“เอฟวัน” โพสต์ขอบคุณ “สส.ไอซ์” หลังจี้ถามถึงเวลาปลดล็อคสนุกเกอร์
เอฟวัน เทพไชยา แชมป์โลกสนุกเกอร์ โพสต์ขอบคุณ สส.ไอซ์ รักชนก หลังตั้งคำถามว่าถึงเวลาปลดล็อคสนุกเกอร์จาก พรบ.พนันแล้วรึยัง?
จากกรณีที่ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู ระเบิดฟอร์มเทพ สร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์ เอาชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน ในการแข่งขันสนุกเกอร์ระดับโลกไปด้วย 10-7 เฟรม พร้อมฝากผลงานชิ้นโบแดงด้วยการทำแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มในเฟรมรองสุดท้าย สร้างความภูมิใจอีกครั้งกับวงการกีฬาประเทศไทยนั้น
ก่อนที่ในเวลาต่อมา น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ว่า “ถึงเวลาหรือยังที่เราจะปลดล็อคสนุกเกอร์ออกจาก พรบ การพนัน ให้กลายเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถฝึกฝนเป็นอาชีพ หรือเล่นเพื่อความบันเทิงได้”
พร้อมเขียนข้อความเฟซบุ๊กอีกว่า “วันนี้ประเทศไทย เราเพิ่งมีอีกหนึ่งแชมป์โลกสนุกเกอร์ แต่กีฬาระดับโลกเช่นนี้ใน ประเทศไทยยังถูกล็อคเป็นการพนัน น่าจะถึงเวลาทบทวนสถานะกีฬาชนิดนี้ ในกฎหมายไทยกันจริงๆจังๆได้แล้วฮะ” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เอฟวัน เทพไชยา อุ่นหนู ก็ได้เข้ามาตอบใต้โพสต์ของ สส.ไอซ์ ว่า “ขอบคุณนะครับ สส. FC ครับ”
ทั้งนี้อ้างอิง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยปัญหา สนุกเกอร์ ติด พรบ.พนัน เปิดโต๊ะสนุกเกอร์ – ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน, ถ้าไม่มีใบอนุญาต – ตำรวจมีสิทธิ์จับได้ทันที , ถ้ามีใบอนุญาต – เล่นได้ แต่มีเงื่อนไขควบคุม เช่น เวลาเปิด-ปิด, อายุผู้เล่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: