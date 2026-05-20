บันเทิง

บอส ณวัฒน์ เปิดตัว “ทราย สก๊อต” เป็นกรรมการ MGI All Stars ยกเป็นต้นแบบ Empower

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 09:34 น.
62
บอส ณวัฒน์ เปิดตัว "ทราย สก๊อต" เป็นกรรมการ MGI All Stars ยกเป็นต้นแบบ Empower

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เปิดเหตุผลเลือก สิรณัฐ สก๊อต ร่วมตัดสิน 56 สาวงาม MGI All Stars รอบตัดสิน 30 พ.ค. นี้ หลังมองว่าทรายคือคนที่กล้าใช้พลังตัวเองยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง

เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค. 69 บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประกาศแต่งตั้ง “ทราย สก๊อต” หรือ สิรณัฐ สก๊อต เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเวที MGI All Stars ท่ามกลางกระแสดราม่าครอบครัวที่ยังอยู่ในความสนใจของสังคม

บอส ณวัฒน์ ให้เหตุผลว่า หลังติดตามบทสัมภาษณ์ของทราย ทำให้มองว่าทายเป็น “บุคคลต้นแบบ” ที่ใช้พลังของตัวเองออกมาพูดเรื่องความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าที่คาดไว้

ณวัฒน์ ยืนยันว่า ติดต่อทรายไว้ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศ เพราะเกรงว่าคนจะมองว่าเลือกดึงตัวมาร่วมงานหลังจากเป็นข่าวดัง เขาเคยเห็นทรายทำหน้าที่กรรมการ MUT ปทุมธานี และเคยพบกันในงานอื่นก่อนหน้านี้

ณวัฒน์ยังระบุว่า ตอนแรกมองเรื่องดราม่าครอบครัวว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่หลังติดตามข้อมูล กลับมองว่านี่คือปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว อำนาจ และความรุนแรงในบ้าน งานนี้ไม่ใช่การมาร่วมพิธีแล้วกลับบ้าน แต่ต้องเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่กรรมการหลายวัน ทรายยืนยันว่าสามารถมาร่วมงานได้เต็มที่ แม้ช่วงนี้มีภารกิจจำนวนมากหลังออกรายการโหนกระแส

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เปิดเหตุผลเลือก สิรณัฐ สก๊อต
ภาพจาก : Miss Grand International

MGI All Stars คืออะไร รอบตัดสินจัดวันไหน

เว็บไซต์ทางการ Miss Grand International ระบุว่า MGI All Stars เป็นเวทีที่รวมผู้เข้าประกวดจากหลายเวทีระดับนานาชาติ ทั้งอดีตผู้ครองตำแหน่ง ตัวเต็ง แฟนเฟเวอริต และผู้เข้าประกวดที่เคยสร้างผลกระทบต่อผู้ชมทั่วโลก

MGI All Stars มีผู้เข้าประกวด 56 คน รอบหลักเริ่มวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม ก่อนถึงรอบตัดสินในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 โดย สิรณัฐ สก๊อต ได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทุกรอบการแข่งขัน

MGI All Stars คืออะไร รอบตัดสินจัดวันไหน
ภาพจาก : Miss Grand International

ทั้งนี้ ก่อนหน้าข่าวการแต่งตั้งกรรมการ มีรายงานว่า กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อทราย และระบุว่า สุนิษฐ์ สก๊อต หรือ พาย ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทแล้ว พร้อมยืนยันจุดยืนต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย

4 นาที ที่แล้ว
ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต ข่าว

ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต

14 นาที ที่แล้ว
จารย์เก๋ พารวย อินฟลูฯ สายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 บันเทิง

ช็อก! จารย์เก๋ พารวย อินฟลูสายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ลามลงปอด ลั่น ไม่สู้ก็ตาย

25 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ &quot;ศศิพัชร สินสโมสร&quot; อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ “ศศิพัชร สินสโมสร” อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศิริกัญญา วิจารณ์นโยบาย “ไทยช่วยไทยพลัส” ย้อนแย้งกับหลักการรัฐบาล

35 นาที ที่แล้ว
คุณแม่ &quot;สไนล์ ลักเปิด&quot; โผให้กำลังใจลูก หลังพ่ายน็อก &quot;บุญมี Sixnine&quot; ศึกวันกรรชัย ข่าว

คุณแม่ “สไนล์ ลักเปิด” โผให้กำลังใจลูก หลังพ่ายน็อก “บุญมี Sixnine” ศึกวันกรรชัย

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

FBI เข้าสอบ สองวัยรุ่นมะกันไลฟ์สด วินาทีกราดยิงมัสยิด เสียชีวิต 3 ศพ

51 นาที ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ เปิดตัว &quot;ทราย สก๊อต&quot; เป็นกรรมการ MGI All Stars ยกเป็นต้นแบบ Empower บันเทิง

บอส ณวัฒน์ เปิดตัว “ทราย สก๊อต” เป็นกรรมการ MGI All Stars ยกเป็นต้นแบบ Empower

54 นาที ที่แล้ว
ภาพวงจรปิดยืนยันคนขับรถไฟประจำการในห้องควบคุมก่อนชนรถเมล์ ข่าว

โต้ข่าวลือ! ภาพยืนยันคนขับรถไฟอยู่ห้องควบคุม-ดึงเบรก ก่อนพุ่งชนรถเมล์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. จับตาการแพร่ระบาดอีโบลาใกล้ชิด ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 สรุปปิดตลาด 19 พ.ค. ปรับ 29 ครั้ง ทองแท่งขายออก 70,200 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 69 เปิดตลาดลดลง 600 บาท ทองแท่งขายออก 69,600 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดจดหมาย “พาย สก๊อต” หลังยื่นลาออกจาก ตำแหน่งผู้บริหารบริษัทบุญรอดฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งปรับแดนเซอร์ เต้นเปลือยอก งานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน 25 พ.ค. ใครต้องกดรับสิทธิ ใครได้เงินอัตโนมัติ เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน 25 พ.ค. ใครต้องกดรับสิทธิ ใครได้เงินอัตโนมัติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มถูกบันไดเลื่อนหนีบรัดคอ คนเดินผ่านนับสิบไม่ช่วย จนดับอนาถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งามหน้า! สถานทูตเตือนประชาชน ให้ระมัดระวัง หลังตำรวจกักขังชาวจีน เรียกเงินแสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟไทย เข้าแจ้งความไรเดอร์ ถูกรถไฟเฉี่ยวเจ็บ หลังลงไปยืนฉี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตาดีจัด! เด็ก 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา ข่าวต่างประเทศ

ตาดีจัด! เด็กวัย 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเล่าประสบการณ์เฉียดตายจาก ไวรัสฮันตา ผลข้างเคียงทางจิตที่ติดตัวมาตั้งแต่ 5 ขวบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 18 ปี ยิงแฟนสาวและลูกในท้องเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มโหดยิงแฟนสาวท้องดับสบด แค้นไม่ยอมทำแท้ง ขุดประวัติโหด ชอบใช้ปืนจ่อหน้าขู่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่ เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 19 พ.ค. 69 ผลหวยลาวล่าสุด วิเคราะสถิติวันอังคาร เลขนามสัตว์ 19/5/69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด “พาย สก๊อต” พ้นทุกตำแหน่ง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก บันเทิง

ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 09:34 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต

ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ &quot;ศศิพัชร สินสโมสร&quot; อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ “ศศิพัชร สินสโมสร” อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

ศิริกัญญา วิจารณ์นโยบาย “ไทยช่วยไทยพลัส” ย้อนแย้งกับหลักการรัฐบาล

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button