ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ “ศศิพัชร สินสโมสร” อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:00 น.
57
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "ศศิพัชร สินสโมสร" อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ “ศศิพัชร สินสโมสร” อดีต ผอ.โรงเรียนพะตงฯ สละชีวิตช่วยนักเรียนจากคนร้าย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์ โดยมีใจความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่ นางศศิพัชร สินสโมสร อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย โดยได้ปกป้อง ดูแลให้ความช่วยเหลือ ไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตน และยอมเสียสละตนเป็นตัวประกันแทนครูและนักเรียน

เป็นเหตุให้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย

4 นาที ที่แล้ว
ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต ข่าว

ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต

14 นาที ที่แล้ว
จารย์เก๋ พารวย อินฟลูฯ สายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 บันเทิง

ช็อก! จารย์เก๋ พารวย อินฟลูสายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ลามลงปอด ลั่น ไม่สู้ก็ตาย

25 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ &quot;ศศิพัชร สินสโมสร&quot; อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ “ศศิพัชร สินสโมสร” อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศิริกัญญา วิจารณ์นโยบาย “ไทยช่วยไทยพลัส” ย้อนแย้งกับหลักการรัฐบาล

36 นาที ที่แล้ว
คุณแม่ &quot;สไนล์ ลักเปิด&quot; โผให้กำลังใจลูก หลังพ่ายน็อก &quot;บุญมี Sixnine&quot; ศึกวันกรรชัย ข่าว

คุณแม่ “สไนล์ ลักเปิด” โผให้กำลังใจลูก หลังพ่ายน็อก “บุญมี Sixnine” ศึกวันกรรชัย

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

FBI เข้าสอบ สองวัยรุ่นมะกันไลฟ์สด วินาทีกราดยิงมัสยิด เสียชีวิต 3 ศพ

51 นาที ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ เปิดตัว &quot;ทราย สก๊อต&quot; เป็นกรรมการ MGI All Stars ยกเป็นต้นแบบ Empower บันเทิง

บอส ณวัฒน์ เปิดตัว “ทราย สก๊อต” เป็นกรรมการ MGI All Stars ยกเป็นต้นแบบ Empower

54 นาที ที่แล้ว
ภาพวงจรปิดยืนยันคนขับรถไฟประจำการในห้องควบคุมก่อนชนรถเมล์ ข่าว

โต้ข่าวลือ! ภาพยืนยันคนขับรถไฟอยู่ห้องควบคุม-ดึงเบรก ก่อนพุ่งชนรถเมล์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. จับตาการแพร่ระบาดอีโบลาใกล้ชิด ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 20 พ.ค. 69 สรุปปิดตลาด 19 พ.ค. ปรับ 29 ครั้ง ทองแท่งขายออก 70,200 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 69 เปิดตลาดลดลง 600 บาท ทองแท่งขายออก 69,600 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดจดหมาย “พาย สก๊อต” หลังยื่นลาออกจาก ตำแหน่งผู้บริหารบริษัทบุญรอดฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งปรับแดนเซอร์ เต้นเปลือยอก งานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน 25 พ.ค. ใครต้องกดรับสิทธิ ใครได้เงินอัตโนมัติ เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน 25 พ.ค. ใครต้องกดรับสิทธิ ใครได้เงินอัตโนมัติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มถูกบันไดเลื่อนหนีบรัดคอ คนเดินผ่านนับสิบไม่ช่วย จนดับอนาถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งามหน้า! สถานทูตเตือนประชาชน ให้ระมัดระวัง หลังตำรวจกักขังชาวจีน เรียกเงินแสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟไทย เข้าแจ้งความไรเดอร์ ถูกรถไฟเฉี่ยวเจ็บ หลังลงไปยืนฉี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตาดีจัด! เด็ก 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา ข่าวต่างประเทศ

ตาดีจัด! เด็กวัย 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเล่าประสบการณ์เฉียดตายจาก ไวรัสฮันตา ผลข้างเคียงทางจิตที่ติดตัวมาตั้งแต่ 5 ขวบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 18 ปี ยิงแฟนสาวและลูกในท้องเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มโหดยิงแฟนสาวท้องดับสบด แค้นไม่ยอมทำแท้ง ขุดประวัติโหด ชอบใช้ปืนจ่อหน้าขู่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่ เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 19 พ.ค. 69 ผลหวยลาวล่าสุด วิเคราะสถิติวันอังคาร เลขนามสัตว์ 19/5/69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด “พาย สก๊อต” พ้นทุกตำแหน่ง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก บันเทิง

ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:00 น.
57
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
จารย์เก๋ พารวย อินฟลูฯ สายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4

ช็อก! จารย์เก๋ พารวย อินฟลูสายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ลามลงปอด ลั่น ไม่สู้ก็ตาย

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

ศิริกัญญา วิจารณ์นโยบาย “ไทยช่วยไทยพลัส” ย้อนแย้งกับหลักการรัฐบาล

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

FBI เข้าสอบ สองวัยรุ่นมะกันไลฟ์สด วินาทีกราดยิงมัสยิด เสียชีวิต 3 ศพ

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button