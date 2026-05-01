ข่าว

“SIIT ธรรมศาสตร์” เคลื่อนไหวแล้ว เตรียมเอาผิดยังไง เคสนศ.เมาซิ่งชนไรเดอร์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 11:45 น.
62
siit ธรรมศาสตร์ ภูมินท์
แฟ้มภาพ

แถลงการณ์คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อกรณีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับและการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด

สืบเนื่องจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งขอแสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียอันไม่อาจประเมินค่าได้ในครั้งนี้

เหตุการณ์ดังกล่าวนะท้อนให้เห็นถึงอันตรายที่คุกคามผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่ คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ขอประกาศจุดยืนอย่างเด็ดขาดในการต่อต้านพฤติกรรมการเมาแล้วขับ และการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในทุกกรณี

รวมถึงขอเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดและมอบความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมาย

เพราะการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดข้อกฎหมายที่ร้ายแรง แต่ยังถือเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสูญเสียในวันนี้จะเป็นการตอกย้ำจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้ยุติพฤติกรรมการขับขี่ที่มักง่ายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมอันเกิดจากการละเมิดข้อกฎหมายเช่นนี้อีก

คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

SIIT Thammasat University
ภาพ @Facebook

ทั้งนี้ เหตุการณ์นักศึกษาขับบีเอ็มดับบลิว (BMW) ชนไรเดอร์จนเสียชีวิตนั้นกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ภายหลังจากคลิปในที่เกิดเหตุถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนคนขับที่ห่วงรถมากกว่าชีวิตคน ทั้งยังมีคำพูดสุดพีคคือ “รถหนูก็พัง” จนทำเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่พอใจกันเป็นจำนวนมาก

ด้าน พ.ต.ท.ทัศนะ อุดมพร สารวัตรสอบสวน สภ.คลองหลวง เผยหลังจากการตรวจสอบและบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี ข่าวการเมือง

siit ธรรมศาสตร์ ภูมินท์ ข่าว

“SIIT ธรรมศาสตร์” เคลื่อนไหวแล้ว เตรียมเอาผิดยังไง เคสนศ.เมาซิ่งชนไรเดอร์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 11:45 น.
62
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี

Back to top button