อบจ.ลพบุรี แจงงบ 320 ล้าน ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้ง 161 แห่ง ไม่ใช่แค่ 3 จุดตามข่าว
อบจ.ลพบุรี แจงดราม่างบ 320 ล้าน ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ยันติดตั้ง 161 แห่งทั่วจังหวัด ไม่ใช่ 3 จุดตามข่าว เตรียมปรับปรุงตามคำแนะนำ ป.ป.ช.
หลังจากกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 320 ล้านบาท ในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส (กลางแจ้ง) ของ อบจ. ลพบุรี และติดตั้งเพียง 3 จุดเท่านั้นว่าเหมาะสมและโปร่งใสหรือไม่ จนสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2569 นางสาววิภาวรรท์ ถมยา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ลพบุรี ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยชี้แจงว่า
โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564–2568 มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 11 ครั้ง รวมงบประมาณกว่า 320 ล้านบาท และมีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งทั้งหมด 161 แห่งทั่วจังหวัด ไม่ใช่เพียง 3 แห่งตามที่สังคมเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข และสร้างพื้นที่สาธารณะให้คนในชุมชนได้ใช้งาน ซึ่งทางอบจ. ลพบุรี จะมีเกณฑ์การติดตั้ง โดยเริ่มจากพื้นที่ต้นทางจะเป็นผู้เสนอความต้องการเข้ามา จากนั้น อบจ. จะพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย มีความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ และที่สำคัญต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น และยืนยันว่าดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทาง อบจ. ลพบุรี ยอมรับว่า ที่ผ่านมาการประเมินผลโครงการจะเน้นไปที่ “สถิติความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ” เพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดช่องว่างในการวัดความคุ้มค่าของการใช้งานจริง ซึ่งหลังจากสำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำ อบจ.ก็ได้มีการปรับตามแนวทางที่ให้ไว้ โดยหลังจากนี้จะมีการสั่งการให้ทุกพื้นที่รวบรวมสถิติการใช้งานจริงและภาพถ่ายการใช้งานส่งกลับมายัง อบจ. เพื่อนำไปวัดความคุ้มค่าของงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม และทาง อบจ. พร้อมน้อมรับทุกข้อเสนอแนะและจะนำไปปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์
อ้างอิงจาก : news.ch7
ติดตาม The Thaiger บน Google News: