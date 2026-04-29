สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส
กลายเป็นฝันร้ายกลางงานเทศกาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน สายสลิงเครื่องเล่นขาด ในงานแฟร์ Feria de Abril ณ เมืองเซบียา ประเทศสเปน แต่เคราะห์ดีไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานเทศกาล Feria de Abril ประเทศสเปน ขณะที่มีผู้คนเข้าร่วมงานอย่างสนุกสนาน ภายในงานแฟร์มีทั้งโซนเครื่องเล่น และของกินจัดอยู่มากมายทั่วบริเวณ กระทั่งเกิดเหตุสยองที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้น ขณะที่เครื่องเล่น Max กำลังเหวี่ยงกระเช้าที่ผู้โดยสารเป็นเด็ก 2 คนขึ้นสู่ท้องฟ้า ในความสูงกว่า 91 เมตร สายเคเบิลของเครื่องเล่นเกิดขาดสะบั้นอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ตัวกระเช้าร่วงลงมาสู่พื้นอย่างรวดเร็ว ก่อนจะกระแทกพื้นอย่างรุนแรง และพุ่งไปชนเข้ากับโครงเหล็กของเครื่องเล่นเข้าอย่างจัง ท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในกระเช้า โดยพบว่าเป็นเด็ก 2 คน ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก นอกจากนั้นยังมีผู้ใหญ่อีก 2 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หลังจากให้การช่วยเหลือเด็กออกมาจากกระเช้าแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินได้ทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้ง 4 คนในทันที ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเช็กอาการอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดสายเคเบิลของเครื่องเล่นที่ควรมีความแข็งแรงสูงถึงขาดลงได้ เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยในงานเทศกาลอื่น ๆ อีก
อ้างอิงจาก : nypost
ติดตาม The Thaiger บน Google News: