ช็อกอินเดีย! Ajit Pawar รองมุขมนตรี เครื่องบินตกไฟลุกท่วม ดับยกลำ 5 ศพ

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:39 น.
79
Ajit Pawar รองมุขมนตรีเครื่องบินตกเสียชีวิต

สูญเสียครังใหญ่ Ajit Pawar รองมุขมนตรีอินเดีย เสียชีวิตกะทันหัน เครื่องบินเจ็ตตกกระแทกพื้น ไฟลุกท่วมขณะลงจอดฉุกเฉิน พร้อมคณะ 5 ศพ คาดทัศนวิสัยแย่เป็นต้นเหตุ

วันนี้ 28 มกราคม 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ indiatoday รายงานโศกนาฏกรรมทางอากาศส่งผลให้ Ajit Pawar รองมุขมนตรีรัฐมหาราษฏระ และผู้นำพรรค NCP ที่เดินทางมาจากมุมไบเพื่อเตรียมขึ้นปราศรัยในการเลือกตั้ง เสียชีวิตขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางการเมือง พร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือ 5 ราย หลังเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่เขานั่งมา ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนพื้นขณะพยายามลงจอดที่สนามบินบารามติ

เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น เครื่องบินรุ่น Bombardier Learjet 45XR ขนาด 9 ที่นั่ง กำลังบินจากเมืองมุมไบมุ่งหน้าสู่บารามติ เพื่อพา Ajit Pawar ไปร่วมการประชุมเลือกตั้ง แต่ขณะที่นักบินกำลังนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินบารามติ แต่เกิดเหตุขัดข้องเครื่องได้ไถลออกนอกรันเวย์และกระแทกพื้นอย่างรุนแรง

พยานในที่เกิดเหตุและภาพจากสถานีโทรทัศน์เผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบลอยพวยพุ่งเหนือรันเวย์ กลางซากเครื่องบินที่ถูกไฟลุกท่วม เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุ แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลการบินและหน่วยงานท้องถิ่นยืนยันตรงกันว่า ไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้

ทีมสอบสวนกำลังเร่งเก็บกู้ข้อมูลการบินและเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบิน เพื่อนำไปวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของ VSR Aviation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินนี้ ยืนยันว่าสภาพเครื่องบินมีความปลอดภัย 100% และลูกเรือมีประสบการณ์สูง โดยคาดการณ์เบื้องต้นว่าทัศนวิสัยที่ย่ำแย่ อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้

Ajit Pawar

หลังข่าวการจากไปของ Ajit Pawar ล่าสุด นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่าน X ยกย่องแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “เขาคือผู้นำมวลชนที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประชาชน และมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับระดับรากหญ้า ท่านได้รับความเคารพยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ทำงานหนักและยืนหยัดอยู่แถวหน้าเพื่อรับใช้พี่น้องชาวรัฐมหาราษฏระเสมอมา

ท่านมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานบริหารราชการ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอันเป็นที่ประจักษ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

การจากไปอย่างกะทันหันถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวและผู้สนับสนุนที่มีอยู่มากมายของท่าน ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ “

ขณะที่ครอบครัวของรองมุขมนตรีรีบเดินทางกลับจากกรุงเดลีทันที โดยภรรยาและลูกชายของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุแล้ว

นเรนทรา โมดี นายกอินเดีย โพสต์อาลัย Ajit Pawar เสียชีวิต
ภาพจาก : @narendramodi

สำหรับเครื่องบิน Bombardier Learjet 45XR เป็นเครื่องบินเจ็ตธุรกิจขนาดเล็กแบบ 2 เครื่องยนต์ ผลิตโดย Bombardier Aerospace จากประเทศแคนาดา ได้รับความนิยมในกลุ่มองค์กรและเที่ยวบิน VIP ทั่วโลก เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 รองรับผู้โดยสารได้ 8-9 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน 2 ตัว มีความคล่องตัวสูง ทำความเร็วได้ดี และสามารถขึ้น-ลงจอดในรันเวย์ที่สั้นกว่าปกติได้ และระบบการบินออกแบบมาเน้นประสิทธิภาพสำหรับการเดินทางระยะสั้นถึงระยะกลาง

แม้ว่าตระกูล Learjet 45 จะได้รับการยอมรับเรื่องความปลอดภัยในวงการการบินธุรกิจ แต่ในอดีตเครื่องบินรุ่นนี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมาแล้วหลายครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2008 ที่เม็กซิโกซิตี้ เครื่องบินของรัฐบาลเม็กซิโกตกหลังเจอคลื่นลมปั่นป่วนจากเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ ทำให้ผู้บนเครื่องและคนภาคพื้นดินเสียชีวิต

ต่อมาในปี 2021 ที่เวราครูซ เครื่องรุ่น Learjet 45XR ของกองทัพอากาศเม็กซิโกประสบอุบัติเหตุขณะบินขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย นอกจากนี้ยังมีรายงานอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น การไถลออกนอกรันเวย์ในอินเดียและประเทศอื่น ๆ บ้างในบางครั้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบินย้ำว่า อุบัติเหตุเครื่องบินตกแต่ละครั้งมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ตัวนักบิน หรือปัญหาทางกลไก โดยผลการสอบสวนอย่างละเอียดเท่านั้นที่จะไขคำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโศกนาฏกรรมครั้งนี้

ข้อมูลจาก : indiatoday

