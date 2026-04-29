รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน

รวบอดีตครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์ ศาลสั่งฟ้องเจ้าตัวสารภาพสิ้น
สื่อของญี่ปุ่นรายงานว่า ที่สถานีตำรวจซายามะ จ.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายโคได ฟุรุคาวะ อายุ 26 ปี อดีตครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ด้วยข้อหากระทำอนาจารเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมต้นในห้องเรียนของโรงเรียนที่ตนเองเคยสอนอยู่ เจ้าตัวให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาบางส่วน โดยระบุว่า “เคยลวนลามเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนมาก่อนจริง แต่จำเหตุการณ์ในคดีนี้ไม่ได้”
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองของเด็กหญิง A ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนายฟุรุคาวะ โทรศัพท์ไปปรึกษาสายด่วนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ แจ้งว่าลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต่อมาทางโรงเรียนประถมที่นายฟุรุคาวะสอนอยู่นั้นรับทราบเรื่องราวทั้งหมด และดำเนินการตรวจสอบภายในทันที
จากการตรวจสอบ พบว่านายฟุรุคาวะกระทำอนาจารเด็กนักเรียนหญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เด็กหญิง A ด้วย พ่อแม่ของผู้เสียหายจึงเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจซายามะในวันที่ 17 ธ.ค. 2025 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีกหลายคนในโรงเรียนเดียวกันออกมาให้ข้อมูลด้วยว่าถูกครูฟุรุคาวะลวนลาม ด้านตำรวจซายามะจึงเชื่อว่านายฟุรุคาวะน่าจะก่อเหตุในลักษณะนี้มาอีกหลายครั้ง และขยายผลการสืบสวนต่อ
ข้อมูลจากคำฟ้องและคำแถลงเปิดคดีของอัยการระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ขณะที่เด็กนักเรียนกำลังนั่งทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง เด็กหญิง A ยกมือขึ้นเพื่อถามข้อสงสัย นายฟุรุคาวะเดินไปหาและนั่งยองๆ อยู่ข้างๆ จากนั้นแกล้งทำเป็นสอนหนังสือ พร้อมกับล้วงมือเข้าไปในกระโปรงเพื่อลูบคลำต้นขาของเด็กหญิง
กระทั่งเมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา ศาลแขวงไซตามะ สาขาคาวาโกเอะ นัดไต่สวนคดีของนายฟุรุคาวะเป็นครั้งแรก และมีคำพิพากษาในวันเดียวกันทันที โดยก่อนหน้านั้นนายฟุรุคาวะสามารถเจรจายอมความกับผู้เสียหายทั้ง 2 รายได้สำเร็จ อัยการจึงสั่งฟ้องในข้อหากระทำอนาจารโดยไม่สมยอมต่อเด็กหญิง A เพียงคดีเดียว นายฟุรุคาวะยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยระบุสั้นๆ ว่า “เรื่องทั้งหมดเป็นความจริง”
ที่มา: FRIDAY
