ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ
ช็อก พระหนุ่มวัย 29 ปี อาศัยผ้าเหลืองบังหน้า เปิดกลุ่มลับใน Telegram และ X (Twitter) เผยแพร่สื่อลามกเด็ก เก็บค่าสมาชิกรายละ 100 บาทนานกว่า 2 ปี พบหลักฐานคลิปสามเณรถูกล่วงละเมิดทางเพศจำนวนมาก
จันทบุรี – พระประชา อายุ 29 ปี ซึ่งเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือชุดปฏิบัติการ TICAC (ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต) บุกเข้าจับกุมตัวถึงในกุฏิเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังสืบสวนพบว่ามีพฤติกรรมอาศัยผ้าเหลืองหาประโยชน์ด้วยการเป็นผู้ดูแล (แอดมิน) กลุ่มลับที่เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก
จากการสืบสวนพบว่า พระประชาได้เปิดกลุ่มลับในแอปพลิเคชัน Telegram และ X (Twitter) เพื่อเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารของเด็ก เรียกเก็บค่าสมาชิกสำหรับเข้ากลุ่มคนละ 100 บาท ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ทำมานานกว่า 2-3 ปีแล้ว
ภายในกุฏิของพระประชา เจ้าหน้าที่ได้ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบไฟล์สื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมาก รวมถึงคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศสามเณร
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวพระประชาไปทำการลาสิกขา ก่อนจะควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน ดำเนินคดีในหลายข้อหา ทั้งการครอบครอง ผลิต และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย ทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มลับและผู้ที่อาจมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อลามกดังกล่าวต่อไป
