จับ อดีตนางเอกดัง ขโมยแซนด์วิชชิ้นเดียวประทังชีวิต สาเหตุตกต่ำถึงขีดสุด!

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 11:11 น.
ตกต่ำถึงขีดสุด จับ “ซากางูชิ อันริ” อดีตดาราค้างฟ้า ขโมยแซนด์วิชชิ้นเดียวประทังชีวิต มีปัญหาการเงิน หย่าสามี

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีทาคาโอะ จับกุม ซากางูชิ อันริ วัย 34 ปี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา หลังตกเป็นผู้ต้องหาขโมยแซนด์วิชราคาประมาณ 300 เยน หรือประมาณ 62 บาท จากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว โดยพนักงานร้านพบเห็นเหตุการณ์จึงรีบแจ้งความ ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงและเข้าควบคุมตัว อดีตดาราสาวก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าขโมยของจริง

ชีวิตของอันริเริ่มดิ่งลงเหวหลังจากประกาศลาออกจากวงการบันเทิงในปี 2017 แม้จะพยายามกลับมามีกระแสผ่านการไลฟ์สดใน TikTok เมื่อช่วงต้นปี 2025 แต่เธอก็สารภาพว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวชและภาวะตื่นตระหนก อย่างรุนแรงนานถึง 2 เดือน แม้จะพยายามประกอบอาชีพช่างทำเล็บในร้านของเพื่อน แต่ดูเหมือนว่ารายได้จะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

เส้นทางชีวิตของซากางูชิ อันริ เต็มไปด้วยปัญหาการเงินเรื้อรัง ตั้งแต่การแต่งงานและหย่าร้างสายฟ้าแลบกับนักสู้ ชินอิจิ ฟุกุชิมะ ซึ่งเธอต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลให้ฝ่ายชายจนตัวเองเริ่มขัดสน ถึงขั้นเดินสายยืมเงินคนรู้จักไปทั่วเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านและค่าน้ำค่าไฟที่ค้างชำระ

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2023 อันริยังตกเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องการขอเงินแฟนคลับในลักษณะ “ปาป้าคัตสึ” (หาเลี้ยงโดยชายสูงวัย) โดยเรียกเงินหลักแสนเยนแลกกับการไปดื่มน้ำหรือนั่งรถเล่นด้วยกัน จนมีเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้รวมกว่า 270,000 เยน

ล่าสุดเธอยังถึงขั้นโพสต์บัญชี PayPay ลงบนโซเชียลมีเดียเพื่อขอความเมตตาจากผู้ติดตามให้ช่วยโอนเงินให้ จนกระทั่งมาจบลงด้วยการถูกจับกุมในคดีขโมยของกินราคาไม่กี่ร้อยเยนในครั้งนี้

พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง ข่าว

พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง

19 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

จับ อดีตนางเอกดัง ขโมยแซนด์วิชชิ้นเดียวประทังชีวิต สาเหตุตกต่ำถึงขีดสุด!

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เซียนพระดัง บูม จักรเพชร เดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ บอย ท่าพระจันทร์ โผล่เมนต์ ชี้หากผิดก็ว่าตามกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ เศรษฐกิจ

อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ใบจริงมาแล้ว! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/4/69 จัดเต็มเลขฟัน 7-9 ลุ้นรวยรับหวยวันพุธ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินพลังงาน หลังราคาน้ำมันพุ่ง 2 เท่า เหลือสำรองแค่ 45 วัน ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฯ หลังราคาน้ำมันพุ่ง 2 เท่า เหลือสำรองแค่ 45 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณแตะ 71,600

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขรับเงินช่วยเด็ก 2 สิทธิ เงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนเด็ก เศรษฐกิจ

ใครได้บ้าง เงินเด็ก 2 ต่อ รวม 1600 บาท เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก Kagi Translate เว็บแปลภาษา สุดเจ๋ง ประโยคเจน Z LinkedIn ได้ เทคโนโลยี

รู้จัก Kagi Translate เว็บแปลภาษา สุดเจ๋ง ประโยคเจน Z LinkedIn ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซวยซ้ำ &quot;บอนนี่ บลู&quot; ดาว OnlyFans ท้องหลังภารกิจ 400 คน พ่อเด็กบินหนี ออกนอกประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ซวยซ้ำ “บอนนี่ บลู” ดาว OnlyFans ท้องหลังภารกิจ 400 คน พ่อเด็กบินหนีออกนอกประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อลงกต ลุกกลางสภาฯ ชงคลอดกฎหมาย ไม่ยืนเพลงสรรเสริญฯ ต้องโทษคุก-ปรับ ข่าวการเมือง

สว.อลงกต เสนอออกกฎหมาย ไม่ยืนเพลง สรรเสริญพระบารมี ต้องโทษทั้งจำและปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ๊ค ดาราเดลี่ ผู้สื่อข่าวคนดัง เสียชีวิตจากอาการหลับไม่ตื่น ข่าว

ช็อกวงการสื่อ นักข่าวบันเทิงคนดัง เสียชีวิตกะทันหัน คนสนิทเผยสาเหตุใจหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
OpenAI ปิดตัว Sora แอป สร้างวิดีโอ AI สายคอนเทนต์เศร้า เทคโนโลยี

OpenAI ปิดตัว Sora แอป สร้างวิดีโอ AI สายคอนเทนต์เศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอ้ต้อม เล่าละเอียด นาทีลงมือเฉือนร่าง ฆ่าหั่นศพสาวลาว ก่อนแยกชิ้นส่วนยัดถุงดำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบยุคข้าวฟรีในสภา! พรรคประชาชน ชงให้ สส. จ่ายค่าอาหารเอง ข่าวการเมือง

จบยุคข้าวฟรีในสภา! พรรคประชาชน ชงให้ สส. จ่ายค่าอาหารเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! แผ่นดินไหว 7.6 เขย่าตองกา สั่งคนริมฝั่งหนีขึ้นที่สูง โชคดีไร้สึนามิ ข่าว

ระทึก! แผ่นดินไหว 7.6 เขย่าตองกา สั่งคนริมฝั่งหนีขึ้นที่สูง โชคดีไร้สึนามิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สหรัฐ เตรียมส่งหน่วยรบพิเศษ 3 พันนาย บุกอิหร่าน หวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สหรัฐ เตรียมส่งหน่วยรบพิเศษ 3 พันนาย บุกอิหร่าน หวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินปัดตอบปมชาวบ้านวิวาทแย่งคิวเติมน้ำมัน ข่าวการเมือง

อนุทิน รับเลิกตรึงราคาดีเซล ไม่ตอบ ชาวบ้านต่อยแย่งน้ำมัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย ข่าว

อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ร่วมยินดี ไฮโซบิ๊ก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน หลังเปิดตัวคบเมื่อปีที่แล้ว ลั่น “คุณคือสิ่งที่ดีที่สุด”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากเหี้ยม “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพแฟนสาวลาว อ้างฝ่ายหญิงแทงตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาหาร

ไอศครีมเจลาโต้ กับไอติมธรรมดา ต่างกันยังไง คุ้มไหมที่จ่ายแพงกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.โอเล่ ญาณสัมผัส ผอมลงมาก ยอมรับผ่าตัดกระเพาะรักษาอาการป่วย บันเทิง

ห่วงหนัก! อ.โอเล่ ผอมลงมาก เคยหยุดหายใจ หวิดไหลตาย ความดันทะลุ 200

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;ไอ้ต้อม&quot; หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด ข่าวอาชญากรรม

รวบ “ไอ้ต้อม” หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง

พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

เซียนพระดัง บูม จักรเพชร เดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ บอย ท่าพระจันทร์ โผล่เมนต์ ชี้หากผิดก็ว่าตามกฎหมาย

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ

อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

ใบจริงมาแล้ว! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/4/69 จัดเต็มเลขฟัน 7-9 ลุ้นรวยรับหวยวันพุธ

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
