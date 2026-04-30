พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ
พระพยอม ฟาดแรงลัทธิประหลาด "นักรบแห่งแสง" ชี้เป็นพวกหิวแสง-ยุคเกลื่อนกราดศาสดา ย้ำยุคศรีวิไลยังมาไม่ถึง เตือนสติประชาชนอย่าเชื่อ
จากกรณีที่มีรายงานว่าพบ ลัทธิประหลาด เกิดขึ้นในพื้นที่จ.หนองบัวลำภู มีกลุ่มคนรวมตัวกันแต่งกายด้วยชุดสีขาว สวมมงกุฎ และเครื่องประดับระยิบระยับ อ้างตัวเป็นนักรบแห่งแสง ออกไปกอบกู้โลก เพื่อพามนุษย์เข้าสู่ยุคศรีวิไล พร้อมความเชื่อเรื่องดาวเทียมสตาร์ลิงก์โอนเงินเข้าบัญชีตามเลขบัตรประชาชน แถมฝึกเปิดดวงตาที่ 16 ปรากฎกลางหน้าผาก ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
โผล่! ลัทธิประหลาด ชวนเป็น “นักรบแห่งแสง” กู้โลก อ้างเปิดดวงตาที่ 16 สร้างประตูมิติสู่โลกศรีวิไล
ล่าสุดผู้สื่อข่าว โหนกระแส ได้เดินทางไปยังวัดสวนแก้ว จ.นนทุบรี เพื่อสอบถาม พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เกี่ยวกับลัทธิประหลาดนี้ โดยหลวงพ่อพยอม เปิดใจว่า
“เรื่องยุคศรีวิไลคิดว่ามาเร็วเกินไป เพราะศาสนาของพระสมณะโคดมยังไม่หมดสิ้น พระศรีอริยเมตไตรยมายังไม่ได้ แซงคิวกันไม่ได้ ประเทศไทยเดี๋ยวมีอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆ ซึ่งพระศรีอริยเมตไตรยมีคนอ้างมาหลายยุคหลายสมัย แต่แล้วสักพักก็ผ่านไป คิดว่ากรณีนี้ก็เช่นกัน เดี๋ยวไม่เกินปีก็คงเงียบไป เพราะไม่ใช่แก่นแท้ของการดับทุกข์ได้โดยตรง
เป็นเรื่องของการหิวแสง วิถีชาวพุทธไม่ทำกัน อยากให้ยึดหลักว่าเราอยู่กับพระรัตนตรัย เท่าที่เรียนรู้กันมาก็ต้องอยู่ให้ได้ถึง 5,000 ปี นี่เพิ่งแค่ 2,500 กว่าปีเอง ส่วนอื่นๆ อย่ามาผิดคิว
ประเทศไทยเรียกว่ายุคเกลื่อนกราดศาสดา ใครก็อยากจะเป็นศาสดา สุดท้ายแล้วก็เงียบหายไป เมื่อมีคนไม่เชื่อหรือศรัทธาลดลง เห็นความจริงแล้วไม่ใช่ก็หายไป ชาวพุทธควรจะศรัทธาให้ชัด หากยังไม่มีความจริงที่แน่ชัดก็อย่าปักใจเชื่อ หากจะพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ แต่ถ้าเชื่อก็ควรต้องเรียนรู้ให้แจ่มแจ้ง อย่าเพิ่งเชื่อ รอดูไปก่อน”
อ้างอิงจาก : honekrasae
