าก็อยากมีชีวิตที่ดีสักครั้งกับการพาครอบครัวหาความสุข..ร้านพรีเมี่ยมเค้าก็ไม่ได้เขียนว่า..อาชีพไหนห้ามเข้าถ้ามีตังจ่ายทุกคนคือลูกค้าคนสำคัญของเค้าค่ะ..จงสำเนียกความคิดใหม่นะคะ..ค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ชุดหรืออาชีพที่ทำ..”
“ละครคุณธรรมเว่ออออออ สมัยก่อนที่บ้านเปิดร้านข้าว มีลุง รปภ มากินข้าวประจำ จนสนิทกับแก คุณพระ แกหิ้วทุเรียนทอดมาให้ที 5-6 โล ให้กินฟรี ๆ นี่แหละ เลยสงสัย บอกลุง มันแพงมาก ไม่ต้องเอามาให้ ที่ไหนได้แกเป็นเจ้าของสวนทุเรียน ส่งออก บอกช่วงว่าง ไม่มีไรทำ เลยมาเป็น รปภ. ทุเรียนออกค่อยกลับจันทบุรี เนี่ยยยยยย อย่าไปดูถูกอาชีพใครรรรรร”
