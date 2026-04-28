“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 17:15 น.
“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ชี้สารตกค้างเพียบ แนะคนที่โดนให้ไปแจ้งความ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่

หนึ่ง พระประแดง โพสต์คลิปวิดีโอ โดยเป็นการฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” หลังจากที่ปล่อยคลิปนำผงยาแนวผสมกับน้ำแล้วไปปะผู้คนที่เล่นน้ำสงกรานต์พระประแดง จนเกิดกระแสวิพากษณ์วิจารณ์อย่างหนัก แม้เจ้าตัวจะออกมาอธิบายว่าเป็นเพียงแป้งมันเท่านั้น

หนึ่ง พระประแดง ระบุว่า “ฝากถึง เบิร์ด วันว่างๆ นะครับ ที่แกทำคลิปและแกบอกว่าคนที่ดูแกโง่ ผมจะบอกให้ว่าแกโง่ (โชว์ถุงผงยาแนว) อันนี้เป็นปูนกาวยาแนวเหมือนกันกับที่แกใช้ ต่อให้แกจะฉีกออก (เทผงยาแนวใส่ในถุงพลาสติก) ถ้าผมมองว่าแกฉลาดผมจะไม่อธิบายให้แกฟังเลยนะ ผมมองว่าแกโง่

แกคิดว่าแกเทหมดแล้วใช่ไหม แกรู้จักสารตกค้างไหม ถ้าแกไม่ได้ล้างถุง ไม่ได้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ เคมีในถุงนี้เต็มไปหมดเลย เด็กพระประแดงนะครับถ้าใครโดนปูนยาแนวที่ เบิร์ด วันว่างๆ ป้ายไป ไปแจ้งความได้เลยนะครับ เพราะมีเคมีผสม

ต่อให้จะไม่เห็นผลเลยในนาทีนั้น แต่อาจส่งผลในอนาคต ถ้าได้เข้าตา เข้าหู เข้าจมูก เข้าปากไปแล้ว มันมีส่วนผสมของเคมีแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากต้องล้างถุงสะอาดพอ อย่างผมเป็นช่างถ้าป้ายผม ผมได้กลิ่น ผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นกลิ่นของพวกมีเคมีผสมมา ป้ายผมผมตบจริง ๆ ผมบอกเลย ถ้ามาเล่นพระประแดงอีกครั้ง ถ้าเจอแบบนี้โดนแน่นอน”

ข่าวล่าสุด
แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น ข่าว

ตะลึง! แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น

6 วินาที ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สั่งคัดชื่อ บุรพัฒน์ คอมิคส์ พ้นสมาชิก ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีมติให้ “บุรพัฒน์ คอมิคส์” พ้นสมาชิก เซ่นดราม่าหงสาจอมราชันย์

9 นาที ที่แล้ว
&quot;หนึ่ง พระประแดง&quot; เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่ ข่าว

“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่

26 นาที ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ &quot;เยื่อตาอักเสบ&quot; จากสารเคมีกาวยาแนว ข่าว

เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ “เยื่อตาอักเสบ” จากสารเคมีกาวยาแนว

31 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 28 4 69 หวยลาว

หวยลาว 28 เมษายน 2569 ผลเลข 6 ตัวออกอะไร อัปเดตเรียลไทม์ที่นี่

41 นาที ที่แล้ว
หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

อาลัยยิ่ง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. ถึงแก่อนิจกรรม

42 นาที ที่แล้ว
นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้ ข่าว

นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวธุรกิจ

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จริงหรือ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษทำคอนเทนต์ยาแนวปะหน้าสงกรานต์ ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ ข่าว

งานเข้า! ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี “เบิร์ด วันว่างๆ” ปมยาแนว พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนัฏ ยันสูตรค่าไฟใหม่ มิ.ย. 69 ใช้เกิน 200 หน่วยยังได้ประโยชน์ เศรษฐกิจ

สูตรค่าไฟใหม่ ใครจ่ายถูกลงสุด? เอกนัฏ แจงชัดใช้เกิน 400 หน่วย ต้องจ่ายเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200 ข่าว

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ &quot;คอนเทนต์ขยะ&quot; เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน! เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ็ม เอกชาติ โชว์สลิปโอนเงินเยียวยายายแบงค์ เลสเตอร์ เ ข่าว

เอ็ม เอกชัย งัดสลิปโชว์ โต้ข่าวไม่ส่งเงิน ยายแบงค์ เลสเตอร์ ยันไม่ทิ้งแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งจำคุก &quot;สจ.กอล์ฟ&quot; ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง ข่าว

สั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด บันเทิง

อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอร์รี.เค แรปเปอร์เกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งสมองเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก แรปเปอร์โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งสมอง 2 ปี ก่อนจากไปสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง บันเทิง

ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 28 เม.ย. 69 ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท ภาพรวมยังร่วงหนัก 550 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อสังหาฯ ไทยฝ่าวิกฤตชะลอตัว จัดเวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
56
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 28 4 69

หวยลาว 28 เมษายน 2569 ผลเลข 6 ตัวออกอะไร อัปเดตเรียลไทม์ที่นี่

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จริงหรือ?

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษทำคอนเทนต์ยาแนวปะหน้าสงกรานต์

เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
Back to top button