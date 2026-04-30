“บังหล่า” ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 11:53 น.
54
"บังหล่า" ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม

“บังหล่า” รปภ. ดังชี้แจง ยันไม่ได้ถูกตำรวจคุกคาม หรือสั่งลบคลิปตามข่าวลือ แจงชัดลาออกจากงานเอง ไม่ต้องการความช่วยเหลือ

จากกรณี บังหล่า พนักงานรักษาความปลอดภัยชื่อดังในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก (TikTok) ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด หลังมีกระแสข่าวลือในโลกโซเชียลว่าบังหล่าถูกสั่งให้ลบคลิปและถูกไล่ออกจากงาน บังหล่ายืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลใดมาบีบบังคับ แต่เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองเพื่อความสบายใจ

โดยเพจ Drama-addict ได้สรุปเนื้อหาที่ “บังหล่า” ชี้แจงในไลฟ์สดต่อประเด็นดังกล่าวว่า

1. ที่เป็นประเด็นเกิดจาก มีคนเอาภาพเขาไปล้อหรือตัดต่อในประเด็นที่อาจเข้าจ่าย 112 ทำให้เขาไม่สบายใจ จึงลบคลิปใน tiktok ดีกว่า

2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครมาคุกคามหรือบีบบังคับเขาทั้งนั้น เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฏหมาย ไม่ได้ทำผิด 112

3. ที่เขาออกจากงาน ไม่ได้ถูกไล่ออกเพราะอู้งานไปไลฟ์ tiktok เขาลาออกเอง

4. ประเด็นที่มี สส. มาโพสต์ตามหาตัวเขาบอกจะช่วยเหลือ โทรตามหาตัวเขา เขาบอกตามตรงว่า เขาไม่อยากให้ใครมาช่วยเหลือเขาทั้งนั้น เขาแค่อยากทำงานหาเลี้ยงชีพ

5. บังหล่าฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้ว่า อย่าทำเรื่องที่เข้าข่ายผิดกฏหมายมาตรา 112 มันไม่ดี

"บังหล่า" ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 11:53 น.
54
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

