ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:39 น.
ไอซ์ รักชนก เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์ ภายหลังจากที่ เอฟวัน เทพไชยาคว้าแชมป์โลก

จากกรณีที่ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู ระเบิดฟอร์มเทพ สร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์ เอาชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน ในการแข่งขันสนุกเกอร์ระดับโลกไปด้วย 10-7 เฟรม พร้อมฝากผลงานชิ้นโบแดงด้วยการทำแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มในเฟรมรองสุดท้าย สร้างความภูมิใจอีกครั้งกับวงการกีฬาประเทศไทย

โดย เอฟวัน เทพไชยา ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Main Stand ว่า สุดท้ายก็อยากจะฝากถึง รัฐบาลไทย ได้โปรดสนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์ ซึ่งเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อยากจะให้ท่านผู้มีอำนาจ สนับสนุนให้ตรงจุด เพื่อพัฒนาให้นักกีฬาสนุกเกอร์ไทย ก้าวไปสู่ระดับโลกได้ ซึ่งผมทำให้เห็นแล้วตรงนี้ ก็อยากจะฝาก รัฐบาลไทย ช่วยหันหลังกลับมามองตรงนี้ด้วย

ล่าสุด สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก จากพรรคประชาชนได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า “อยากให้รัฐบาลหยิบฉวยเอาโอกาสที่เรากำลังเฉลิมฉลอง ที่นักกีฬาไทยได้แชมป์รายการระดับโลกนี้ มาทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง แน่นอนมันจะมีแรงต้านจากคนที่มองว่าเป็นการพนัน(ทั้งๆที่ถูกบรรจุอยู่ในรายการกีฬาระดับโลก) แต่ตอนนี้แฟนกีฬาพร้อมจะช่วยอธิบายและซัพพอต การแก้ พรบ การพนัน สำหรับรัฐบาลที่มีเสียงท่วมทนขนาดนี้ มันไม่ยากเลยจริงๆ ได้เครมเป็นผลงานใหญ่แน่ๆ อยากเห็นมันเกิดขึ้น

จะกระทบก็แค่ นักการเมืองบางกลุ่ม ท้องถิ่นและตำรวจ ที่รับส่วยโต๊ะสนุกเกอร์ เรียกเก็บเป็นค่าคุ้มครอง อาจจะเสียประโยชน์นิดหน่อย แต่เชื่อเถอะ เดี๋ยวก็ไปหาเรียกเก็บจากส่วนอื่นมาทดแทนได้เองแหละ”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ น.ส.รักชนก ระบุถึงประเด็นดังกล่าวว่า “วันนี้ประเทศไทย เราเพิ่งมีอีกหนึ่งแชมป์โลกสนุกเกอร์ แต่กีฬาระดับโลกเช่นนี้ใน ประเทศไทยยังถูกล็อคเป็นการพนัน น่าจะถึงเวลาทบทวนสถานะกีฬาชนิดนี้ ในกฎหมายไทยกันจริงๆจังๆได้แล้วฮะ”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

