บอส ณวัฒน์ เปิดตัว “ทราย สก๊อต” เป็นกรรมการ MGI All Stars ยกเป็นต้นแบบ Empower
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เปิดเหตุผลเลือก สิรณัฐ สก๊อต ร่วมตัดสิน 56 สาวงาม MGI All Stars รอบตัดสิน 30 พ.ค. นี้ หลังมองว่าทรายคือคนที่กล้าใช้พลังตัวเองยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค. 69 บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประกาศแต่งตั้ง “ทราย สก๊อต” หรือ สิรณัฐ สก๊อต เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเวที MGI All Stars ท่ามกลางกระแสดราม่าครอบครัวที่ยังอยู่ในความสนใจของสังคม
บอส ณวัฒน์ ให้เหตุผลว่า หลังติดตามบทสัมภาษณ์ของทราย ทำให้มองว่าทายเป็น “บุคคลต้นแบบ” ที่ใช้พลังของตัวเองออกมาพูดเรื่องความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าที่คาดไว้
ณวัฒน์ ยืนยันว่า ติดต่อทรายไว้ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศ เพราะเกรงว่าคนจะมองว่าเลือกดึงตัวมาร่วมงานหลังจากเป็นข่าวดัง เขาเคยเห็นทรายทำหน้าที่กรรมการ MUT ปทุมธานี และเคยพบกันในงานอื่นก่อนหน้านี้
ณวัฒน์ยังระบุว่า ตอนแรกมองเรื่องดราม่าครอบครัวว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่หลังติดตามข้อมูล กลับมองว่านี่คือปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว อำนาจ และความรุนแรงในบ้าน งานนี้ไม่ใช่การมาร่วมพิธีแล้วกลับบ้าน แต่ต้องเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่กรรมการหลายวัน ทรายยืนยันว่าสามารถมาร่วมงานได้เต็มที่ แม้ช่วงนี้มีภารกิจจำนวนมากหลังออกรายการโหนกระแส
MGI All Stars คืออะไร รอบตัดสินจัดวันไหน
เว็บไซต์ทางการ Miss Grand International ระบุว่า MGI All Stars เป็นเวทีที่รวมผู้เข้าประกวดจากหลายเวทีระดับนานาชาติ ทั้งอดีตผู้ครองตำแหน่ง ตัวเต็ง แฟนเฟเวอริต และผู้เข้าประกวดที่เคยสร้างผลกระทบต่อผู้ชมทั่วโลก
MGI All Stars มีผู้เข้าประกวด 56 คน รอบหลักเริ่มวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม ก่อนถึงรอบตัดสินในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 โดย สิรณัฐ สก๊อต ได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทุกรอบการแข่งขัน
ทั้งนี้ ก่อนหน้าข่าวการแต่งตั้งกรรมการ มีรายงานว่า กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อทราย และระบุว่า สุนิษฐ์ สก๊อต หรือ พาย ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทแล้ว พร้อมยืนยันจุดยืนต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ
