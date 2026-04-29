ข่าว

เปิดสาเหตุเสียชีวิต ศ.มล.สุรสวัสดิ์ รถพุ่งชนแล้วหนี ขณะปั่นจักรยาน

เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 16:55 น.
อาลัย ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. เสียชีวิตจากเหตุชนแล้วหนี
แพทย์ระบุสาเหตุการจากไปของอาจารย์อาวุโสคณะวิจิตรศิลป์ มช. เกิดจากกระดูกหักรุนแรง หลังรถยนต์พุ่งชนขณะปั่นจักรยานออกกำลังกายยามเช้า ด้านเครือข่ายนักปั่นจี้ผู้ว่าฯ เร่งล่าตัวคนขับมารับโทษ

นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เฟซบุ๊กเพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น ได้รายงานข่าวเศร้าเกี่ยวกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ หรือ ศ.มล.สุรสวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2569 ขณะที่ ศ.มล.สุรสวัสดิ์ กำลังปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทันใดนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนท่านอย่างแรง หลังก่อเหตุคนขับได้ขับรถหลบหนีไปทันทีโดยไม่ให้ความช่วยเหลือ เป็นเหตุให้ท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทางทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากอาการกระดูกหักอย่างรุนแรง

ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ เป็นนักวิชาการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ท่านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์และศึกษาศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฝากผลงานวิจัยและงานเขียนเชิงวิชาการอันทรงคุณค่าไว้มากมาย โดยเฉพาะการศึกษาเจาะลึกเรื่องพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์พระพุทธรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หลังเกิดเหตุการณ์ รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านเครือข่ายชมรมจักรยานวันอาทิตย์ พร้อมเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้จักรยานสัญจรและออกกำลังกายในพื้นที่อย่างจริงจัง

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล ทางครอบครัวเตรียมจัดพิธีรดน้ำศพ ณ วัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน 2569 ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569

ทางทีมงาน The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ มา ณ โอกาสนี้

ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ หรือ ศ.มล.สุรสวัสดิ์
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

