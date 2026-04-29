เปิดสาเหตุเสียชีวิต ศ.มล.สุรสวัสดิ์ รถพุ่งชนแล้วหนี ขณะปั่นจักรยาน
แพทย์ระบุสาเหตุการจากไปของอาจารย์อาวุโสคณะวิจิตรศิลป์ มช. เกิดจากกระดูกหักรุนแรง หลังรถยนต์พุ่งชนขณะปั่นจักรยานออกกำลังกายยามเช้า ด้านเครือข่ายนักปั่นจี้ผู้ว่าฯ เร่งล่าตัวคนขับมารับโทษ
นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เฟซบุ๊กเพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น ได้รายงานข่าวเศร้าเกี่ยวกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ หรือ ศ.มล.สุรสวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2569 ขณะที่ ศ.มล.สุรสวัสดิ์ กำลังปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทันใดนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนท่านอย่างแรง หลังก่อเหตุคนขับได้ขับรถหลบหนีไปทันทีโดยไม่ให้ความช่วยเหลือ เป็นเหตุให้ท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทางทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากอาการกระดูกหักอย่างรุนแรง
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ เป็นนักวิชาการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ท่านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์และศึกษาศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฝากผลงานวิจัยและงานเขียนเชิงวิชาการอันทรงคุณค่าไว้มากมาย โดยเฉพาะการศึกษาเจาะลึกเรื่องพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์พระพุทธรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุการณ์ รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านเครือข่ายชมรมจักรยานวันอาทิตย์ พร้อมเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้จักรยานสัญจรและออกกำลังกายในพื้นที่อย่างจริงจัง
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล ทางครอบครัวเตรียมจัดพิธีรดน้ำศพ ณ วัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน 2569 ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569
ทางทีมงาน The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ มา ณ โอกาสนี้
