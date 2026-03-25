จับ อดีตนางเอกดัง ขโมยแซนด์วิชชิ้นเดียวประทังชีวิต สาเหตุตกต่ำถึงขีดสุด!

ตกต่ำถึงขีดสุด จับ “ซากางูชิ อันริ” อดีตดาราค้างฟ้า ขโมยแซนด์วิชชิ้นเดียวประทังชีวิต มีปัญหาการเงิน หย่าสามี
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีทาคาโอะ จับกุม ซากางูชิ อันริ วัย 34 ปี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา หลังตกเป็นผู้ต้องหาขโมยแซนด์วิชราคาประมาณ 300 เยน หรือประมาณ 62 บาท จากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว โดยพนักงานร้านพบเห็นเหตุการณ์จึงรีบแจ้งความ ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงและเข้าควบคุมตัว อดีตดาราสาวก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าขโมยของจริง
ชีวิตของอันริเริ่มดิ่งลงเหวหลังจากประกาศลาออกจากวงการบันเทิงในปี 2017 แม้จะพยายามกลับมามีกระแสผ่านการไลฟ์สดใน TikTok เมื่อช่วงต้นปี 2025 แต่เธอก็สารภาพว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวชและภาวะตื่นตระหนก อย่างรุนแรงนานถึง 2 เดือน แม้จะพยายามประกอบอาชีพช่างทำเล็บในร้านของเพื่อน แต่ดูเหมือนว่ารายได้จะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต
เส้นทางชีวิตของซากางูชิ อันริ เต็มไปด้วยปัญหาการเงินเรื้อรัง ตั้งแต่การแต่งงานและหย่าร้างสายฟ้าแลบกับนักสู้ ชินอิจิ ฟุกุชิมะ ซึ่งเธอต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลให้ฝ่ายชายจนตัวเองเริ่มขัดสน ถึงขั้นเดินสายยืมเงินคนรู้จักไปทั่วเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านและค่าน้ำค่าไฟที่ค้างชำระ
นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2023 อันริยังตกเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องการขอเงินแฟนคลับในลักษณะ “ปาป้าคัตสึ” (หาเลี้ยงโดยชายสูงวัย) โดยเรียกเงินหลักแสนเยนแลกกับการไปดื่มน้ำหรือนั่งรถเล่นด้วยกัน จนมีเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้รวมกว่า 270,000 เยน
ล่าสุดเธอยังถึงขั้นโพสต์บัญชี PayPay ลงบนโซเชียลมีเดียเพื่อขอความเมตตาจากผู้ติดตามให้ช่วยโอนเงินให้ จนกระทั่งมาจบลงด้วยการถูกจับกุมในคดีขโมยของกินราคาไม่กี่ร้อยเยนในครั้งนี้
