“ไอซ์ รักชนก” ถามถึงเวลาปลดล็อค “สนุกเกอร์” ออกจาก พรบ.พนัน แล้วรึยัง?
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามถึงเวลาปลดล็อค สนุกเกอร์ ออกจาก พรบ.พนัน แล้วรึยัง หลัง เอฟวัน เทพไชยา ระเบิดฟอร์มเทพเป็นแชมป์โลก
จากกรณีที่ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู ระเบิดฟอร์มเทพ สร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์ เอาชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน ในการแข่งขันสนุกเกอร์ระดับโลกไปด้วย 10-7 เฟรม พร้อมฝากผลงานชิ้นโบแดงด้วยการทำแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มในเฟรมรองสุดท้าย สร้างความภูมิใจอีกครั้งกับวงการกีฬาประเทศไทยนั้น
ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ว่า “ถึงเวลาหรือยังที่เราจะปลดล็อคสนุกเกอร์ออกจาก พรบ การพนัน ให้กลายเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถฝึกฝนเป็นอาชีพ หรือเล่นเพื่อความบันเทิงได้”
พร้อมเขียนข้อความเฟซบุ๊กอีกว่า “วันนี้ประเทศไทย เราเพิ่งมีอีกหนึ่งแชมป์โลกสนุกเกอร์ แต่กีฬาระดับโลกเช่นนี้ใน ประเทศไทยยังถูกล็อคเป็นการพนัน น่าจะถึงเวลาทบทวนสถานะกีฬาชนิดนี้ ในกฎหมายไทยกันจริงๆจังๆได้แล้วฮะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รอนนี่ เปิดใจหลังพ่าย “เอฟวัน” ยกย่องจอมคิวไทยพรสวรรค์มหัศจรรย์
- เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน เทพไชยา” หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026
