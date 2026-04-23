ได้ด้วยเหรอ! “สไนล์ ลักเปิด” เผยสาเหตุ สาวหมัดใส่ “บุญมี แคนนาบิส” วันสงกรานต์ ปฏิเสธข่าวลือหึงหวงผู้หญิงปะแป้ง
จากกรณีคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ขณะชาย 3 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์กันเล่นสงกรานต์ ปรากฏว่ามีชายอีกคนหนึ่งเดินมาใกล้ ๆ พร้อมกับยิ้มให้ หลังจากนั้นกลับสาวหมัดใส่ชายคนที่ซ้อนรถจักรยานยนต์ขณะที่กำลังถือกล้อง ส่วนชายคนที่โดนต่อยไม่ตอบโต้ และพยามวิ่งหนี แม้ผู้ก่อเหตุจะพยายามไล่ตาม
ในรายการ โหนกระแส “สไนล์ ลักเปิด” (ผู้ก่อเหตุ) และ “บุญมี แคนนาบิส” (ผู้เสียหายดีกรีอดีตนักมวยสตรีท) ได้มาเผชิญหน้ากัน
สไนล์ (ผู้ก่อเหตุ) เล่าว่า เดินเล่นน้ำมากับกลุ่มเพื่อน 6-7 คน จนมาเจอคนรู้จักเลยขึ้นไปอยู่หลังรถกระบะคันเกิดเหตุ ส่วนประเด็นที่มีผู้หญิงมาปะแป้ง สไนล์ ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนั้นเป็นการส่วนตัว
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ได้ถามว่า “ทำไมถึงเดินไปต่อยเขา” สไนล์ ตอบว่า “ก็เห็นหน้า (บุญมี) กวน ๆ แล้วผมก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบ” แล้วเดินปรี่เข้าไปต่อยทันที
สไนล์ปฏิเสธเสียงแข็งเรื่องที่โซเชียลลือกันว่า ไม่พอใจที่เห็นผู้หญิงไปปะแป้งบุญมี โดยยืนยันว่า “โซเชียลลงกันมั่ว” ตนไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนั้น ไม่ได้หึง และไม่ได้มีอาการแอ็กสาวแต่อย่างใด
ส่วนข้อความที่มีการระบุว่า “พวกคุณไม่เข้าใจหรอก ผู้หญิงที่เราชอบไปปะแป้งให้ชายอื่น มันเจ็บใจนะครับ นี่เป็นเหตุผลหลักที่ผมต้องโชว์พลังให้สาวดู” สไนล์ ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนโพสต์และแจ้งความผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้ว
ที่มา: FB/ อรรถรส และ YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคลิปล่าตัว “หนุ่มใหญ่ทรงลุง” ทำตัวกร่าง ตบวัยนรุ่นหน้าห้องน้ำช่วงสงกรานต์
- จู่ๆ ดราม่า เคสสาวชักหลังเที่ยวสงกรานต์ คาด “ยาเสียสาว” จากปืนฉีดน้ำ แต่หลายคนคาใจ
- มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน
