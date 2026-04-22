พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง
พนักงานสวนสนุกโตเกียว ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจซ่อมบำรุง ติดอยู่นาน 5 ชั่วโมง สุดท้ายเสียชีวิต ทางสวนสนุกปิดให้บริการชั่วคราวแล้ว
เมื่อวันที่ 22 เมษายน สำนักข่าว NHK รายงานว่า พนักงานหญิงวัย 24 ปีเสียชีวิตขณะเข้าตรวจสอบเครื่องเล่นประจำเดือนในสวนสนุกโตเกียวโดมซิตี้ ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยพนักงานหญิงคนดังกล่าวทราบชื่อคือ คามิมูระ ฮานะ วัย 24 ปี ถูกหนีบติดอยู่กับเสา ภายหลังจากที่นั่งของเครื่องเล่นหล่นลงมาทับเธอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมงในการช่วยเหลือเธอ ก่อนที่จะที่โรงพยาบาลจะยืนยันในเวลาต่อมาว่าเธอเสียชีวิตแล้ว
สำหรับเครื่องเล่นดังกล่าวชื่อ “ฟลายอิ้ง บอลลูน” เป็นเครื่องเล่นที่มีที่นั่ง 12 ที่ติดอยู่กับเสา ก่อนที่เครื่องเล่นจะพุ่งและหมุนขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ 10 เมตร
ขณะที่ทางสวนสนุกสั่งปิดให้บริการชั่วคราว พร้อมยืนยันว่าพวกเขาจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก พร้อมทั้งสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไป
