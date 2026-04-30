“จุลพันธ์” สั่งประกันสังคมเร่งชี้แจง หลังเพจดังเผยเจองบล่องหนเกือบ 4 พันล้าน
จุลพันธ์ สั่งประกันสังคมเร่งชี้แจง หลังเพจดังเผย ตรวจงบ สปส. ปี 68 เจอ สินทรัพย์ล่องหน เกือบ 4 พันล้าน ลงตัวเลขในบัญชีไม่ตรงกัน
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ประสบการณ์ของพี่ทอมเองครับ ได้โพสต์ตั้งคำถามว่า เงินประกันสังคมหายไปไหน?! สตง. ตะลึง! ตรวจงบ สปส. ปี 68 เจอ “สินทรัพย์ล่องหน” เกือบ 4 พันล้าน ถึงกับประกาศ “ไม่ขอแสดงความเห็น!” ก่อนที่จะระบุต่อว่า
สรุปตัวเลขช็อกๆ 2 จุดหลักให้เข้าใจง่ายๆ ครับ:
1. บัญชี 2 เล่ม ตัวเลขไม่ตรงกัน 382 ล้านบาท!
สตง. พบว่าการลงบัญชีในแบบฟอร์มเก่า (E-Form-GL) กับระบบใหม่ของรัฐ (New GFMIS Thai) ตัวเลขมันไม่ตรงกันเลย! พอดึงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย มาหักลบกันแล้ว พบว่ามีส่วนต่างโผล่มาถึง 382.7 ล้านบาท! สาเหตุ: เจ้าหน้าที่ดันไปปรับตัวเลขในระบบใหม่โดยตรง แต่ไม่ได้ลงในระบบเก่า และที่แย่กว่านั้นคือ… “ไม่มีเอกสารหลักฐานมาชี้แจงว่าปรับตัวเลขทำไม!”
2. “สินทรัพย์ล่องหน” 3,600 ล้านบาท!
นี่คือจุดที่พีกที่สุดครับ! ในบัญชีลงไว้ว่า สปส. มีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รวมมูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้านบาท… แต่พอ สตง. ไปขอดู “รายงานการเดินนับของจริง” (ตรวจนับพัสดุประจำปี) กลับพบว่ามีของอยู่จริงแค่มูลค่า 9.5 พันล้านบาท!
แปลว่า: มีสินทรัพย์มูลค่ากว่า 3,600 ล้านบาท ที่ตัวเลขไม่ตรงกับของจริง! ทาง สปส. ไม่ยอมเอารายการในบัญชีมาตรวจเทียบกับของที่มีอยู่จริง ทำให้ สตง. ระบุไม่ได้เลยว่า ของพวกนี้มันยังมีอยู่ไหม ใช้งานได้หรือเปล่า หรือควรตัดทิ้งออกจากบัญชีไปแล้ว? แถมยังมีการปรับแก้ตัวเลขค่าเสื่อมราคาไปมาหลักร้อยล้านโดยไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบอีก!
โดย น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ สส.ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน จะแชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเขียนข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “งงกันทั้งประเทศดิครับ”
ล่าสุดนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านครับ ผมได้ทราบกรณีที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งระบุถึงการตรวจสอบงบการเงินโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าพบส่วนต่างในการจัดทำรายงานบัญชีและพัสดุประจำปี 2568 ของสำนักงานประกันสังคม
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ ผมเข้าใจถึงความกังวลใจของพี่น้องผู้ประกันตนดี เนื่องจากเงินในส่วนนี้ถือเป็นเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องผู้ประกันตนทุกคน ล่าสุดผมได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งทำคำชี้แจงต่อสาธารณะและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในกรอบเวลาที่เหมาะสมแล้วครับ”
