ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 13:06 น.
พนักงานสวนสนุกโตเกียว ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจซ่อมบำรุง ติดอยู่นาน 5 ชั่วโมง สุดท้ายเสียชีวิต ทางสวนสนุกปิดให้บริการชั่วคราวแล้ว

เมื่อวันที่ 22 เมษายน สำนักข่าว NHK รายงานว่า พนักงานหญิงวัย 24 ปีเสียชีวิตขณะเข้าตรวจสอบเครื่องเล่นประจำเดือนในสวนสนุกโตเกียวโดมซิตี้ ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดยพนักงานหญิงคนดังกล่าวทราบชื่อคือ คามิมูระ ฮานะ วัย 24 ปี ถูกหนีบติดอยู่กับเสา ภายหลังจากที่นั่งของเครื่องเล่นหล่นลงมาทับเธอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมงในการช่วยเหลือเธอ ก่อนที่จะที่โรงพยาบาลจะยืนยันในเวลาต่อมาว่าเธอเสียชีวิตแล้ว

สำหรับเครื่องเล่นดังกล่าวชื่อ “ฟลายอิ้ง บอลลูน” เป็นเครื่องเล่นที่มีที่นั่ง 12 ที่ติดอยู่กับเสา ก่อนที่เครื่องเล่นจะพุ่งและหมุนขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ 10 เมตร

ขณะที่ทางสวนสนุกสั่งปิดให้บริการชั่วคราว พร้อมยืนยันว่าพวกเขาจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก พร้อมทั้งสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไป

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

11 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

38 นาที ที่แล้ว
ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว

พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง

เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งคุก ครูสอนนาฏศิลป์ คดี ม.112 ปมคอมเมนต์เฟซบุ๊ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนทองคำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

“อนุทิน” ปลื้ม Moody’s ปรับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก “มดดำ” แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

“สีหศักดิ์” เตรียมเข้าหารือ ปธน.เมียนมา ถกเรื่องฝุ่น PM 2.5-ปัญหาชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวร่ำไห้ ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ตาบอดสนิท ซ้ำหมอวินิจฉัยพลาด ทำเชื้อลุกลาม

กองปราบ ฝากขัง “อัจฉริยะ” พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา

หนุ่มจีนเมา บีบก้นสาวไทยหน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดรวบจนเลือดอาบ

พรรคประชาชน เลื่อนแถลงใหญ่ ความคืบหน้าคดี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำนานมาธาดอร์เจ็บหนัก ถูกกระทิงเสียบ ต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังทวาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัดมาก! ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

