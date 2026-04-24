ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ
จากกรณีที่ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ได้รายงานว่า หญิงสาวอายุ 33 ปี แจ้งความกับตำรวจ สน.มักกะสัน อ้างว่า ถูกวางยาเสียสาว ผ่านการฉีดน้ำจากปืนฉีดน้ำ
ขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงย่าน RCA ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ก่อนที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจหาสารพิษในร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรอผลการยืนยันอย่างเป็นทางการ ตามที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่า เผยผลตรวจเลือด 2 โรงพยาบาลไม่พบสาร GHB หรือ Gamma-hydroxybutyrate ในร่างกายหญิงสาวที่อ้างว่าถูกวางยาเสียสาวผ่านการฉีดน้ำช่วงสงกรานต์ตอนไปเที่ยวแต่อย่างใด
โดยหลังจากนี้ทางสถานีตำรวจจะมีการแถลงเพิ่มเติมต่อไป หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: