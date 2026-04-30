รวบแก๊งเขมร วางยาเบื่อกุ้ง จนตายเกลื่อน สารภาพเอาไปกิน-ขาย รับทำหลายครั้ง

รวบ 2 ชายกัมพูชา ลักลอบเทสารพิษวางยาเบื่อกุ้ง สารภาพเอาไปกิน-ขาย รับทำหลายครั้ง เร่งล่าตัวหลบหนีอีก 4 ราย
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบริเวณคลองแหลมท่าตะเคียน ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบใช้สารพิษวางยาเบื่อกุ้งในคลอง สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างหนัก
หลังรับแจ้งแล้วจึงรายงานผู้บังคับบัญชา ก่อนประสานอาสาสมัครกู้ภัยและตำรวจสายตรวจ สภ.แกลง เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที บริเวณริมคลองพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 1 คัน รองเท้าแตะ 6 คู่ และไฟฉายสำหรับส่องกุ้งวางทิ้งไว้ เจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียงทันที
ระหว่างค้นหา พบชายต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 2 คน มีท่าทีพิรุธอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ เมื่อตรวจค้นกระเป๋าสะพาย พบกุ้งที่ตายจากการถูกวางยาและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวนหนึ่ง จึงควบคุมตัวทั้งสองไว้สอบสวน
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพว่าใช้สารพิษเทลงในน้ำเพื่อให้กุ้งลอยตาย แล้วจึงเก็บไปบริโภคและนำไปขาย โดยกระทำมาแล้วหลายครั้ง จนชาวบ้านที่เอือมระอาต่อพฤติกรรมดังกล่าวตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แกลง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานประมงอำเภอแกลงเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมในข้อหาทำการประมงผิดกฎหมาย
จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งสิ้น 6 คน แต่หลบหนีไปได้ถึง 4 คน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี ส่วนในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจคลอง พบกุ้งตายกระจายอยู่ใต้ท้องน้ำจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในพื้นที่อย่างหนัก
เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบพฤติกรรมลักลอบใช้ยาเบื่อหรือไฟฟ้าช็อตสัตว์น้ำ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ด่านตรวจสัตว์ป่า จับสาวไทยลักลอบขนเต่าดาวอินเดีย เตรียมนำเข้าไต้หวัน
- บุกรวบ 22 พระสงฆ์ ลักลอบขนกัญชา 110 กก. ซุกกระเป๋าเดินทางกลับจากไทย
- กองทัพเรือโต้ ไม่ได้ปล่อยปละละเลยลักลอบข้ามชายแดน ชี้เป็นคลิปเก่า
