ส่งข้อมูลให้ควั่ก “อ.ตฤณห์” สงสัยแรง เคสชนไรเดอร์ลูกใคร-ทำไมข่าวเงียบ

เผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 09:52 น.
นักศึกษาชนไรเดอร์เป็นลูกของใคร
นักศึกษา ม.ดัง มาแล้วขับซิ่งเก๋ง BMW ชนไรเดอร์ดับสลดบนถนนบางขัน–เชียงราก ปทุมธานี แถมโวยวายรถพัง ด้าน อาจารย์ตฤณห์ สงสัยหนักหลังไม่นานได้ประกันตัว

กำลังเป็นประเด็นร้อนกรณี นายภูมินท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ก่อเหตุเมาแล้วขับรถหรูบีเอ็มดับบลิว (BMW) ชน นายอลงกรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นไรเดอร์ส่งอาหารจนเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณถนนบางขัน-เชียงราก มุ่งหน้าคลองหลวง จ.ปทุมธานีเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา

โดยต่อมาพลเมืองดีเผยว่า เห็นคนขับรถ BMW เป็นนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพื้นที่ อยู่สภาพเมาหนัก ลงมาเดินโวยวายถามหากู๊ภัย และตำรวจว่า ” รถผมพัง ใครจะรับผิดชอบค่ๅซ่อมรถผม” โดยไม่มีท่าทีสลดต่อร่างผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

แถมผลการตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของนักศึกษา สูงถึง 183 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

หลังที่ถูกนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.คลองหลวง ทางญาติได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประกันตัวได้ เนื่องจากไม่มีพฤติการณ์หลบหนี

ที่หดหู่ไปกว่านั้น คือ บนโลกออนไลน์มีการระบุว่า ครอบครัวไรเดอร์ได้มารับร่างแล้วบอกว่าผู้ตายกำลังเก็บเงินเพื่อบวชให้พ่อแม่ เป็นเสาหลักของบ้าน และเพิ่งมีลูกน้อยลืมตาดูโลกไม่นาน

ขณะที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแสดงจุดยืนต่อต้านพฤติกรรมเมาแล้วขับ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจสูงสุดถึงขั้นให้พ้นสภาพนักศึกษา

อย่างไรก็ดี เวลานี้ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมจำนวนมาก เพจซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เชิงตั้งคำถาทว่า “ลือสนั่น! เด็ก ม.ดังย่านรังสิต ซิ่ง BMW ชนคนตายแถวเชียงราก จังหวะชนไม่ห่วงคนที่สิ้นลมตรงหน้า โวยวายแต่รถฉันแพง ห่วงรถจะบุบ จะพังตรงไหนบ้าง สรุปแล้ว ชีวิตคน ถูกกว่ารถหรูตั้งแต่เมื่อไหร่?”

ด้าน อ.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาคนดัง เชียนข้อความสั้นๆ แต่เล่นเอาสังคมกิดคำถามคาใจหนักมาก โดยระบุว่า “เอ๊ เคสเด็กขับ bmw ชนคนตุยย่านรังสิต ทำไมเงียบจังครับลูกใครหรอครับ”.

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

