ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์

ศุภจี รับซื้อทุเรียน 100 บาทในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามาสินค้าไม่ตรงปก ก่อนถูกปลัดพาณิชย์ดึงออกวงสัมภาษณ์ อ้างมีภารกิจ
วันที่ 29 เมษายน 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถูกสื่อตั้งคำถามถึงปมดราม่าร่วมมือ พิมรี่พายไลฟ์ขายทุเรียน 100 บาท และสินค้าไม่ตรงปก ตามที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตั้งราคาถูกอาจทำลายกลไกตลาดหรือไม่ และกำลังเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านเตรียมนำเข้าสู่สภาฯ
ขณะที่ทาง รมว.พาณิชย์ กำลังจะเดินไปยังวงของนักข่าวเพื่อตอบคำถามและชี้แจงดรามาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ปรากฎว่า นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้พยายามดึงตัว นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ออกจากวงสัมภาษณ์ โดยอ้างว่ามีภารกิจอื่นต้องไปทำต่อทันที
แต่สุดท้าย รมว.พาณิชย์ ก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้น ๆ โดยระบุว่า กรณีที่ฝ่ายค้านจะตั้งกรรมาธิการมาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลและวิจารณ์ว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนั้น ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าใครเป็นคนตั้งและมีเนื้อหาอย่างไร จึงขอไปศึกษาข้อมูลก่อน
นอกจากนั้น ศุภจี ยังยอมรับว่า ตนเองก็กดซื้อทุเรียนราคา 100 บาทในไลฟ์พิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังไม่ทันเหมือนกัน
ส่วนเรื่องข้อร้องเรียนเรื่องสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้นั้น นางศุภจี เผยว่า ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและดูแลตามระเบียบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศุภจี แจงไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 ชี้เป็นโปรโมชันแม่ค้า ยันไม่ได้ดันใครเป็นพิเศษ
- อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ
- “ไผ่ ลิกค์” จวกแรง “ศุภจี” ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ทำลายกลไกราคาตลาด
- ณวัฒน์ สงสัย ศุภจี บอกทุเรียนล้นตลาด แต่รอของนับเดือน โกหกไหม?
อ้างอิงจาก : thaipost
