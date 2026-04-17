บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชตคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับทันควัน

บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชทคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับแสบถึงใจ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แต่ละวันต้องเจออะไร
เจอแบบนี้ต้องใจดีสู้เสือเสียหน่อย เมื่อ บอย ปกรณ์ พระเอกชื่อดัง โดนหนุ่มโรคจิตอ้างตัวเป็นแฟนคลับทักข้อความหาในอินสตาแกรมส่วนตัว งานนี้หนุ่มบอยไม่ขอทน ตอบกลับแบบถึงพริกถึงขิง บอกเลยว่าถึงจะภาพลักษณ์ตลก แต่ก็ไม่ใช่จะให้ใครก็ได้มาทำแบบนี้
บอย ปกรณ์ แคปภาพหน้าจอแชตหนุ่มโรคจิตทักมาขอดมรักแร้ ก่อนจะนำเอามาโพสต์ในอินสตาแกรม พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ขอโทษจริง ๆ ครับ ที่ทำตามที่น้องขอมาไม่ได้”
เนื้อหาในแชตเผยให้เห็นข้อความของ หนุ่มโรคจิต ที่ทักมาหา บอย ปกรณ์ ว่า “พี่บอยคือเป็นแฟนคลับพี่บอยครับ อยากดมจั๊กกะแร้พี่บอยจังเลย ชอบพี่บอยมานานแล้วคืออยากดมจริง ๆ ครับ ช่วยส่งรูปที่พี่ยกแขนไม่ใส่เสื้อมาให้ได้ไหมครับ ขอรูปที่โชว์ขนด้วยนะครับ” ซึ่งทาง บอย ปกรณ์ เองก็พิมพ์ข้อความเตรียมจะตอบกลับแล้วด้วย ระบุว่า “มั่นใจขนตรูดมากกว่าครับ สะดวกมั้ยครับ” แต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวได้กดส่งข้อความดังกล่าวกลับไปหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด
- แม่มาให้โชค! บอย ปกรณ์ โพสต์คลิปเก่า “คิดถึงแม่” แฟนคลับแห่ตีเลขห้อง 4 ตัว
- เปิดโพสต์ล่าสุดในไอจี แม่บอย ปกรณ์ ถ่ายรูปคู่ “น้องวันใหม่” ยิ้มแย้มสดใสมีความสุข
