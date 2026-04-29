“วริสา” กางออเดอร์ “พิมรี่พาย” รอส่งนานมาก ซัด “ศุภจี” ไม่เข้าใจปัญหาชาวสวนทุเรียน
“วริสา” ซัด “ศุภจี” ขาดความเข้าใจ ปมอุ้ม “พิมรี่พาย” ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ชี้โครงการเกิดผิดเวลาทุเรียนยังไม่ล้นตลาด จี้รัฐเร่งลดต้นทุนชาวสวน
น.ส.วริสา มีเจริญ อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วริสา มีเจริญ – Warisa Meecharoen ระบุว่า “นี่เป็นคำสั่งซื้อทุเรียนคุณพิมรี่พาย 28 เม.ย. (ออเดอร์นี้ไม่ใช่ลูกละ 100) จะเห็นได้ว่าจัดส่งได้ 31 พ.ค. ก็ค่อนข้างตกใจว่านานไปหรือไม่ หรืออาจเป็นการต้้งเวลา preorder เผื่อไว้เฉยๆ อาจจะได้รับเร็ว
ในช่วง 2 วันที่ผ่านมาดิฉันได้ให้สัมภาษณ์ไปหลายรายการ ได้แจ้งถึงข้อมูลการผลิตทุเรียนภาคตะวันออกและความเข้าใจต่างๆไว้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอสมควร (เดี๋ยวค่อยมาขยายกันค่ะ) แล้วถ้าคนซื้อรอนานตามระยะเวลานี้จริง จะหมายถึงอะไร
แปลว่าทุเรียนกำลังรอตัด ไม่ได้พร้อมส่ง ซึ่งดิฉันคิดว่าทุเรียนล็อตที่จัดส่งนี้ จะเป็นทุเรียนรุ่นที่ 2 ของภาคตะวันออก ที่จะออกและมีมากช่วงประมาณกลาง พ.ค. เป็นต้นไป (ตามที่ให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อ) พร้อมกับคุณพิมพ์แจ้งในไลฟ์ว่าของหายาก คงไม่ใช่เพราะชาวสวนจันท์ไม่ขายให้อย่างเดียว แต่อาจเป็นเพราะทุเรียนขาดช่วง ตั้งแต่ 20 กว่าที่ผ่านมาแล้ว ของในตลาดจึงน้อยลง
แล้วเหตุใด? คุณศุภจีจึงพูดย้ำเสมอว่าในการจัดโครงการไลฟ์ทุเรียนลูกละ 100 บาท ล้านลูกนี้ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยภาวะทุเรียนล้นตลาด ทั้งๆที่ยังไม่ล้น นั้นแสดงให้เห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ขาดความเข้าใจ ขาดการทำสำรวจกับชาวสวนในพื้นที่ เลยทำให้ช่วงเวลาที่โครงการดีดีแบบนี้เกิดขึ้นไม่ตรงกับช่วงเวลาที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะ
ดิฉันคาดการณ์ว่า #ภาวะล้นตลาด เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น 33% ตามที่คุณศุภจีแจ้ง น่าจะเริ่มเกิดปลายเดือนพฤษภาคม จังหวะนั้นทุเรียนอาจจะราคาตกลง ตู้คอนเนอร์เต็ม ของล้นล้ง ซึ่งแผนการไลฟ์สดช่วยกระจายสินค้าจากทุกๆอินฟลูฯ เป็นหนึ่งในโครงการที่ดี และคงได้ประโยชน์กระจายผลผลิตส่วนเกินในช่วงเวลานั้นได้มาก
จากใจจริงของดิฉัน ผู้ซึ่งดูไลฟ์สด, ซื้อสินค้าและติดตามการทำบุญของคุณพิมพ์มานาน ดิฉันโล่งใจ ที่พบว่าทุเรียนที่คุณพิมรี่พายนำมาขาย ค่อนข้างจัดการขายเป็นไปตามขนาด รูปทรง น้ำหนัก และมีราคาอ้างอิงกับราคาซื้อขายจริง ทำให้ไม่เกิดการเสียกลไกราคาตลาด ถึงจะตกใจกับกระดุมอยู่บ้าง (แต่ก็ต้องยอมรับว่าทุเรียนลูกละ 100 บาท ไม่ตรงตามคลิปโปรโมทที่ทำร่วมกับคุณศุภจี ทั้งนี้ นี่ไม่ควรเป็นเทคนิคการขายนะคะ)
แต่ส่วนที่รู้สึกผิดหวัง คือ การไลฟ์สดครั้งนี้ดูไม่มีส่วนร่วมจากกระทรวงพาณิชย์เลย เหมือนเป็นการไลฟ์ปกติของคุณพิมรี่พายเท่านั้น ซึ่งดิฉันผิดหวังบ่อยครั้งแล้ว กับการสื่อสารของคุณศุภจี และนี่ก็คงจะเป็นอีกครั้งที่มีปัญหา ตั้งแต่การร่วมคลิปโปรโมท การยืนยันว่าขายทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมได้ในราคาลูกละ 100 และจนวันสุดท้ายที่มาบอกว่าไม่เกี่ยว
หากตั้งใจจะช่วยชาวสวนจริง การสื่อสารคงต้องชัดเจน โปร่งใส และรับผิดชอบ ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเข้าใจเอง แล้วค่อยออกมาเพิ่มรายละเอียดแก้ไขภายหลังตลอดเวลา
ที่สุด ชาวสวนไม่ได้ต้องการแค่การไลฟ์ขายของกระจายสินค้านะคะ แต่ต้องการนโยบายจริง การลดต้นทุนการผลิตได้จริง ตลาดใหม่จริง และคนที่พูดแล้วรับผิดชอบคำพูดตัวเองได้จริงๆ ค่ะ”
