ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:13 น.
ทราย สก๊อต โพสต์คลิปผ่านสตอรี่ไอจีล่าสุด หลังบุญรอดฯ ให้พายพ้นทุกตำแหน่ง บอกเป็นสัปดาห์ที่หนักมาก แต่ทุกข้อความจากทั่วโลกช่วยให้มีความหวังมากขึ้น

อัปเดตล่าสุดเมื่อเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 สิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สก๊อต โพสต์คลิปวิดีโอผ่านสตอรี่อินสตาแกรมบัญชี @psiscott ครั้งแรกหลัง บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด “พาย สก๊อต” พ้นทุกตำแหน่ง เพื่อขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความให้กำลังใจตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภายในคลิป ทรายระบุว่า ได้รับข้อความจากผู้คนทั่วโลก และสิ่งเหล่านั้นช่วยให้รู้สึกมีความหวังมากขึ้น พร้อมกล่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ใหญ่และยากมากสำหรับเธอ แต่กำลังใจจากทุกคนทำให้บรรยากาศที่หนักหน่วงมีความหวังขึ้น

“Hi everyone. I just want to say thank you to everyone who’s sent me messages over the past few weeks. Um, words of encouragement from all over the all over the world. Um, it’s been a really really big week for me and um, it’s been very hard as well, but you guys have made it much more hopeful and um I don’t know how things are going to go, but uh I just couldn’t let myself go one more day without thanking everyone. And um thank you. Thank you for giving me hope. I hope it gets better.”

(คำแปลภาษาไทย : สวัสดีครับทุกคน ผมแค่อยากจะกล่าวขอบคุณทุก ๆ คนที่ส่งข้อความมาหาผมตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นคำให้กำลังใจที่ส่งมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับ ช่วงสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากจริงๆ และในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากด้วย แต่พวกคุณทุกคนก็ทำให้ผมรู้สึกมีความหวังมากขึ้นเยอะเลยครับ ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวต่างๆ จะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ผมคงปล่อยให้เวลาผ่านไปอีกวันไม่ได้โดยที่ยังไม่ได้ขอบคุณทุกคน ขอบคุณนะครับ ขอบคุณจริงๆ ที่มอบความหวังให้กับผม ผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับ”)

ทรายยังบอกว่า ไม่รู้ว่าเรื่องต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร แต่ไม่อยากปล่อยให้เวลาผ่านไปอีกวันโดยไม่ได้ขอบคุณทุกคน ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “ขอบคุณที่มอบความหวังให้กับผม ผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น”

บุญรอดฯ ปลดพาย ออกจากทุกตำแหน่ง 19 พ.ค.

ย้อนกลับไปวันก่อนหน้า วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดย ภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกแถลงการณ์ระบุว่า รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุนิษฐ์ สก๊อต หรือ พาย สก๊อต และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิรณัฐ สก๊อต รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย

บริษัทยืนยันจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น พร้อมแจ้งว่า สุนิษฐ์ สก๊อต ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่

พาย สก๊อต ขอโทษและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

ต่อมาในวันเดียวกัน มีการเผยแพร่หนังสือของสุนิษฐ์ สก๊อต ถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ระบุว่าตัวเองรู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอโทษสมาชิกในกลุ่มบุญรอดฯ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวสำหรับผลกระทบที่ตามมา พร้อมแจ้งว่าขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและผู้บริหารของบริษัทบุญรอดฯ ตลอดจนทุกบริษัทในเครือ จนกว่าเรื่องทั้งหมดจะคลี่คลายและได้รับการพิสูจน์ชัดเจน

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

