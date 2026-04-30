ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด ไอดอลสาวให้แฟนคลับดมรักแร้ ทัวร์ลงยับ น่ารังเกียจ ขายชีวิตส่วนตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 20:03 น.

ไอดอลใต้ดินญี่ปุ่น จัดเซอร์วิสให้แฟนคลับดมรักแร้

คลิปไวรัล ไอดอลใต้ดินญี่ปุ่นผุดเซอร์วิสให้แฟนคลับดมรักแร้ ชาวเน็ตจวกยับไม่เหมาะสม-น่ารังเกียจ เจาะเบื้องหลังนักแสดงถูกเบี้ยวเงินเดือน เสียสุขภาพจิต ซ้ำเคยถูกคุกคามทางเพศ

วงการไอดอลใต้ดินของญี่ปุ่นเจอดราม่าเดือด กรณี ฮาริ มัตสึโมโตะไอดอลสาวจากวากายามะ บนเกาะฮอนชู มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียกว่า 4 แสนคน ด้วยนิสัยร่าเริงและเข้าถึงง่าย เสนอบริการสุดแปลกให้แฟนคลับดมรักแร้

ปกติไอดอลใต้ดินมักแสดงตามสถานที่ขนาดเล็ก เช่น โรงละครขนาดย่อม ไลฟ์เฮาส์ หรือศูนย์การค้า พวกเธอแทบไม่ได้ออกสื่อกระแสหลักหรือโทรทัศน์เหมือนไอดอลชื่อดัง โดยสร้างฐานแฟนคลับผ่านการแสดงสดและการพูดคุยกับแฟน ๆ แบบใกล้ชิด

ล่าสุด ฮาริ มัตสึโมโตะ ยกเลิกการจับมือและสวมกอดหลังจบการแสดง เปลี่ยนมาให้บริการดมรักแร้แทน คลิปวิดีโอหนึ่งกลายเป็นไวรัลเผยให้เห็นแฟนคลับชายสูงวัยทำท่าทางเลียนแบบลูกสุนัข เขายกมือขึ้นและเข้าดมรักแร้ทั้งสองข้างของไอดอลสาว หลังจากนั้นเธอก็ให้เขานั่งลงและโน้มตัวกอดอีกฝ่ายไว้

ต่อมามีแฟนคลับคนหนึ่งโพสต์ภาพของเธอพร้อมข้อความว่า “ผมชอบกลิ่นของคุณมาก ผมเกิดมาเพื่อพบฮาริ ผมรักคุณ” นอกจากนี้แฟน ๆ บางคนถึงขั้นเสนอทำ “สัญญาความสุขตลอดชีพ” พวกเขาสัญญาจะมอบรายได้ทั้งหมดให้เธอ และหลีกเลี่ยงการคบหาผู้หญิงคนอื่นเพื่อแสดงความจงรักภักดี

อย่างไรก็ดี ไอดอลสาวไม่ได้อธิบายเหตุผลของการเพิ่มบเซอร์วิสดมรักแร้ หลายคนมองว่านี่คือวิธีสร้างความโดดเด่นท่ามกลางไอดอลใต้ดินนับพันคน เพื่อดึงดูดและรักษาฐานแฟนคลับให้แน่นแฟ้น

หลังจากคลิปวิดีโอกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็น ความเห็นหนึ่งมองว่าการเซอร์วิสด้วยวิธีนี้น่ารังเกียจ ควรเรียกสิ่งนี้ว่าบริการความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ราคาถูกมากกว่าการเป็นไอดอล ขณะที่อีกคอมเมนต์รู้สึกสงสารฮาริ มัตสึโมโตะ วงการนี้ต้องแลกมาด้วยการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวหรือการขายกลิ่นกาย

ประเด็นนี้ทำให้สังคมเห็นความจริงของวงการไอดอลใต้ดิน สารคดี Youth of Japanese Underground Idols ระบุว่า ไอดอลในญี่ปุ่นเกือบร้อยละ 80 ทำงานอยู่ในวงการใต้ดิน พวกเธอมีรายได้น้อย พนักงานออฟฟิศทั่วไปในญี่ปุ่นมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 300,000 เยน (ราว 6 หมื่นบาท) แต่ไอดอลใต้ดินมักมีรายได้เพียง 120,000 เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 24,000 บาท หรือน้อยกว่านั้น

ทั้งยังเจอปัญหาเรื่องเอเจนซี่บางแห่งไม่จ่ายเงินเดือนพื้นฐาน เลื่อนการจ่ายเงินตามใจชอบ หรือไล่ไอดอลออกทั้งที่ไม่มีเหตุผลอันควร

การแข่งขันที่ดุเดือดต่อเนื่องหลายปี รวมถึงความกดดันในการรักษารูปร่างหน้าตา การเอาใจแฟนคลับ และการรับมือกับการคุกคามส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของไอดอลหลายคน

บริษัทซึกิสุเตะ (Tsugisute) ของญี่ปุ่นทำการสำรวจไอดอล 102 คน พบว่า ไอดอลเกินครึ่งเคยมีปัญหาสุขภาพจิตระหว่างทำงาน ร้อยละ 48 เคยเจอปัญหาการกลั่นแกล้งในที่ทำงาน ส่วนที่เหลือเคยถูกคุกคามทางเพศ

นอกจากนี้ แฟนคลับและต้นสังกัดมักคาดหวังให้ไอดอลใต้ดินครองตัวเป็นโสด เพราะการมีอยู่ใกล้ชิดและพุดคุยกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดคือจุดขายหลักของพวกเธอ

ปัจจุบันวัฒนธรรมไอดอลญี่ปุ่นขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจการไลฟ์สดก็เติบโตขึ้น วงการไอดอลใต้ดินในลักษณะคล้ายกันนี้เริ่มปรากฏให้เห็นในประเทศจีน โดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง

ข้อมูลจาก : scmp

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

