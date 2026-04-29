สหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ต พิมพ์รูปหน้า “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองอิสรภาพ 250 ปี
รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ตรุ่นพิเศษ พิมพ์ภาพถ่าย พร้อมลายเซ็นสีทองของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองครบรอบ 250 ปีแห่งอิสรภาพ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เตรียมจัดทำหนังสือเดินทางรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 250 ปีแห่งอิสรภาพ หนังสือเดินทางรุ่นนี้จะแสดงภาพถ่ายของ โดนัลด์ ทรัมป์ บนปกด้านใน ล้อมรอบด้วยข้อความจากคำประกาศอิสรภาพและธงชาติสหรัฐฯ พร้อมลายเซ็นสีทองของ ทรัมป์ หน้าถัดไปจะมีภาพวาดของกลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งประเทศขณะลงนามในเอกสารประกาศอิสรภาพ
ทอมมี พิกอตต์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่าหนังสือเดินทางรุ่นนี้ใช้งานศิลปะที่ปรับแต่งพิเศษและมีภาพที่คมชัดขึ้น แต่ยังคงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมไว้ ทอมมี พิกอตต์ ย้ำว่าหนังสือเดินทางสหรัฐฯ คือหนึ่งในเอกสารที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจะออกหนังสือเดินทางจำนวนจำกัด แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะผลิตออกมาจำนวนเท่าใด
การออกหนังสือเดินทางรุ่นพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “America250” โครงการเฉลิมฉลองของรัฐบาลสหรัฐฯ โครงการนี้ยังรวมถึงการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น การแข่งขันรถยนต์กรังด์ปรีซ์บนเนชันแนลมอลล์ และการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ UFC ที่สนามหญ้าฝั่งใต้ของทำเนียบขาว
การนำภาพใบหน้าไปใส่ในหนังสือเดินทางเป็นความพยายามล่าสุดของ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการสร้างสัญลักษณ์ประจำตัว ปัจจุบันมีภาพและสัญลักษณ์ของ ทรัมป์ ปรากฏอยู่ตามสถาบันและเอกสารต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ดังนี้
ป้ายแบนเนอร์รูปใบหน้า: ประดับอยู่ที่อาคารกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตร โดยภาพของ ทรัมป์ อยู่เคียงข้าง อับราฮัม ลินคอล์น ภายใต้ข้อความ “Growing America Since 1862”
บัตรผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติปี 2026: มีภาพใบหน้าของ ทรัมป์ คู่กับ จอร์จ วอชิงตัน ภายใต้คำว่า “America the beautiful” กรมอุทยานแห่งชาติต้องออกกฎเตือนว่าการดัดแปลงบัตรผ่านด้วยการนำสติกเกอร์มาปิดทับภาพ ทรัมป์ อาจทำให้บัตรใช้งานไม่ได้
เหรียญกษาปณ์: โรงกษาปณ์เผยแพร่แบบร่างเหรียญ 1 ดอลลาร์ที่มีรูปเหมือน ทรัมป์ และคณะกรรมการวิจิตรศิลป์อนุมัติแบบเหรียญทองคำ 24 กะรัตที่ระลึกเป็นภาพ ทรัมป์
ซุ้มประตู Arc de Trump: ซุ้มประตูชัยสีทองความสูง 250 ฟุต ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น หากสร้างเสร็จจะสูงกว่าอาคารรัฐสภาและอนุสรณ์สถานลินคอล์น พร้อมรูปปั้นสีทองที่คล้ายอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน
ที่มา: The Guardian
ติดตาม The Thaiger บน Google News: