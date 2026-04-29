กระหึ่มโลก! พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 บาท วันเดียวยอดคนดูทะลุเฉียดล้าน น้ำตาคลอยอมขาดทุน 10 ล้าน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
เรียกได้ว่าเป็นการไลฟ์ขายของที่กระแสแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สำหรับ พิมรี่พาย ขายทุกอย่าง ที่ล่าสุดกลางดึกวานนี้ (28 เม.ย. 69) เจ้าตัวได้ขึ้นไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 บาท ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เพื่อหวังช่วยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้ระบายสินค้า จำนวน 1 ล้านลูก โดยตระเวนรับซื้อจากสวน ตัดกันสด ๆ ขายกันสด ๆ แต่ก็ไม่วายเจอกระแสดรามารุนแรงก่อนขึ้นไลฟ์
โดยเมื่อคืนนี้ตามเวลานัดหมาย 19.00 น. แต่ก็ข้อผิดพลาดบางประการทำให้ พิมรี่พาย ขึ้นไลฟ์ช้ากว่ากำหนดประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากเริ่มไลฟ์ได้ไม่นานผู้ชมต่างก็ทยอยกันเข้ามาดูไลฟ์ทั้งจากช่องทางติ๊กต็อก และหน้าเพจเฟซบุ๊กกันอย่างล้นหลาม กระแสตอบรับในการไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 บาทของ พิมรี่พาย ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ จนทำให้มียอดคนดูรวม 2 แพลตฟอร์มแล้วเกือบ 1 ล้านคน แม้แต่ตัวพิมรี่พายเองก็แทบจะเป็นลมเมื่อได้เห็นยอดคนดูที่เยอะเป็นประวัติการณ์ขนาดนี้
ช่วงต้นไลฟ์ก่อนจะเริ่มมีการปักตะกร้า พิมรี่พาย ได้มีการชี้แจงถึงประเด็นดรามาที่เกิดขึ้นก่อนวันไลฟ์สดจริง โดยระบุทั้งน้ำตาคลอ เสียงสั่นเครือว่า “ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจทุเรียนไทย ปีนี้ทุเรียนมีเยอะขึ้น 30% แต่การจับจ่ายใช้สอยน้อย ตนอยากให้คนเห็นค่าผลไม้ทองคำของบ้านเรา และขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันระดมความคิดเห็น ตนมองว่ากระแสที่เกิดขึ้นสปอตไลท์ส่องไปที่ “ทุเรียนล้นตลาด” ถ้าทุกคนช่วยกันสนับสนุนทุเรียน ประเทศเราจะหาเงินได้อีกเยอะ
ตนและทีมงานเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีด้วยตัวเองเพื่อเหมาทุเรียนจากหน้าสวน ให้เขาตัดทุกไซส์ที่เนื้อดี เนื้อเอก ไม่อ่อน เนื้อไม่ขาว พร้อมกินได้ แต่ปัญหาคือ เราไม่สามารถกำหนดไซส์ได้ ก็ต้องซื้อมาทั้งอย่างนั้น ยอมรับว่าขาดทุนไปกว่า 10 ล้านบาท
สำหรับคนที่อยากกินทุเรียนจะซื้อกับพิมรี่พายก็ได้ หรือจะซื้อกับใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าปากซอย แม่ค้าใกล้ตัว แต่ขอให้เงินทุกบาททุกสตางค์กระจายไปถึงเกษตรกรไทย ไม่ให้คนปลูกถูกกดราคา นี่คือเป้าหมายสูงสุด
บางช่วงเจอปัญหาซื้อทุเรียนไม่ได้เพราะมีกระแสข่าวถูกปล่อยออกไปว่าตนจะทำให้ทุเรียนเสียราคา บางสวนก็กรุณาลดราคาให้ บางสวนก็หมั่นเขี้ยวเพิ่มราคา แต่ยืนยันว่าทุเรียนวันนี้เป็นทุเรียนจากสวนคนไทยทั้งหมด เป็นทุเรียนจากจันทบุรีแหล่งที่ปลูกทุเรียนได้อร่อยที่สุดของไทย“
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศุภจี แจงไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 ชี้เป็นโปรโมชันแม่ค้า ยันไม่ได้ดันใครเป็นพิเศษ
- “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน
- “การดี” เตือนรัฐบาล ไลฟ์สดทุเรียน ช่วยได้แค่ชั่วคราว แต่อย่าลืมยุทธศาสตร์ชาติ
อ้างอิงจาก : TikTok พิมรี่พายขายทุกอย่าง, FB พิมรี่พายขายทุกอย่าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: