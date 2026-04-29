ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ต พิมพ์รูปหน้า “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองอิสรภาพ 250 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 16:39 น.
67
รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ตรุ่นพิเศษ พิมพ์ภาพถ่าย พร้อมลายเซ็นสีทองของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองครบรอบ 250 ปีแห่งอิสรภาพ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เตรียมจัดทำหนังสือเดินทางรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 250 ปีแห่งอิสรภาพ หนังสือเดินทางรุ่นนี้จะแสดงภาพถ่ายของ โดนัลด์ ทรัมป์ บนปกด้านใน ล้อมรอบด้วยข้อความจากคำประกาศอิสรภาพและธงชาติสหรัฐฯ พร้อมลายเซ็นสีทองของ ทรัมป์ หน้าถัดไปจะมีภาพวาดของกลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งประเทศขณะลงนามในเอกสารประกาศอิสรภาพ

ทอมมี พิกอตต์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่าหนังสือเดินทางรุ่นนี้ใช้งานศิลปะที่ปรับแต่งพิเศษและมีภาพที่คมชัดขึ้น แต่ยังคงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมไว้ ทอมมี พิกอตต์ ย้ำว่าหนังสือเดินทางสหรัฐฯ คือหนึ่งในเอกสารที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจะออกหนังสือเดินทางจำนวนจำกัด แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะผลิตออกมาจำนวนเท่าใด

การออกหนังสือเดินทางรุ่นพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “America250” โครงการเฉลิมฉลองของรัฐบาลสหรัฐฯ โครงการนี้ยังรวมถึงการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น การแข่งขันรถยนต์กรังด์ปรีซ์บนเนชันแนลมอลล์ และการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ UFC ที่สนามหญ้าฝั่งใต้ของทำเนียบขาว

ตัวอย่างหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริการุ่นพิเศษที่มีรูป โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจำลองนี้จากกระทรวงการต่างประเทศแสดงตัวอย่างหนังสือเดินทางที่ระลึกของสหรัฐฯ รุ่นพิเศษจำนวนจำกัด ที่กระทรวงกำลังจัดเตรียมเพื่อเป็นเกียรติแก่การครบรอบ 250 ปีของอเมริกา (กระทรวงการต่างประเทศ ผ่าน AP)

การนำภาพใบหน้าไปใส่ในหนังสือเดินทางเป็นความพยายามล่าสุดของ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการสร้างสัญลักษณ์ประจำตัว ปัจจุบันมีภาพและสัญลักษณ์ของ ทรัมป์ ปรากฏอยู่ตามสถาบันและเอกสารต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ดังนี้

ป้ายแบนเนอร์รูปใบหน้า: ประดับอยู่ที่อาคารกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตร โดยภาพของ ทรัมป์ อยู่เคียงข้าง อับราฮัม ลินคอล์น ภายใต้ข้อความ “Growing America Since 1862”

บัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติปี 2026: มีภาพใบหน้าของ ทรัมป์ คู่กับ จอร์จ วอชิงตัน ภายใต้คำว่า “America the beautiful” กรมอุทยานแห่งชาติต้องออกกฎเตือนว่าการดัดแปลงบัตรผ่านด้วยการนำสติกเกอร์มาปิดทับภาพ ทรัมป์ อาจทำให้บัตรใช้งานไม่ได้

เหรียญกษาปณ์: โรงกษาปณ์เผยแพร่แบบร่างเหรียญ 1 ดอลลาร์ที่มีรูปเหมือน ทรัมป์ และคณะกรรมการวิจิตรศิลป์อนุมัติแบบเหรียญทองคำ 24 กะรัตที่ระลึกเป็นภาพ ทรัมป์

ซุ้มประตู Arc de Trump: ซุ้มประตูชัยสีทองความสูง 250 ฟุต ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น หากสร้างเสร็จจะสูงกว่าอาคารรัฐสภาและอนุสรณ์สถานลินคอล์น พร้อมรูปปั้นสีทองที่คล้ายอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน

ที่มา: The Guardian

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เปิด 10 อันดับเลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 2/5/69 เลขคนดัง-เลขมงคล มาแรงครองแผงหวย

3 นาที ที่แล้ว
แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า ข่าวต่างประเทศ

แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า

34 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 29 เมษายน 2569 หวยลาว

หวยลาวพัฒนา 29 เมษายน 69 ลุ้นผลเลข 6 ตัว สลาก 5/45 คืนนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เปิดสาเหตุ &quot;น้องพู่กัน&quot; นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม ข่าว

อาลัย เปิดสาเหตุ “น้องพู่กัน” นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 29 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังวานนี้ปรับถึง 20 ครั้ง เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองปิดตลาด 29 เม.ย. 69 ปรับลง 400 บาท ผันผวนหนัก 21 ครั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กริ๊ง รังสิมา ผู้ประกาศข่าวอรุณอมรินทร์ลาออก ข่าว

ประวัติ กริ๊ง รังสิมา ผู้ประกาศข่าวช่องดัง อำลาเส้นทางฝัน ยุติบทบาทหน้าจอ 16 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 2/5/69 จับคู่เด่น เตรียมลุ้นโชคใหญ่ Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 2/5/69 จับคู่เด่น เตรียมลุ้นโชคใหญ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์ ข่าว

ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สาเหตุ ราชทัณฑ์พักโทษ ‘ทักษิณ’ สั่งติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ร้านปูอบเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ให้บริการวันสุดท้าย 30 พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ร้านปูอบเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา เปิดให้บริการวันสุดท้าย 30 พ.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. เสียชีวิตจากเหตุชนแล้วหนี ข่าว

เปิดสาเหตุเสียชีวิต ศ.มล.สุรสวัสดิ์ รถพุ่งชนแล้วหนี ขณะปั่นจักรยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ต พิมพ์รูปหน้า &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; ฉลองอิสรภาพ 250 ปี ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ต พิมพ์รูปหน้า “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองอิสรภาพ 250 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วริสา&quot; กางออเดอร์ &quot;พิมรี่พาย&quot; รอส่งนานมาก ซัด &quot;ศุภจี&quot; ไม่เข้าใจปัญหาชาวสวนทุเรียน ข่าว

“วริสา” กางออเดอร์ “พิมรี่พาย” รอส่งนานมาก ซัด “ศุภจี” ไม่เข้าใจปัญหาชาวสวนทุเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โผล่! ลัทธิประหลาด ชวนเป็น “นักรบแห่งแสง” กู้โลก อ้างเปิดดวงตาที่ 16 สร้างประตูมิติสู่โลกศรีวิไล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 2 พ.ค. 69 จัดเต็ม 10 เลขเด่นมงคลในประวัติศาสตร์ไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไขพักโทษ &quot;ทักษิณ ชินวัตร&quot; ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM ข่าว

เปิดเงื่อนไขพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบห้ามไม่ทัน! &quot;บุญมี-สไนล์&quot; หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย ข่าว

แทบห้ามไม่ทัน! “บุญมี-สไนล์” หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบขาวเหิมเกริม โพสต์ &quot;TWO KINGS&quot; ทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ โดนวิจารณ์เล่นภาพผู้นำเหนือประชาชน ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เหิมเกริม โพสต์ “TWO KINGS” ทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ โดนวิจารณ์เล่นภาพผู้นำเหนือประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุติธรรมไฟเขียวพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร ไม่ต้องใส่กำไล EM ข่าวการเมือง

ด่วน! ทักษิณ ได้พักโทษ ติดกำไล EM จ่อปล่อยตัว 11 พ.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาลี คดีเด็ด ผังผืดเกาะลำไส้ ผ่าตัดด่วน บันเทิง

ชาลี คดีเด็ด ผ่าตัดด่วน พังผืดเกาะลำไส้ เล่านาทีความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; โพสต์รัว ฟาดคนดังหิวแสง พาใครไปแจ้งความก็ไม่รู้ หวังแต่เงินบริจาค ข่าว

“เสือ ดุสิต” โพสต์รัว ฟาดคนดังหิวแสง พาใครไปแจ้งความก็ไม่รู้ หวังแต่เงินบริจาค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยาดทิพย์ เปิดใจครั้งแรก เล่าไทม์ไลน์พ่อเสียชีวิตจากแมลงกัด จนติดเชื้อในกระแสเลือด บันเทิง

หยาดทิพย์ เปิดใจครั้งแรก เล่าไทม์ไลน์พ่อเสียชีวิตจากแมลงกัด จนติดเชื้อในกระแสเลือด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้กำกับดัง เหน่ง นิติพล ป่วยหลายโรครุมเร้า แอดมิตรพ.ด่วน &quot;ถั่วแระ เชิญยิ้ม&quot; รุดเยี่ยมให้กำลังใจถึงเตียง บันเทิง

ผู้กำกับดัง ล้มป่วยหลายโรครุมเร้า แอดมิตรพ.ด่วน ถั่วแระ รุดเยี่ยมให้กำลังใจถึงเตียง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิด 10 อันดับเลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 2/5/69 เลขคนดัง-เลขมงคล มาแรงครองแผงหวย

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
หวยลาว 29 เมษายน 2569

หวยลาวพัฒนา 29 เมษายน 69 ลุ้นผลเลข 6 ตัว สลาก 5/45 คืนนี้

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
อาลัย เปิดสาเหตุ &quot;น้องพู่กัน&quot; นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม

อาลัย เปิดสาเหตุ “น้องพู่กัน” นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
ราคาทองวันนี้ 29 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังวานนี้ปรับถึง 20 ครั้ง

สรุปราคาทองปิดตลาด 29 เม.ย. 69 ปรับลง 400 บาท ผันผวนหนัก 21 ครั้ง

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
Back to top button