จ่อฟ้อง สำนักพิมพ์ไทย หงสาจอมาชันย์ ละเมิดลิขสิทธิ์ พิมพ์การ์ตูนขายกว่า 15 ปี
สำนักพิมพ์ตงหลี เตรียมฟ้อง บุรพัฒน์ ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ การ์ตูนหงสาจอมราชันย์ แอบพิมพ์ขายนาน 15 ปีรวม 77 เล่ม เจราจาก่อนหน้านี้ไม่เป็นผล
วันที่ 26 มีนาคม 2569 บริษัท สำนักพิมพ์ตงหลี จำกัด ออกแถลงการณ์ฉบับภาษาไทยแจ้งข่าวสำคัญต่อผู้อ่านชาวไทย อ้างว่า ทางบริษัทตรวจพบว่าสำนักพิมพ์ BURAPAT COMICS ในประเทศไทยลักลอบจัดพิมพ์ เผยแพร่ ตลอดจนจำหน่ายผลงานการ์ตูนเรื่องหงสาจอมราชันย์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การ์ตูนเรื่องหงสาจอมราชันย์เป็นผลงานมหากาพย์สามก๊กของอาจารย์เฉินเหมา นักอ่านชาวไทยชื่นชอบผลงานเรื่องนี้อย่างมากตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ตงหลีเคยให้สิทธิ BURAPAT COMICS นำฉบับรวมเล่มที่ 1 ถึง 24 มาจัดพิมพ์วางขายในประเทศไทย สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หลังจากนั้นทางตงหลีไม่มีการต่ออายุสัญญาใดๆ ให้กับสำนักพิมพ์แห่งนี้อีกเลย
แม้สัญญาจะจบลงไปนานกว่า 15 ปี สำนักพิมพ์ BURAPAT COMICS ยังคงเดินหน้าจัดพิมพ์ผลงานออกมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง วางขายฉบับรวมเล่มปกติตั้งแต่เล่ม 1 ถึง 77 ทั้งในรูปแบบหนังสือกระดาษกับอีบุ๊ก
ยิ่งไปกว่านั้นทางสำนักพิมพ์ยังนำฉบับสะสม เล่ม 1 ถึง 25 ไปจัดพิมพ์ขายด้วย ทั้งที่สำนักพิมพ์ตงหลีไม่เคยให้สิทธิการพิมพ์เวอร์ชันนี้แก่ BURAPAT COMICS เลยแม้แต่ครั้งเดียว
ตัวแทนสำนักพิมพ์ตงหลีพยายามติดต่อเจรจากับสำนักพิมพ์คู่กรณีหลายครั้งเพื่อปกป้องสิทธิของนักเขียน ข้อเสนอจากทาง BURAPAT COMICS กลับแสดงให้เห็นถึงการขาดความเคารพต่อเจ้าของผลงาน ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงเรื่องค่าเสียหายกันได้ สำนักพิมพ์ตงหลีจึงตัดสินใจเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด
ทางต้นสังกัดขอร้องให้ผู้อ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัล ร้านค้าจัดจำหน่าย ตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์อย่างละเอียด พร้อมสั่งให้ทุกคนยุติการซื้อขายหรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์เถื่อนของการ์ตูนเรื่องนี้จากสำนักพิมพ์ BURAPAT COMICS ในทันที
สำนักพิมพ์ตงหลีแสดงความเสียใจที่ต้องใช้วิธีการทางกฎหมายจัดการปัญหา ทางบริษัทหวังว่าแฟนการ์ตูนชาวไทยจะร่วมกันสนับสนุนผลงานที่ถูกต้อง เพื่อให้การ์ตูนเรื่องหงสาจอมราชันย์ได้กลับมาสร้างความประทับใจแก่นักอ่านในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายอีกครั้งในอนาคตอันใกล้
หงสาจอมราชันย์ (The Ravages of Time) คือการ์ตูนจีนจากฝั่งฮ่องกง แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของ อ.เฉินเหมา
เรื่องนี้ไม่ได้เล่าสามก๊กตามแบบฉบับวรรณกรรมดั้งเดิมของหลัวกวั้นจงเป๊ะๆ แต่เป็นการตีความใหม่ ฉีกภาพจำของตัวละครที่เราเคยรู้จักไปอย่างสิ้นเชิง เรื่องนี้ไม่ได้เดินเรื่องผ่านเล่าปี่ โจโฉ หรือซุนกวน แต่เล่าผ่านมุมมองของ สุมาอี้ ในวัยหนุ่ม ผู้เป็นพ่อค้าเจ้าเล่ห์ และ เหลี่ยวหยวนหว่อ หัวหน้านักฆ่ากลุ่ม “ซากทัพ” ซึ่งในเรื่องคือการตีความวัยหนุ่มของขุนศึกชื่อดังอย่าง จูล่ง
การ์ตูนโดดเด่นมากเรื่องกลศึก การเมือง การทูต และปรัชญา การต่อสู้ไม่ได้วัดกันที่พลังกำลังอย่างเดียว แต่วัดกันที่สมอง แผนซ้อนแผน หักมุมซ้อนหักมุม ชนิดที่ว่าตัวละครฉลาดทันกันหมด
อ.เฉินเหมา สร้างกลุ่มตัวละครที่เป็นสุดยอดกุนซือของยุค ศิษย์เอกทั้ง 8 ของสำนักสุมาเต็กโช (เช่น หยวนฟาง, กุยแก, กาเซี่ยง, จิวยี่, ขงเบ้ง, บังทอง ฯลฯ) ซึ่งต่างคนต่างแยกย้ายไปรับใช้เจ้านายแต่ละก๊ก และต้องมาเชือดเฉือนคมกันเอง
อาจารย์ตีความตัวละครใหม่จนน่าทึ่ง ตัวละครที่เคยถูกมองว่าโง่เขลาหรือบ้าพลังในฉบับดั้งเดิม นำเสนอให้มีเหตุผลและฉลาดหลักแหลม เช่น ลิโป้ ในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ขุนศึกบ้าพลังหน้าโง่ แต่เป็นจอมคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมและฉลาดระดับกุนซือ หรือ ตั๋งโต๊ะ ก็ไม่ใช่แค่ทรราชหมูตอน แต่มีอุดมการณ์เบื้องหลังที่ลึกซึ้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: