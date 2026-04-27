“แพรรี่” ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ยถูกๆ ช่วยเกษตรกร

“แพรรี่” ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไม่มีขาย ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ยถูกๆ ช่วยเกษตรกร วอนรัฐมนตรีอย่าทำสงครามราคา
“แพรรี่” ไพรวัลย์ วรรณบุตร อัดคลิปวิดีโอระบายความในใจ วิพากษ์วิจารณ์กระแสการขายทุเรียนในราคาลูกละ 100 บาท โดยกล่าวว่า “มาค่ะ มาค่ะ มาเลย ทุเรียนลูกละร้อย ทุเรียนลูกละร้อยไปร้านอื่นเลยค่ะ ร้านนี้ไม่มีหรอกค่ะทุเรียนลูกละร้อย จะอยู่กันยังไง ทุเรียนสวย ๆ อย่างงี้ งาม ๆ แบบนี้ ขายกันเป็นกิโลก็ร้อยกว่าและ อันนี้จะให้ขายลูกละร้อยจะไปเอามาจากที่ไหน ไปเอาทุเรียนแบบไซส์ลูกละ 1 กิโลไหม
ของดีมันก็ต้องราคาดี ของมีคุณภาพก็ต้องขายได้ แล้วเมื่อไหร่ชาวสวนจะได้ลืมตาอ้าปากกันล่ะคะ ปุ๋ยกระสอบละเป็นพันกว่าบาทจะให้ขายทุเรียนลูกละร้อย ทำไมไม่เอามาไลฟ์ขายบ้างปุ๋ยน่ะ กระสอบละร้อยเอามาไลฟ์ขายสิ ชาวนาชาวสวนก็จะได้เอฟกันบ้าง ปุ๋ยราคาถูก ๆ ผลผลิตก็จะได้ลดราคาให้ได้บ้าง ช่วยเถอะค่ะ เกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปาก
ท่านรัฐมนตรีคะ ถ้าอยากช่วยเกษตรกรช่วยที่ต้นทางค่ะ ล้งก็ขึ้นเต็มไปหมดแต่ถามว่าล้งมีคนไทยบ้างไหม ล้งคนไทยมีสักกี่ล้ง มีแต่ภาษาจีน ขับรถผ่านนึกว่าอยู่มณฑลจันทบุรี นึกว่าอยู่มณฑลท่าใหม่ ไม่ได้คิดว่าอยู่อำเภอท่าใหม่ละ คิดว่าอยู่ประเทศจีนมีแต่ภาษาจีน อ่านก็ไม่ออก ช่วยบอกพวกล้งที่รับทุเรียนคนไทยไป คนจีนก็กินแต่ของดี ๆ ช่วยให้มันมารับซื้อในราคาที่ดีหน่อย เกษตรกรก็จะได้ลืมตาอ้าปาก
ท่านก็ต้องช่วยต้องอุ้มทุกคน ดิฉันเข้าใจหมดแหละ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความคิดดี อยากให้กินของถูกแต่ก็ต้องมองให้กว้าง ๆ มองให้เยอะ ๆ มองถึงเกษตรกรด้วย ทุกคนต้องอยู่ได้ เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคอยู่ได้ ทุกคนอยู่ได้ ไม่ใช่แต่พ่อค้าคนกลางอยู่ได้ แล้วมันจะอยู่ยังไง อันนี้พูดจากใจลูกหลานคนจันทบุรี ให้ช่วยกันตรงนี้หน่อยเถอะ อย่าไปทำสงครามราคาน่ะ เข้าใจไหม ตลาดมันจะพัง ทุกคนก็จะพังกันหมด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ
- “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน
- อายัดบัญชีมั่ว แม่ค้าทุเรียนโอด 7 วัน เดือดร้อนหนัก พอเป็นข่าวดัง ปลดอายัดได้ทันที
