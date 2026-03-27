บุรพัฒน์ แจงดราม่า หงสาจอมราชันย์ รับผิดลักลอบพิมพ์ อ้างตัวแทนเรียกเงิน 4.5 ล้าน
สำนักพิมพ์บุรพัฒน์ชี้แจงดราม่าละเมิดลิขสิทธิ์หงสาจอมราชันย์ ยอมรับผิดพิมพ์เกินสัญญาจริง อ้างบริษัทตัวแทนเรียกค่าเสียหายพุ่ง 4.5 ล้านบาท ยืนยันระงับขายทุกช่องทางพร้อมสู้คดีในศาลเพื่อจ่ายตามยอดขายจริง
สำนักพิมพ์บุรพัฒน์ (Burapat Comics) ออกแถลงการณ์ชี้แจง กรณีสำนักพิมพ์ตงหลีจากไต้หวันประกาศเตรียมฟ้องร้อง ละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนเรื่องหงสาจอมราชันย์ บุรพัฒน์ยอมรับผิดกรณีจัดพิมพ์หนังสือตั้งแต่เล่มที่ 26 เป็นต้นมาโดยไม่มีสัญญา
ทางสำนักพิมพ์อธิบายสาเหตุว่าบริษัทตงหลีสาขาฮ่องกงซึ่งเป็นคู่สัญญาเดิมปิดกิจการลงโดยไม่ได้แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า บุรพัฒน์พยายามส่งอีเมลติดต่อสาขาฮ่องกงรวมถึงบริษัทแม่ที่ไต้หวันเพื่อขอต่ออายุสัญญามาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ
เมื่อ 2 ปีก่อน บริษัทตงหลีไต้หวันมอบหมายให้บริษัท JS เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์เข้ามาเจรจาจัดการปัญหา บุรพัฒน์ตอบรับการแก้ไขปัญหาด้วยการสั่งระงับการจัดจำหน่ายหงสาจอมราชันย์ทุกช่องทางทันที ไม่มีการแอบพิมพ์หรือแอบขายระหว่างเจรจาตามที่หลายคนเข้าใจผิด
บุรพัฒน์ส่งมอบข้อมูลยอดขายทั้งหมดให้บริษัท JS ตรวจสอบ ตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกเก็บค่าเสียหายเบื้องต้น 3 ล้านบาท แต่บุรพัฒน์คำนวณส่วนแบ่งรายได้ตามมาตรฐานสากลจากยอดพิมพ์กับยอดขายจริงทั้งแบบรูปเล่มและอีบุ๊กพบว่ายอดเงินที่ต้องชำระคือ 2 ล้านบาท บุรพัฒน์จึงเสนอจ่ายเงินชดเชย 2 ล้านบาทพร้อมกับเสนอขอซื้อลิขสิทธิ์เล่มใหม่ทั้งหมดเพื่อพิมพ์ผลงานต่อให้จบ
การเจรจาหยุดชะงักไปพักใหญ่ก่อนที่บริษัท JS จะเปลี่ยนตัวผู้ประสานงานกลับมาเจรจาอีกครั้ง คราวนี้ตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกเก็บเงินเพิ่มเป็น 4.5 ล้านบาทโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมนำสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเข้ามากดดัน บุรพัฒน์ขอความช่วยเหลือจากสมาคมให้ช่วยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยตัวเลขให้เกิดความเป็นธรรม แต่สมาคมกลับบอกให้บุรพัฒน์จ่ายเงินตามที่ตัวแทนเรียกร้องเท่านั้น
บุรพัฒน์ตั้งข้อสังเกตถึงการออกแถลงการณ์โจมตีของตงหลีในช่วงที่มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ซึ่งบุรพัฒน์กำลังเปิดตัวหนังสือลิขสิทธิ์เรื่องใหม่พอดี ทางสำนักพิมพ์สงสัยว่าบริษัท JS อาจรายงานข้อมูลการเจรจาให้ผู้บริหารตงหลีที่ไต้หวันทราบไม่ครบถ้วน เนื่องจากตลอด 2 ปีบุรพัฒน์ได้คุยกับตัวแทนเท่านั้น ไม่มีโอกาสเจรจากับผู้บริหารตงหลีโดยตรง
บุรพัฒน์ อธิบายแหล่งที่มาของต้นฉบับเถื่อนว่า ตามปกติสำนักพิมพ์ในไทยจะสั่งซื้อหนังสือการ์ตูนภาษาต้นฉบับจากร้านหนังสือทั่วไปเพื่อนำมาแปลเนื้อหาเตรียมไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ไม่ได้รอรับไฟล์จากบริษัทแม่เสมอไป
บุรพัฒน์ยืนยันว่าหากตัวแทนลิขสิทธิ์มองว่าตัวเลขค่าเสียหายไม่ตรงกัน ฝ่ายตัวแทนสามารถนำเรื่องยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมช่วยไกล่เกลี่ยตรวจสอบหลักฐานตามความเป็นจริงได้
บุรพัฒน์พร้อมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อจ่ายเงินชดเชยในตัวเลขที่เป็นธรรม ไม่ใช่การจ่ายเงินตามใจชอบของบริษัทตัวแทน สำนักพิมพ์กล่าวขออภัยแฟนการ์ตูนต่องานผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมด
