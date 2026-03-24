“ไอซ์” เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์
ไอซ์ รักชนก เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์ ภายหลังจากที่ เอฟวัน เทพไชยาคว้าแชมป์โลก
จากกรณีที่ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู ระเบิดฟอร์มเทพ สร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์ เอาชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน ในการแข่งขันสนุกเกอร์ระดับโลกไปด้วย 10-7 เฟรม พร้อมฝากผลงานชิ้นโบแดงด้วยการทำแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มในเฟรมรองสุดท้าย สร้างความภูมิใจอีกครั้งกับวงการกีฬาประเทศไทย
โดย เอฟวัน เทพไชยา ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Main Stand ว่า สุดท้ายก็อยากจะฝากถึง รัฐบาลไทย ได้โปรดสนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์ ซึ่งเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อยากจะให้ท่านผู้มีอำนาจ สนับสนุนให้ตรงจุด เพื่อพัฒนาให้นักกีฬาสนุกเกอร์ไทย ก้าวไปสู่ระดับโลกได้ ซึ่งผมทำให้เห็นแล้วตรงนี้ ก็อยากจะฝาก รัฐบาลไทย ช่วยหันหลังกลับมามองตรงนี้ด้วย
ล่าสุด สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก จากพรรคประชาชนได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า “อยากให้รัฐบาลหยิบฉวยเอาโอกาสที่เรากำลังเฉลิมฉลอง ที่นักกีฬาไทยได้แชมป์รายการระดับโลกนี้ มาทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง แน่นอนมันจะมีแรงต้านจากคนที่มองว่าเป็นการพนัน(ทั้งๆที่ถูกบรรจุอยู่ในรายการกีฬาระดับโลก) แต่ตอนนี้แฟนกีฬาพร้อมจะช่วยอธิบายและซัพพอต การแก้ พรบ การพนัน สำหรับรัฐบาลที่มีเสียงท่วมทนขนาดนี้ มันไม่ยากเลยจริงๆ ได้เครมเป็นผลงานใหญ่แน่ๆ อยากเห็นมันเกิดขึ้น
จะกระทบก็แค่ นักการเมืองบางกลุ่ม ท้องถิ่นและตำรวจ ที่รับส่วยโต๊ะสนุกเกอร์ เรียกเก็บเป็นค่าคุ้มครอง อาจจะเสียประโยชน์นิดหน่อย แต่เชื่อเถอะ เดี๋ยวก็ไปหาเรียกเก็บจากส่วนอื่นมาทดแทนได้เองแหละ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ น.ส.รักชนก ระบุถึงประเด็นดังกล่าวว่า “วันนี้ประเทศไทย เราเพิ่งมีอีกหนึ่งแชมป์โลกสนุกเกอร์ แต่กีฬาระดับโลกเช่นนี้ใน ประเทศไทยยังถูกล็อคเป็นการพนัน น่าจะถึงเวลาทบทวนสถานะกีฬาชนิดนี้ ในกฎหมายไทยกันจริงๆจังๆได้แล้วฮะ”
