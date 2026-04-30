“กุลยา” เปิดใจสาเหตุยื่นลาออกเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากร มีผล 1 พ.ค. 69
กุลยา ตันติเตมิท เปิดใจถึงสาเหตุยื่นลาออกเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากร มีผล 1 พ.ค. 69 นี้ หลังได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงการคลังแล้ว
จากกรณีที่ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้ว โดยคาดว่าจะมีผลวันที่ 1 พ.ค. 2569 นั้น
ล่าสุด น.ส.กุลยา ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงสาเหตุยื่นลาออก โดยระบุว่า ตนได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งข้าราชการ และได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในบอร์ด ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
น.ส.กุลยา กล่าวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า เป็นการเลือกทางเดิน เพื่อไปพักผ่อนหลังจากทุ่มเททำงานหนักมานาน ถือเป็นการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออลี่รีไทร์) ขณะที่มีอายุประมาณ 54 ปี
“ชีวิตยังมีแง่มุมอื่นให้ทำอีกหลายอย่าง และต้องการใช้เวลาพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มรับงานใหม่ๆ” น.ส.กุลยา กล่าว
ในอนาคตมีความตั้งใจไม่อยากกลับไปทำงานในลักษณะเต็มเวลา เพื่อจะได้มีเวลาไปโฟกัสส่วนอื่นในชีวิตบ้าง แต่ก็มีแผนบหน้าที่เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งแทน
น.ส.กุลยา ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการไปรับตำแหน่งในสายงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือการเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีข่าวก่อนหน้านี้
