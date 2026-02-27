ไขความลับบนเรือสำราญ อดีตพนักงานแฉโค้ดลับ 18+ สายสวิง ที่คุณไม่เคยรู้

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 09:26 น.
60
ใครจะไปรู้ว่าการไปพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู จะมีรหัสลับซ่อนอยู่ท่ามกลางผู้โดยสาร ล่าสุดเว็บไซต์ UNILAD ได้เผยแพร่เรื่องราวสุดฮือฮาจาก ลูซี เซาเธอร์ตัน อดีตพนักงานเรือสำราญที่มีประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 10 ปี เธอได้ออกมาเล่าผ่าน YouTube ถึงวิธีที่กลุ่มนักเดินทางสาย “สวิงกิ้ง” หรือกลุ่มที่ชอบแลกเปลี่ยนคู่นอน ใช้ส่งซิกหากันแบบเงียบๆ ชนิดที่คนทั่วไปเดินผ่านก็ไม่มีทางรู้!

โค้ดลับ สับปะรด

สัญลักษณ์นี้หลายคนอาจจะพอเคยได้ยินมาบ้าง หากคุณเดินผ่านห้องพักไหนแล้วเห็นรูปสับปะรด โดยเฉพาะสับปะรดกลับหัว ติดอยู่ที่หน้าประตู หรือเห็นใครใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับลายสับปะรด นั่นคือการประกาศตัวกลายๆ ว่าเราคือสายสวิงกิ้ง และกำลังเปิดไฟเขียวให้คนที่สนใจเข้ามาทำความรู้จักกัน

โค้ดลับไอเทมลับ แหวนสีดำ

นี่คือโค้ดลับที่ลูซีบอกว่าลึกซึ้งกว่าสับปะรด และเธอเพิ่งได้รู้ตอนทำงานอยู่ในสปาบนเรือสำราญ นั่นคือการสวมแหวนสีดำที่มือขวา หรือใส่เครื่องประดับสีดำเฉพาะจุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรหัสลับวงในที่ใช้บอกให้อีกฝ่ายรู้ว่า “ฉันพร้อมที่จะสนุกนะ”

เปิดพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ

นอกจากสัญลักษณ์แล้ว กลุ่มนักรักสวิงกิ้งยังมีคำศัพท์เฉพาะน่ารักๆ ไว้เรียกแทนตัวเองตามบทบาทด้วย

  • 🦄 ยูนิคอร์น (Unicorn): ผู้หญิงโสดที่อยากเข้าไปแจมกับคู่รัก

  • 🦏 แรด (Rhino): ผู้ชายโสดที่เต็มใจจะไปร่วมวงสวิงกิ้ง

  • 🧜‍♀️ นางเงือก (Mermaid): ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว แต่อยากไปแจมสนุกกับคู่รักคู่อื่น

  • 🌈 สายรุ้ง (Rainbow): คนที่เปิดกว้าง พร้อมร่วมสวิงกิ้งกับใครก็ได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากคลิปของลูซีกลายเป็นไวรัลใน Reddit ก็มีชาวเน็ตและ “คนในวงการตัวจริง” ออกมาเบรกหัวทิ่มว่า โค้ดลับพวกนี้ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

บางคนอธิบายว่า คนที่ใส่เสื้อลายสับปะรดหรือสวมแหวนสีดำแฟชั่น อาจจะแค่ชอบสไตล์นั้นโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับสวิงกิ้งเลยก็ได้! (กลายเป็นโดนเข้าใจผิดไปเต็มๆ) ในขณะที่คนกลุ่มสวิงกิ้งตัวจริงก็ยืนยันว่า ถ้าพวกเขาอยากจะแจมกันจริงๆ เขามีวิธีพูดคุยติดต่อกันแบบชัดเจน หรือนัดกันผ่านแอปฯ เฉพาะทางไปเลย ไม่ต้องมานั่งใส่แหวนส่งซิกให้วุ่นวายหรอก

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

