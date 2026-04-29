ข่าวต่างประเทศ

ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 17:13 น.
53
ย้อนรอยโศกนาฏกรรม เที่ยวบิน 1008 แดนแอร์ตกที่เตเนริเฟ คร่า 146 ชีวิต เจาะลึกสาเหตุหอควบคุมสื่อสารพลาดแค่คำเดียว

ย้อนรอยโศกนาฏกรรมทางการบินครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อเที่ยวบิน 1008 ของสายการบินแดนแอร์ (Dan-Air) ประสบอุบัติเหตุตกพุ่งชนภูเขาลา เอสเปรันซา บนเกาะเตเนริเฟ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2523 อุบัติเหตุครั้งนี้คร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือรวม 146 คน โดยมีสาเหตุเริ่มต้นจากความผิดพลาดในการสื่อสารเพียงคำเดียวระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศและนักบิน

เที่ยวบิน 1008 ออกเดินทางจากสนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มุ่งหน้าสู่สนามบินเตเนริเฟนอร์ท ลูกเรือในห้องนักบินประกอบด้วย กัปตันอาร์เธอร์ วีลาน นักบินผู้ช่วยไมเคิล เฟิร์ธ และวิศวกรการบินเรย์มอนด์ แครีย์ พร้อมผู้โดยสารชาวอังกฤษที่เดินทางไปพักผ่อน การเดินทางราบรื่นจนกระทั่งเตรียมนำเครื่องลงจอด ทิศทางลมที่ผิดปกติบีบให้เครื่องบินต้องเปลี่ยนไปลงจอดที่รันเวย์ 12 แทนรันเวย์มาตรฐาน

ฮุสโต กามิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ต้องเผชิญความท้าทายในการจัดระเบียบเครื่องบินโดยไม่มีเรดาร์ใช้งาน กามินสั่งให้เที่ยวบิน 1008 บินวนรอเพื่อให้เครื่องบินอีกลำลงจอดได้อย่างปลอดภัย

ซากเครื่องบินเที่ยวบิน 1008 สายการบินแดนแอร์ชนภูเขาเตเนริเฟ
ที่มา: Bureau of Aircraft Accidents Archives

กามินออกคำสั่งภาษาอังกฤษว่า “turn to the left” ซึ่งแปลว่าเลี้ยวไปทางซ้าย ความตั้งใจจริงของกามินคือการสั่งว่า “turns to the left” ซึ่งหมายถึงการบินวนเป็นวงกลมไปทางซ้าย กัปตันวีลานตอบรับคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ได้ทวนคำสั่งซ้ำเพื่อยืนยันความถูกต้อง

การตกหล่นของตัวอักษร ‘s’ นำไปสู่ความสับสนครั้งใหญ่ กัปตันวีลานนำเครื่องเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปยังภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ลำดับเหตุการณ์ช่วงนาทีวิกฤตก่อนเกิดโศกนาฏกรรมมีรายละเอียดดังนี้

  • กามินอนุญาตให้เครื่องบินลดระดับลงไปที่ 5,000 ฟุต โดยเข้าใจผิดว่าเครื่องบินกำลังบินวนอยู่เหนือน้ำ
  • กัปตันวีลานและลูกเรือเริ่มแสดงความกังวลถึงทิศทางการบินที่ไม่คุ้นเคย
  • ระบบเตือนการเข้าใกล้พื้นดินดังขึ้นสนั่นห้องนักบิน พร้อมคำสั่งให้เชิดหัวเครื่องขึ้น
  • กัปตันวีลานตัดสินใจหักเลี้ยวขวาอย่างรุนแรงเพื่อหลบหลีก แทนที่จะไต่ระดับความสูงตามขั้นตอนมาตรฐาน
การหักเลี้ยวขวาอย่างรุนแรงส่งผลให้เครื่องบินสูญเสียระดับความสูงลงไป 300 ฟุต เที่ยวบิน 1008 พุ่งชนภูเขาลา เอสเปรันซา ที่ระดับความสูง 5,450 ฟุต ต่ำกว่ายอดเขาเพียง 28 เมตร ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง 146 คนเสียชีวิตทันที ซากเครื่องบินกระจัดกระจายและเกิดเพลิงไหม้ลุกท่วม ทีมกู้ภัยไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่รายเดียว สภาพศพส่วนใหญ่แหลกเหลวจากการกระแทกอย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบุตัวตนได้

ทีมสืบสวนของประเทศสเปนสรุปให้ความรับผิดชอบทั้งหมดตกเป็นของลูกเรือสายการบินแดนแอร์ที่บังคับเครื่องบินผิดพลาด ทีมสืบสวนของประเทศอังกฤษโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศออกคำสั่งที่ไม่ได้มาตรฐานและลดระดับความสูงของเครื่องบินลงในพื้นที่อันตราย โศกนาฏกรรมครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่นำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการสื่อสารระหว่างนักบินและหอควบคุมการบินทั่วโลก นักบินต้องทวนคำสั่งของหอควบคุมทุกครั้งเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด

ที่มา: Daily Star

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

