คุณแม่ “สไนล์ ลักเปิด” โผให้กำลังใจลูก หลังพ่ายน็อก “บุญมี Sixnine” ศึกวันกรรชัย
คุณแม่สวมกอดให้กำลังใจ “สไนล์ ลักเปิด” หลังพ่ายน็อก “บุญมี Sixnine” ในศึกวันกรรชัย ก่อนนัดล้างตา 23 มิ.ย. นี้
กลายเป็นกระแสที่หลายคนตั้งตารอชม สำหรับ “ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี” ระหว่าง “บุญมี Sixnine” และ “สไนล์ ลักเปิด” เมื่อคืนวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ทั้งผู้ชมในสนามมวยรังสิตและช่องทางออนไลน์ต่างพากันติดตามชมอย่างคับคั่ง
บรรยากาศในค่ำคืนนั้นมีการแข่งขันหลายคู่บนเวที แต่ไฮไลต์หลักที่ทุกคนรอคอยคือการพบกันของบุญมีและสไนล์ ทั้งสองฝ่ายต่างทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักมาเป็นพิเศษเพื่อนัดนี้
ทันทีที่ยกแรกเริ่มขึ้น ทั้งคู่ต่างออกหมัดและสาดแข้งใส่กัน แต่บุญมีจับทางได้ก่อน สไนล์ล้มลงไปบนเวที กรรมการสั่งยุติการแข่งขันทันทีภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาที ผลการแข่งขันบุญมีเป็นฝ่ายชนะแบบน็อก (TKO) และได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 30,000 บาท
ส่วนสไนล์เผยว่ายังคาใจ ขอให้มีนัดล้างตา ตามกติกาหลังโดนน็อกต้องพัก 30 วัน ทั้งคู่จึงจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอังคารที่ 23 มิ.ย. นี้ โดยเสี่ยโบ๊ทเพิ่มค่าตัวให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนละ 50,000 บาท
หลังจบการแข่งขัน เพื่อนๆ และโค้ชของสไนล์ต่างพากันเข้าไปให้กำลังใจ ขณะที่เจ้าตัวรู้สึกเสียใจกับผลแพ้ในครั้งนี้ ในเวลาเดียวกัน คุณแม่ของสไนล์ก็เดินเข้าไปสวมกอดและลูบหัวลูกชาย
