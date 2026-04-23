ได้ด้วยเหรอ! “สไนล์ ลักเปิด” เผยสาเหตุ สาวหมัดใส่ “บุญมี แคนนาบิส” วันสงกรานต์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 14:37 น.
จากกรณีคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ขณะชาย 3 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์กันเล่นสงกรานต์ ปรากฏว่ามีชายอีกคนหนึ่งเดินมาใกล้ ๆ พร้อมกับยิ้มให้ หลังจากนั้นกลับสาวหมัดใส่ชายคนที่ซ้อนรถจักรยานยนต์ขณะที่กำลังถือกล้อง ส่วนชายคนที่โดนต่อยไม่ตอบโต้ และพยามวิ่งหนี แม้ผู้ก่อเหตุจะพยายามไล่ตาม

ในรายการ โหนกระแส “สไนล์ ลักเปิด” (ผู้ก่อเหตุ) และ “บุญมี แคนนาบิส” (ผู้เสียหายดีกรีอดีตนักมวยสตรีท) ได้มาเผชิญหน้ากัน

สไนล์ (ผู้ก่อเหตุ) เล่าว่า เดินเล่นน้ำมากับกลุ่มเพื่อน 6-7 คน จนมาเจอคนรู้จักเลยขึ้นไปอยู่หลังรถกระบะคันเกิดเหตุ ส่วนประเด็นที่มีผู้หญิงมาปะแป้ง สไนล์ ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนั้นเป็นการส่วนตัว

ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ได้ถามว่า “ทำไมถึงเดินไปต่อยเขา” สไนล์ ตอบว่า “ก็เห็นหน้า (บุญมี) กวน ๆ แล้วผมก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบ” แล้วเดินปรี่เข้าไปต่อยทันที

สไนล์ปฏิเสธเสียงแข็งเรื่องที่โซเชียลลือกันว่า ไม่พอใจที่เห็นผู้หญิงไปปะแป้งบุญมี โดยยืนยันว่า “โซเชียลลงกันมั่ว” ตนไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนั้น ไม่ได้หึง และไม่ได้มีอาการแอ็กสาวแต่อย่างใด

ส่วนข้อความที่มีการระบุว่า “พวกคุณไม่เข้าใจหรอก ผู้หญิงที่เราชอบไปปะแป้งให้ชายอื่น มันเจ็บใจนะครับ นี่เป็นเหตุผลหลักที่ผมต้องโชว์พลังให้สาวดู” สไนล์ ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนโพสต์และแจ้งความผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้ว

ที่มา: FB/ อรรถรส และ YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

