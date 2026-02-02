นักเรียนหญิง หลุดจากคอกกั้นตกเครื่องเล่น กลางงานกาชาด จ.เลย
นักเรียนหญิง หลุดจากคอกกั้นตกเครื่องเล่น กลางงานกาชาด จ.เลย ได้รับบาดเจ็บ คาดสาเหตุมาจากคนดูแลลืมล็อกที่กั้น
ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองเลย จ.เลย ลงพื้นที่ตรวจ งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ที่สนามศาลกลางจังหวัดเลย หลังได้รับรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังประสบเหตุคนตกจากเครื่องเล่นภายในงาน
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นวัยรุ่นหญิงอายุ 17 ปี ตกลงมาจากเครื่องเล่นพรมวิเศษ โดยในขณะที่เครื่องเล่นทำงานอยู่ เด็กนักเรียนหลุดออกจากคอกกั้นลงมากระแทกพื้น ได้รับบาดเจ็บ
โดยชาวบ้านช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล คาดว่าสาเหตุมาจากคนดูแลลืมล็อกที่กั้นหรือที่กั้นคลายออกมาจนเกิดอุบัติเหตุ
เบื้องต้นชาวบ้านและนักท่องเที่ยวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดการใช้บริการเครื่องเล่นก่อน และตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นาทีระทึก เครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์พังกลางงานเทศกาล ทำนร.เจ็บ 14 ราย พร้อมคำถามเรื่องความปลอดภัย
- ระทึก เครื่องเล่นสวนสนุกในซาอุฯ หักกลางอากาศ เจ็บระนาว 23 ราย
- เครื่องเล่นซิปไลน์ สลิงขาด ทีมช่างร่วงกระแทกพื้น ดับ 1 เจ็บ 3 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: