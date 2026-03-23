“ไอซ์ รักชนก” ถามถึงเวลาปลดล็อค “สนุกเกอร์” ออกจาก พรบ.พนัน แล้วรึยัง?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 11:51 น.
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามถึงเวลาปลดล็อค สนุกเกอร์ ออกจาก พรบ.พนัน แล้วรึยัง หลัง เอฟวัน เทพไชยา ระเบิดฟอร์มเทพเป็นแชมป์โลก

จากกรณีที่ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู ระเบิดฟอร์มเทพ สร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์ เอาชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน ในการแข่งขันสนุกเกอร์ระดับโลกไปด้วย 10-7 เฟรม พร้อมฝากผลงานชิ้นโบแดงด้วยการทำแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มในเฟรมรองสุดท้าย สร้างความภูมิใจอีกครั้งกับวงการกีฬาประเทศไทยนั้น

ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ว่า “ถึงเวลาหรือยังที่เราจะปลดล็อคสนุกเกอร์ออกจาก พรบ การพนัน ให้กลายเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถฝึกฝนเป็นอาชีพ หรือเล่นเพื่อความบันเทิงได้”

พร้อมเขียนข้อความเฟซบุ๊กอีกว่า “วันนี้ประเทศไทย เราเพิ่งมีอีกหนึ่งแชมป์โลกสนุกเกอร์ แต่กีฬาระดับโลกเช่นนี้ใน ประเทศไทยยังถูกล็อคเป็นการพนัน น่าจะถึงเวลาทบทวนสถานะกีฬาชนิดนี้ ในกฎหมายไทยกันจริงๆจังๆได้แล้วฮะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เศรษฐกิจ

กกพ. เตรียมเสนอทางเลือกค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 2569 อยู่ที่ 3.88-4.59 บาท รอลุ้นผล 25 มี.ค.

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เครื่องบินแอร์แคนาดาชนกับรถดับเพลิง นักบิน-ผู้ช่วยเสียชีวิต

15 นาที ที่แล้ว
สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน ข่าว

สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน

18 นาที ที่แล้ว
พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครมอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ ข่าวต่างประเทศ

พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครามอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ

28 นาที ที่แล้ว
&quot;ไฮโซอาร์ต&quot; รับผิด คิดน้อยขอ &quot;เกรซ&quot; แต่งงาน ปกป้อง &quot;เอย&quot; ไม่ใช่มือที่ 3 บันเทิง

“ไฮโซอาร์ต” รับผิด คิดน้อยขอ “เกรซ” แต่งงาน ปกป้อง “เอย” ไม่ใช่มือที่ 3

42 นาที ที่แล้ว
สพฐ. สั่งพักราชการครูพละบุรีรัมย์ ล่วงละเมิดนักเรียนหญิง ม.3 หลายครั้ง ข่าว

สพฐ. สั่งพักราชการครูพละบุรีรัมย์ ล่วงละเมิดนักเรียนหญิง ม.3 หลายครั้ง

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พานทองแท้” เยี่ยมพ่อครั้งที่ 50 เผย “ทักษิณ” อยู่ในรายชื่อลุ้นพักโทษ 11 พ.ค.

53 นาที ที่แล้ว
สว. แนะชาวบ้าน &quot;ปลูกผัก-เลี้ยงไก่ 2 ตัว&quot; สู้วิกฤตของแพง เศรษฐกิจ

สว. แนะชาวบ้าน “ปลูกผัก-เลี้ยงไก่ 2 ตัว” สู้วิกฤตของแพง

58 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย รู้แล้ว! เซียนพระ &quot;บ.&quot; ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบคือใคร ใบ้ชัด บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย รู้แล้ว! เซียนพระ “บ.” ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบคือใคร ใบ้ชัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอฟวัน” โพสต์ขอบคุณ “สส.ไอซ์” หลังจี้ถามถึงเวลาปลดล็อคสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคราชระทึก! ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวอด พบสื่อลามกอนาจารซุกซากเพลิง ข่าว

สรุปสาเหตุ ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสโคราช 20 นาทีเพลิงสงบ คาดไฟลัดวงจร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปพลิเคชั่น ฟูเอล นาว Fuel Now ข่าว

สยบดราม่าปั๊มร้าง! ธพ.เข็นแอปฯ “Fuel Now” เช็กพิกัดน้ำมันแบบ Real-time

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือถือซัมซุง ส่งไฟล์ AirDrop ให้ &quot;ไอโฟน&quot; ได้แล้ว ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม เทคโนโลยี

มือถือซัมซุง AirDrop ส่งไฟล์ให้ “ไอโฟน” ได้แล้ว ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอินเดีย รีวิวสนามบินกัมพูชา สร้างใหญ่โตแต่โล่งไร้คน คนแห่บินเข้าไทยแทน ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย รีวิวสนามบินกัมพูชา สร้างใหญ่โตแต่โล่งไร้คน คนแห่บินเข้าไทยแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เรียกสอบบ่ายนี้! ผู้ประกอบการคลังน้ำมันอ่างทอง หลังเจอพิรุธ ใบขนส่งไม่ตรงปก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ระทึกกลางไฟแดง ตำรวจหนุ่มชักปืนจ่อลุงวัย 63 อ้างระงับเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ลั่น &quot;ไม่ใช่กู&quot; เซียนพระดัง บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ลั่น “ไม่ใช่กู” เซียนพระดัง บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ทวารฉีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หึงโหด แฟนใหม่ฟันคอ-สับมือแฟนเก่าขาด ดับสลดต่อหน้าสาว ก่อนหิ้วมีดเผ่นหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กอาการ ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด คนไทยตายแล้ว 3 ติดต่อทางไหน ข่าว

เช็กอาการ ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด คนไทยตายแล้ว 3 ติดต่อทางไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวดมื้ออาหารหรู &quot;ทหารเมกา&quot; ล็อบสเตอร์-สเต๊ก กองทัพเลี้ยงดีมาก ก่อนออกรบ ข่าวต่างประเทศ

อวดมื้ออาหารหรู “ทหารเมกา” ล็อบสเตอร์-สเต๊ก กองทัพเลี้ยงดีมาก ก่อนออกรบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับ 21 ครั้งรวด ลดลงรวม 2,150 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับ 21 ครั้งรวด ลดลงรวม 2,150 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนซิตี้ 2-0 อาร์เซนอล แชมป์คาราบาวคัพที่าสุด ข่าวกีฬา

แมนฯ ซิตี้ ทุบ อาร์เซน่อล 2-0 ผงาดแชมป์คาราบาวคัพ สมัย 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ถามถึงเวลาปลดล็อค “สนุกเกอร์” ออกจาก พรบ.พนัน แล้วรึยัง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่ ข่าว

โซเชียลซึ้ง! ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จบดราม่า ขาสั้นงานศพ”แจ๊ส” ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกพ. เตรียมเสนอทางเลือกค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 2569 อยู่ที่ 3.88-4.59 บาท รอลุ้นผล 25 มี.ค.

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569

ด่วน! เครื่องบินแอร์แคนาดาชนกับรถดับเพลิง นักบิน-ผู้ช่วยเสียชีวิต

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน

สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครมอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ

พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครามอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
Back to top button