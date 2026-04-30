“บังหล่า” ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม
“บังหล่า” รปภ. ดังชี้แจง ยันไม่ได้ถูกตำรวจคุกคาม หรือสั่งลบคลิปตามข่าวลือ แจงชัดลาออกจากงานเอง ไม่ต้องการความช่วยเหลือ
จากกรณี บังหล่า พนักงานรักษาความปลอดภัยชื่อดังในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก (TikTok) ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด หลังมีกระแสข่าวลือในโลกโซเชียลว่าบังหล่าถูกสั่งให้ลบคลิปและถูกไล่ออกจากงาน บังหล่ายืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลใดมาบีบบังคับ แต่เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองเพื่อความสบายใจ
โดยเพจ Drama-addict ได้สรุปเนื้อหาที่ “บังหล่า” ชี้แจงในไลฟ์สดต่อประเด็นดังกล่าวว่า
1. ที่เป็นประเด็นเกิดจาก มีคนเอาภาพเขาไปล้อหรือตัดต่อในประเด็นที่อาจเข้าจ่าย 112 ทำให้เขาไม่สบายใจ จึงลบคลิปใน tiktok ดีกว่า
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครมาคุกคามหรือบีบบังคับเขาทั้งนั้น เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฏหมาย ไม่ได้ทำผิด 112
3. ที่เขาออกจากงาน ไม่ได้ถูกไล่ออกเพราะอู้งานไปไลฟ์ tiktok เขาลาออกเอง
4. ประเด็นที่มี สส. มาโพสต์ตามหาตัวเขาบอกจะช่วยเหลือ โทรตามหาตัวเขา เขาบอกตามตรงว่า เขาไม่อยากให้ใครมาช่วยเหลือเขาทั้งนั้น เขาแค่อยากทำงานหาเลี้ยงชีพ
5. บังหล่าฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้ว่า อย่าทำเรื่องที่เข้าข่ายผิดกฏหมายมาตรา 112 มันไม่ดี
- ไอซ์ รักชนก ออกโรงป้อง 'บังหล่า' รปภ.หน้าเหมือนคนสำคัญ จี้คืนความเป็นธรรม
