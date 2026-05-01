“SIIT ธรรมศาสตร์” เคลื่อนไหวแล้ว เตรียมเอาผิดยังไง เคสนศ.เมาซิ่งชนไรเดอร์
แถลงการณ์คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อกรณีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับและการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด
สืบเนื่องจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งขอแสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียอันไม่อาจประเมินค่าได้ในครั้งนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวนะท้อนให้เห็นถึงอันตรายที่คุกคามผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่ คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ขอประกาศจุดยืนอย่างเด็ดขาดในการต่อต้านพฤติกรรมการเมาแล้วขับ และการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในทุกกรณี
รวมถึงขอเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดและมอบความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมาย
เพราะการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดข้อกฎหมายที่ร้ายแรง แต่ยังถือเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสูญเสียในวันนี้จะเป็นการตอกย้ำจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้ยุติพฤติกรรมการขับขี่ที่มักง่ายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมอันเกิดจากการละเมิดข้อกฎหมายเช่นนี้อีก
คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 เมษายน พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ เหตุการณ์นักศึกษาขับบีเอ็มดับบลิว (BMW) ชนไรเดอร์จนเสียชีวิตนั้นกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ภายหลังจากคลิปในที่เกิดเหตุถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนคนขับที่ห่วงรถมากกว่าชีวิตคน ทั้งยังมีคำพูดสุดพีคคือ “รถหนูก็พัง” จนทำเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่พอใจกันเป็นจำนวนมาก
ด้าน พ.ต.ท.ทัศนะ อุดมพร สารวัตรสอบสวน สภ.คลองหลวง เผยหลังจากการตรวจสอบและบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.
