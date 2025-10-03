ข่าว

หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 11:53 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 11:53 น.
287
หนุ่มเหยียดรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู เจอทัวร์ลงยับ

ดราม่าเดือด หนุ่มเจอรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรูร้านเดียวกัน สงสัยเงินเดือนเท่าไหร่ เจอชาวเน็ตสวนกลับอย่าดูถูกอาชีพ-คุณค่าคนไม่ได้อยู่ที่ชุด

กลายเป็นดราม่าร้อนทำชาวเน็ตแห่มุง หลังเพจ เจ๊มอย 108 V1 ได้แชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งจากกลุ่มกระทู้ปัดหมุด ออกมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่เขาไปรับประทานอาหารบุฟเฟต์บนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพบกับพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ทำงานบริษัทเดียวกันพาลูกและภรรยามารับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้

พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เงินเยอะขนาดไหนจึงกล้าพาครอบครัวมากิน ทิ้งท้ายว่าร้านไม่เหลือความพรีเมียมอีกต่อไป

“ไปกินบุฟเฟต์บนเรือล่องเจ้าพระยา ดันเจอ รปภ. บริษัทที่ผมทํางานอยู่ พาภรรยากับลูกสาวมาเดินหัวเราะคิกคักในร้านเดียวกันคือผมแอบ ตกใจนะครับ เพราะจําได้ว่าเงินเดือนพวกนี้ก็ไม่กี่บาทเอง อยากถามจริง ๆ ว่าเดี๋ยวนี้ รปภ. ได้เงินเดือนเยอะขนาดนี้แล้วเหรอครับ ถึงกล้าพาครอบครัวมากินในที่แบบนี้? หรือว่าใคร ๆ ก็เข้าถึงหมดแล้ว ไม่เหลือความพรีเมียมของร้านอีกต่อไป”

เพจเจ๊มอยแชร์กรณีหนุ่มกินบุฟเฟ่เจอรปภ.
ภาพจาก Facebook : เจ๊มอย108 V1

หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันสนั่น ความเห็นจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสวนกลับผู้โพสต์ดังกล่าว มองว่าความคิดดังกล่าวเป็นการเหยียด “ความพรีเมียมมันหายไปตั้งแต่ตอนที่มีคนสันดานอย่างxงเข้าเหยียบแล้วจ๊ะ..แหม ลูกจ้างเหมือนกันเสxอคิดว่าตัวเองเป็นลูกพระยานาหมื่นเหรอ”

“จริง ๆ เงินเดือนเขาเยอะนะคะ รปภ. บางคนเดือนละเกือบ 30,000 บาทเลยนะ เขาทำล่วงเวลาตลอด ทำงานมาหนัก ๆ เขาก็อยากจะพาครอบครัวไปกินอะไรอร่อย ๆ บ้าง จะเป็นไรไป”

“แบบนี้เค้าเรียกเงินเดือนสูงแต่จิตใจต่ำมาก…รปภ.ก็คือคนที่มีมือตีนเท่าคุณ..เค้าก็อยากมีชีวิตที่ดีสักครั้งกับการพาครอบครัวหาความสุข..ร้านพรีเมี่ยมเค้าก็ไม่ได้เขียนว่า..อาชีพไหนห้ามเข้าถ้ามีตังจ่ายทุกคนคือลูกค้าคนสำคัญของเค้าค่ะ..จงสำเนียกความคิดใหม่นะคะ..ค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ชุดหรืออาชีพที่ทำ..”

“ละครคุณธรรมเว่ออออออ สมัยก่อนที่บ้านเปิดร้านข้าว มีลุง รปภ มากินข้าวประจำ จนสนิทกับแก คุณพระ แกหิ้วทุเรียนทอดมาให้ที 5-6 โล ให้กินฟรี ๆ นี่แหละ เลยสงสัย บอกลุง มันแพงมาก ไม่ต้องเอามาให้ ที่ไหนได้แกเป็นเจ้าของสวนทุเรียน ส่งออก บอกช่วงว่าง ไม่มีไรทำ เลยมาเป็น รปภ. ทุเรียนออกค่อยกลับจันทบุรี เนี่ยยยยยย อย่าไปดูถูกอาชีพใครรรรรร”

ชาวเน็ตจวกยับหนุ่มโพสต์เหยียดกล้าพาครอบครัวกินบุฟเฟต์
ภาพจาก Facebook : เจ๊มอย108 V1
ชาวเน็ตจวกยับหนุ่มโพสต์เหยียดกล้าพาครอบครัวกินบุฟเฟต์ - 2
ภาพจาก Facebook : เจ๊มอย108 V1
ชาวเน็ตจวกยับหนุ่มโพสต์เหยียดกล้าพาครอบครัวกินบุฟเฟต์ - 1
ภาพจาก Facebook : เจ๊มอย108 V1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

35 นาที ที่แล้ว
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง ข่าว

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน ข่าวการเมือง

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง ข่าวต่างประเทศ

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เชิญหุ้นส่วนเจอโหนกระแส ประเชิญหน้าเหยื่อเพียบ บันเทิง

เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว พลัดตกหม้อต้มนมในอินเดียเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 3 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประวัติ พระนักเขียน-นักเทศน์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม ข่าว

ประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชระ” ยื่นสอบ “วันนอร์” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ปมยืมตัว “ผู้กองแคท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาด &quot;พระมหาอุเทน&quot; ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้ ข่าว

“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดชนะสงครามฯ ออกหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทนปมใช้คำหยาบด่าฆราวาส ข่าว

วัดชนะสงคราม สั่งห้าม พระมหาอุเทน ใช้คำหยาบคายด่าคน เคยเตือนแล้วแต่ยังทำซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ สวน พระมหาอุเทน หลังถูกด่ากะเทยแก่ ข่าว

เดือด! พระมหาอุเทน ด่า จตุรงค์ กะเทยเฒ่า-หมูถูกน้ำร้อน ถูกสวนแรง ‘ชายแท้จ้องด่าคน’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักแสดงชาวอังกฤษ บินข้ามโลกถึงไทย มอบอาหาร-โซลาร์เซลล์ให้ ตชด.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี ข่าว

คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย หญิงท้อง 5 เดือนดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

แปลเพลง The Fate of Ophelia เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เอ้ สุชัชวีร์&quot; เปิดตัว &quot;พรรคไทยก้าวใหม่&quot; ชูนโยบาย &quot;ธนู 4 ดอก&quot; หวังฟื้นประเทศ ข่าว

“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” หวังฟื้นประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้อง &quot;โสด&quot; จริงหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปคดีและเหตุผลที่นี่ ข่าว

สอบผ่านทุกอย่าง แต่ตกเพราะ “ไม่โสด” ศาลชี้ขาด กฎรับสมัคร นสต. ขัดต่อกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สามี รมต.ภูมิใจไทย ถือหุ้นใหญ่ 88TH หุ้น IPO ที่เปิดตัว พุ่ง 120%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเหยียดรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู เจอทัวร์ลงยับ ข่าว

หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6-7 ต.ค. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 11:53 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 11:53 น.
287
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบริหารเงินทุน

บริหารเงินทุนให้ธุรกิจเติบโตง่าย ๆ ด้วยทริคสำรองเงินจากมือโปร

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
Back to top button