เปิดยอด พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 บาท คนดูทะลุ 8 แสน
พิมรี่พาย เปิดไลฟ์คอมเมิร์ซ 28 เม.ย. 69 เหมาสวนจันทบุรี ตั้งเป้า 1 ล้านลูก ออเดอร์ทะลุ 2 แสน ทำยอด 15 ล้าน ท่ามกลางดราม่าทุบราคาตลาด-พาณิชย์แจงเป็นเกรดรอง
ค่ำวันที่ 28 เมษายน 2569 พิมรี่พาย เปิดไลฟ์สดขายทุเรียนผ่านทุกแพลตฟอร์มของตัวเอง เวลา 19.00 น. ผ่านไปเพียง 4 นาที ยอดคนดูแตะ 100,000 คน ก่อนจะพุ่งทะลุ 800,000 คนพร้อมกันในช่วงพีก
ทุเรียนที่นำมาขายครั้งนี้ เหมาตัดจากสวนในจังหวัดจันทบุรี ตั้งราคาไว้ลูกละ 100 บาท พิมรี่พายระบุในไลฟ์ว่าตั้งเป้าจำหน่ายให้ได้ 1 ล้านลูก และยอมรับว่าการขายรอบนี้ ขาดทุนกว่า 10 ล้านบาท เพราะใช้ทุเรียนเป็นสินค้า “แม่เหล็ก” (Loss Leader) ดึงคนดูเข้ามาในไลฟ์ พร้อมกับขายสินค้าอื่นร่วมด้วย เช่น ปุ๋ย
รัฐมนตรีพาณิชย์ร่วมผลักดัน แต่ไม่ร่วมไลฟ์
ก่อนหน้านี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ประสานให้พิมรี่พายช่วยผลักดันสินค้าเกษตรไทยผ่านช่องทาง Live Commerce ภายใต้แนวคิดเปิดตลาดรองรับผลผลิตทุเรียนปี 2569 ที่พุ่งขึ้นกว่า 33% หรือราว 2 ล้านตัน ศุภจียืนยันว่าตัวเองไม่ได้เดินทางไปร่วมไลฟ์ในวันดังกล่าว
นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าเป็นการจัดโปรโมชันของผู้ประกอบการเอง โดยตกลงราคากับเกษตรกรโดยตรง กระทรวงพร้อมสนับสนุนช่องทาง Live Commerce สำหรับผู้ประกอบการทุกราย ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่รายใดเป็นพิเศษ
เกรดอะไรกันแน่? ข้อมูลที่ขัดกัน
ประเด็นที่ต้องตรวจสอบให้ชัดคือ “เกรด” ของทุเรียนที่นำมาขาย พิมรี่พายกล่าวในไลฟ์ว่านำทุเรียน “เกรดส่งออก” ที่ราคาตลาดสูงกว่า 200 บาท มาขายราคา 100 บาท ขณะที่ นายกรนิจ โนนจุ้ย รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าทุเรียนที่นำมาจำหน่ายเป็น “เกรดรอง” หรือทุเรียนไซส์เล็กและทรงไม่สวยที่ส่งออกไม่ได้
สถานการณ์ราคาทุเรียน ณ วันที่ 27 เมษายน 2569 เกรดส่งออก AB อยู่ที่กิโลกรัมละ 135-150 บาท เกรด C อยู่ที่ 90-100 บาท เกรด D อยู่ที่ 70-80 บาท และเกรดคละอยู่ที่ 125-130 บาท
ข้อมูลทั้งสองฝั่งจึงยังไม่ตรงกัน หากเป็นเกรดส่งออกจริง การขาดทุน 10 ล้านบาทก็สมเหตุสมผล แต่หากเป็นเกรดรองตามที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ ต้นทุนต่อลูกจะต่ำกว่ามาก
ดราม่าทุเรียนทุบราคาตลาด
เสียงวิจารณ์หลักมาจากชาวสวนและพ่อค้ารายย่อย ที่กังวลว่าการขายทุเรียนลูกละ 100 บาทจะกลายเป็น “ราคาอ้างอิง” ใหม่ในตลาด ทำให้ผู้ซื้อรายใหญ่โดยเฉพาะตลาดจีนใช้เป็นข้ออ้างกดราคารับซื้อหน้าสวน
อลงกรณ์ พลบุตร ประธานสถาบันเอฟเคไอไอ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มองว่าเรื่องนี้เป็น “ดาบสองคม” โดยชี้ว่าปลายเดือนเมษายนเป็นช่วงต้นฤดูกาลทุเรียนหมอนทอง ผลผลิตยังน้อย ราคาควรสูง การปล่อยภาพทุเรียนลูกละ 100 บาทออกไปในจังหวะนี้ แม้จะเป็นเกรดรอง ก็อาจสร้างความสับสนให้ตลาดได้
แพรรี่ ไพรวัลย์ อินฟลูเอนเซอร์และผู้ค้าทุเรียนออนไลน์ ก็ออกมาวิจารณ์ว่า แม้แต่ทุเรียนตกไซส์หากขายเป็นกิโลกรัมก็ยังมีราคาสูงกว่า 100 บาทแล้ว พร้อมเรียกร้องให้ตระหนักถึงต้นทุนของชาวสวน ทั้งค่าปุ๋ยที่สูงกว่ากระสอบละ 1,000 บาท และค่าแรงงานดูแลรักษา
พิมรี่พายชี้แจงทุบราคาทุเรียน
ระหว่างไลฟ์ พิมรี่พายยอมรับทั้งน้ำตาคลอว่า บางช่วงเจอปัญหาซื้อทุเรียนไม่ได้เพราะมีกระแสข่าวว่าตนจะทำให้ทุเรียนเสียราคา บางสวนก็ลดราคาให้ บางสวนก็เพิ่มราคา แต่ยืนยันว่าทุเรียนในวันนี้มาจากสวนคนไทยทั้งหมด
เธอยังเน้นย้ำว่า ใครอยากกินทุเรียนจะซื้อกับพิมรี่พายก็ได้ จะซื้อกับแม่ค้าปากซอยก็ได้ ขอแค่ให้เงินทุกบาทกระจายไปถึงเกษตรกร ไม่ให้คนปลูกถูกกดราคา
พาณิชย์เตือน ห้ามทุบราคาจนตลาดปั่นป่วน
กระทรวงพาณิชย์ประกาศเตือนพ่อค้าและอินฟลูเอนเซอร์ทุกรายว่า หากพบการจัดโปรโมชันที่ส่งผลกระทบให้ตลาดปั่นป่วน หรือทำให้ราคาลดลงอย่างผิดปกติ จะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าจัดการทันที
ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนาม MOU กับ TikTok เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่าน TikTok Shop และ Live Commerce รวมถึงพัฒนาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้เกษตรกร
