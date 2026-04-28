“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่

“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ชี้สารตกค้างเพียบ แนะคนที่โดนให้ไปแจ้งความ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่
หนึ่ง พระประแดง โพสต์คลิปวิดีโอ โดยเป็นการฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” หลังจากที่ปล่อยคลิปนำผงยาแนวผสมกับน้ำแล้วไปปะผู้คนที่เล่นน้ำสงกรานต์พระประแดง จนเกิดกระแสวิพากษณ์วิจารณ์อย่างหนัก แม้เจ้าตัวจะออกมาอธิบายว่าเป็นเพียงแป้งมันเท่านั้น
หนึ่ง พระประแดง ระบุว่า “ฝากถึง เบิร์ด วันว่างๆ นะครับ ที่แกทำคลิปและแกบอกว่าคนที่ดูแกโง่ ผมจะบอกให้ว่าแกโง่ (โชว์ถุงผงยาแนว) อันนี้เป็นปูนกาวยาแนวเหมือนกันกับที่แกใช้ ต่อให้แกจะฉีกออก (เทผงยาแนวใส่ในถุงพลาสติก) ถ้าผมมองว่าแกฉลาดผมจะไม่อธิบายให้แกฟังเลยนะ ผมมองว่าแกโง่
แกคิดว่าแกเทหมดแล้วใช่ไหม แกรู้จักสารตกค้างไหม ถ้าแกไม่ได้ล้างถุง ไม่ได้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ เคมีในถุงนี้เต็มไปหมดเลย เด็กพระประแดงนะครับถ้าใครโดนปูนยาแนวที่ เบิร์ด วันว่างๆ ป้ายไป ไปแจ้งความได้เลยนะครับ เพราะมีเคมีผสม
ต่อให้จะไม่เห็นผลเลยในนาทีนั้น แต่อาจส่งผลในอนาคต ถ้าได้เข้าตา เข้าหู เข้าจมูก เข้าปากไปแล้ว มันมีส่วนผสมของเคมีแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากต้องล้างถุงสะอาดพอ อย่างผมเป็นช่างถ้าป้ายผม ผมได้กลิ่น ผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นกลิ่นของพวกมีเคมีผสมมา ป้ายผมผมตบจริง ๆ ผมบอกเลย ถ้ามาเล่นพระประแดงอีกครั้ง ถ้าเจอแบบนี้โดนแน่นอน”
