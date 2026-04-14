นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก

ซิดนีย์ สวีนนีย์ อวดหุ่นแซ่บในชุดชั้นในซีทรู โปรโมตแบรนด์ Syrn ต้อนรับ Euphoria ซีซัน 3
ซิดนีย์ สวีนนีย์ นักแสดงสาววัย 28 ปี โชว์ความมั่นใจสวมชุดชั้นในอวดสายตาผู้คน หลังเพิ่งเปิดตัวแบรนด์ Syrn ของตัวเองเมื่อต้นปี
ล่าสุดซิดนีย์สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน โพสต์เซ็ตภาพสุดเซ็กซี่ช่วงเตรียมตัวต้อนรับซีรีส์ Euphoria ซีซัน 3
ภาพหนึ่งซิดนีย์สวมเสื้อยืดลูกไม้คู่กับกางเกงชั้นในขาสั้นเอวสูง โชว์ขอบกางเกงในโผล่พ้นกางเกงยีนส์ขาด โพสต์นี้ยังมีภาพทริปเที่ยวกับเพื่อน ภาพคู่ซัลลี แบร์ สุนัขตัวโปรด ภาพโปรโมตคอลเลกชัน Syrn ชิ้นอื่นๆ รวมอยู่ด้วย
ก่อนหน้านี้ซิดนีย์เพิ่งจัดลุคสุดแซ่บด้วยภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่โรงแรมเชลซี เธอสวมเสื้อชั้นในลูกไม้ไม่มีซับในคู่กับกางเกงบ็อกเซอร์ไหมพรม เธอเปิดเสื้อเชิ้ตสีฟ้าสวมทับกางเกงยีนส์โชว์ชุดชั้นในอย่างชัดเจน ช่วงเปิดตัวแบรนด์สัปดาห์แรกเธอเคยแต่งตัวคล้ายกันแต่ติดกระดุมมิดชิด ทว่าครั้งนี้เธอจัดเต็มไม่มีกั๊ก
ซิดนีย์เคยประกาศช่วงเปิดตัว Syrn ว่าแบรนด์นี้คือศิลปะแห่งการยั่วเย้า ภาพล่าสุดพิสูจน์ให้เห็นว่าแบรนด์ทำตามเป้าหมายนั้น
นอกจากลุคเซ็กซี่ อินสตาแกรมของเธอยังมีมุมน่ารักผ่านภาพสุนัขตัวโปรด รวมถึงภาพเซลฟี่หน้ากระจกก่อนไปงานเทศกาลภาพยนตร์ซานตาบาร์บาราเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ซิดนีย์นำเทรนด์แฟชั่นโชว์ชุดชั้นในยุค 2000 กลับมาใช้อย่างโดดเด่น เธอผสมไอเทมเซ็กซี่เข้ากับลุคประจำวันด้วยความมั่นใจ
Syrn เปิดตัวคอลเลกชัน 4 ธีมเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมา สินค้าเป็นแบบแคปซูลมีจำนวนจำกัดยิ่งทำให้น่าสนใจ ไม่กี่สัปดาห์ก่อนซิดนีย์เพิ่งปล่อยภาพคอลเลกชัน Seductress Part Two พร้อมบอกใบ้ถึงสไตล์ใหม่ๆ ที่กำลังจะตามมา
อีกด้านหนึ่ง ซิดนีย์เพิ่งโพสต์ส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ทหาร กองทัพเพิ่งส่งเทรนต์ น้องชายวัย 25 ปีของเธอไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ เธอแชร์ภาพสกรีนช็อตวิดีโอคอลบนอินสตาแกรม เทรนต์สวมชุดลายพรางเต็มยศส่งยิ้มให้กล้อง
แคปชันระบุว่าเธอมีความสุขเสมอเมื่อได้รับสายจากน้องชาย เธอส่งความรักถึงทหารทุกคนในต่างประเทศพร้อมขอบคุณสำหรับความเสียสละ
เทรนต์รับราชการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ เขาเคยโพสต์อินสตาแกรมฉลองหลังกองทัพเลื่อนยศให้เขาเป็นจ่าสิบเอกเมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ตอนนั้นเขาลงภาพใบประกาศพร้อมข้อความหยอกล้อโฆษณากางเกงยีนส์ของพี่สาวอย่างอารมณ์ดี
