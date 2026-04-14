ข่าวดาราบันเทิง

นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 15:17 น.
161
ซิดนีย์ สวีนนีย์ อวดหุ่นแซ่บในชุดชั้นในซีทรู โปรโมตแบรนด์ Syrn ต้อนรับ Euphoria ซีซัน 3

ซิดนีย์ สวีนนีย์ นักแสดงสาววัย 28 ปี โชว์ความมั่นใจสวมชุดชั้นในอวดสายตาผู้คน หลังเพิ่งเปิดตัวแบรนด์ Syrn ของตัวเองเมื่อต้นปี

ล่าสุดซิดนีย์สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน โพสต์เซ็ตภาพสุดเซ็กซี่ช่วงเตรียมตัวต้อนรับซีรีส์ Euphoria ซีซัน 3

ภาพหนึ่งซิดนีย์สวมเสื้อยืดลูกไม้คู่กับกางเกงชั้นในขาสั้นเอวสูง โชว์ขอบกางเกงในโผล่พ้นกางเกงยีนส์ขาด โพสต์นี้ยังมีภาพทริปเที่ยวกับเพื่อน ภาพคู่ซัลลี แบร์ สุนัขตัวโปรด ภาพโปรโมตคอลเลกชัน Syrn ชิ้นอื่นๆ รวมอยู่ด้วย

ก่อนหน้านี้ซิดนีย์เพิ่งจัดลุคสุดแซ่บด้วยภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่โรงแรมเชลซี เธอสวมเสื้อชั้นในลูกไม้ไม่มีซับในคู่กับกางเกงบ็อกเซอร์ไหมพรม เธอเปิดเสื้อเชิ้ตสีฟ้าสวมทับกางเกงยีนส์โชว์ชุดชั้นในอย่างชัดเจน ช่วงเปิดตัวแบรนด์สัปดาห์แรกเธอเคยแต่งตัวคล้ายกันแต่ติดกระดุมมิดชิด ทว่าครั้งนี้เธอจัดเต็มไม่มีกั๊ก

ซิดนีย์เคยประกาศช่วงเปิดตัว Syrn ว่าแบรนด์นี้คือศิลปะแห่งการยั่วเย้า ภาพล่าสุดพิสูจน์ให้เห็นว่าแบรนด์ทำตามเป้าหมายนั้น

นอกจากลุคเซ็กซี่ อินสตาแกรมของเธอยังมีมุมน่ารักผ่านภาพสุนัขตัวโปรด รวมถึงภาพเซลฟี่หน้ากระจกก่อนไปงานเทศกาลภาพยนตร์ซานตาบาร์บาราเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

ซิดนีย์นำเทรนด์แฟชั่นโชว์ชุดชั้นในยุค 2000 กลับมาใช้อย่างโดดเด่น เธอผสมไอเทมเซ็กซี่เข้ากับลุคประจำวันด้วยความมั่นใจ

Syrn เปิดตัวคอลเลกชัน 4 ธีมเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมา สินค้าเป็นแบบแคปซูลมีจำนวนจำกัดยิ่งทำให้น่าสนใจ ไม่กี่สัปดาห์ก่อนซิดนีย์เพิ่งปล่อยภาพคอลเลกชัน Seductress Part Two พร้อมบอกใบ้ถึงสไตล์ใหม่ๆ ที่กำลังจะตามมา

อีกด้านหนึ่ง ซิดนีย์เพิ่งโพสต์ส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ทหาร กองทัพเพิ่งส่งเทรนต์ น้องชายวัย 25 ปีของเธอไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ เธอแชร์ภาพสกรีนช็อตวิดีโอคอลบนอินสตาแกรม เทรนต์สวมชุดลายพรางเต็มยศส่งยิ้มให้กล้อง

แคปชันระบุว่าเธอมีความสุขเสมอเมื่อได้รับสายจากน้องชาย เธอส่งความรักถึงทหารทุกคนในต่างประเทศพร้อมขอบคุณสำหรับความเสียสละ

เทรนต์รับราชการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ เขาเคยโพสต์อินสตาแกรมฉลองหลังกองทัพเลื่อนยศให้เขาเป็นจ่าสิบเอกเมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ตอนนั้นเขาลงภาพใบประกาศพร้อมข้อความหยอกล้อโฆษณากางเกงยีนส์ของพี่สาวอย่างอารมณ์ดี

ข่าวล่าสุด
ครูจูบนักเรียนที่จีน คลิปฉาว ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” รร.รีบปัดไม่ใช่ครู ก่อนความจริงตีแสกหน้า

7 วินาที ที่แล้ว
ภาพทรัมป์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษี ไทย และ เวียดนาม ข่าวต่างประเทศ

อดีตหมอทำเนียบขาวจี้ ‘ทรัมป์’ ตรวจสุขภาพจิต หลังแชร์คลิปหญิงถูกทุบดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69) หวยลาว

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน ข่าวอาชญากรรม

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักข่าวสาว โดนลวนลาม สงกรานต์สีลม ข่าวอาชญากรรม

รวบหนุ่มหื่น! เนียนจับก้น “นักข่าวสาว” กลางสีลม พบต่างชาติ-คนไทยโดนอื้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพูดแม่ทัพภาค 4 ถ้าผมทำไม่รอด ข่าวการเมือง

จวกยับ แม่ทัพภาค 4 ลั่นวาจา “ถ้าผมทำไม่รอด” จ่อฟันผิด น.อ. ปล่อยรถหลวงให้มือปืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก บันเทิง

นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยโดนปะแป้งกลางรายการเที่ยงวัน บันเทิง

ไปดูสภาพ “กรรชัย” ชุบแป้งทอด เจ้าตัวบอกเมื่อวานยังไม่มีใครกล้าปะเลย!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดือด ทรัมป์ โพสต์รูปตัวเป็นพระเยซู แฟนคลับยังเอือม แห่เผาหมวกทิ้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมวคลั่ง วิธีป้องกัน ข่าว

โซเชียลแนะ หลังเหตุ “แมวคลั่ง” กัดเจ้าของเลือดสาด ทำขบวนรถไฟดีเลย์ 7 ชม.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่จำเนียร หวยงวด 16 เม.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล เลขเด็ด

แม่จำเนียร หวยงวด 16 เม.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาดาแจกเงินผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

ถกสนั่น ดราม่า “ชาดา” แจกเงินผู้สูงอายุ 950 คน “อ.สมชัย” ช่วยตอบผิดกฎหมายหรือไม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด ข่าวต่างประเทศ

พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจกพิกัด 4 เส้นทางเลี่ยงรถติด ขากลับกทม. พร้อมอัปเดตจุดขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ฟรี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์หอมแก้มสาว ถูกแทง ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มหอมแก้มสาว กลางวงเล่นน้ำสงกรานต์ สุดท้ายเจอมีดกะซวกสาหัส

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปูไปรยา แอลเอ บันเทิง

ปู ไปรยา เผยเหตุ “แอลเอ” เงียบกริบ คนแห่ย้ายออกเพราะเหตุนี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช่องวัน 31 แถลงปมซีรีส์ หลังกระแส #แบนหงสาวดี พุ่งเทรนด์โซเชียล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชาประณามไทย จัดทัวร์ปราสาทตาเมือนธม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
LDL สูงอันตราย ข่าว

หมอแทน เตือนสายคีโต LDL สูงอันตราย ชี้งานวิจัยอ้างว่าปลอดภัยถูกถอนแล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โจมตีเรืออิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ไม่กลัวทรัมป์ สั่งจมเรือเร็ว ชี้ผลกระทบราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กเก็บขวดช่วยแม่ ข่าว

ดึงสติคนขี้สงสาร เพจดังเตือนเคส “เด็กเก็บขวดช่วยแม่” ไม่ได้เป็นตามที่ข่าวเสนอ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14 4 69 ดูดวง

เปิด 12 ราศีผู้ใหญ่เมตตา สงกรานต์นี้กราบผู้ใหญ่แล้วได้ดี รับทรัพย์-โอกาสใหญ่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่ ข่าวต่างประเทศ

ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์ บันเทิง

ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูจูบนักเรียนที่จีน คลิปฉาว

คลิปฉาว นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” รร.รีบปัดไม่ใช่ครู ก่อนความจริงตีแสกหน้า

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
ภาพทรัมป์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษี ไทย และ เวียดนาม

อดีตหมอทำเนียบขาวจี้ ‘ทรัมป์’ ตรวจสุขภาพจิต หลังแชร์คลิปหญิงถูกทุบดับ

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
