ส่งข้อมูลให้ควั่ก “อ.ตฤณห์” สงสัยแรง เคสชนไรเดอร์ลูกใคร-ทำไมข่าวเงียบ
นักศึกษา ม.ดัง มาแล้วขับซิ่งเก๋ง BMW ชนไรเดอร์ดับสลดบนถนนบางขัน–เชียงราก ปทุมธานี แถมโวยวายรถพัง ด้าน อาจารย์ตฤณห์ สงสัยหนักหลังไม่นานได้ประกันตัว
กำลังเป็นประเด็นร้อนกรณี นายภูมินท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ก่อเหตุเมาแล้วขับรถหรูบีเอ็มดับบลิว (BMW) ชน นายอลงกรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นไรเดอร์ส่งอาหารจนเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณถนนบางขัน-เชียงราก มุ่งหน้าคลองหลวง จ.ปทุมธานีเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยต่อมาพลเมืองดีเผยว่า เห็นคนขับรถ BMW เป็นนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพื้นที่ อยู่สภาพเมาหนัก ลงมาเดินโวยวายถามหากู๊ภัย และตำรวจว่า ” รถผมพัง ใครจะรับผิดชอบค่ๅซ่อมรถผม” โดยไม่มีท่าทีสลดต่อร่างผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แถมผลการตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของนักศึกษา สูงถึง 183 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หลังที่ถูกนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.คลองหลวง ทางญาติได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประกันตัวได้ เนื่องจากไม่มีพฤติการณ์หลบหนี
ที่หดหู่ไปกว่านั้น คือ บนโลกออนไลน์มีการระบุว่า ครอบครัวไรเดอร์ได้มารับร่างแล้วบอกว่าผู้ตายกำลังเก็บเงินเพื่อบวชให้พ่อแม่ เป็นเสาหลักของบ้าน และเพิ่งมีลูกน้อยลืมตาดูโลกไม่นาน
ขณะที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแสดงจุดยืนต่อต้านพฤติกรรมเมาแล้วขับ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจสูงสุดถึงขั้นให้พ้นสภาพนักศึกษา
อย่างไรก็ดี เวลานี้ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมจำนวนมาก เพจซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เชิงตั้งคำถาทว่า “ลือสนั่น! เด็ก ม.ดังย่านรังสิต ซิ่ง BMW ชนคนตายแถวเชียงราก จังหวะชนไม่ห่วงคนที่สิ้นลมตรงหน้า โวยวายแต่รถฉันแพง ห่วงรถจะบุบ จะพังตรงไหนบ้าง สรุปแล้ว ชีวิตคน ถูกกว่ารถหรูตั้งแต่เมื่อไหร่?”
ด้าน อ.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาคนดัง เชียนข้อความสั้นๆ แต่เล่นเอาสังคมกิดคำถามคาใจหนักมาก โดยระบุว่า “เอ๊ เคสเด็กขับ bmw ชนคนตุยย่านรังสิต ทำไมเงียบจังครับลูกใครหรอครับ”.
